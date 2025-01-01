什麼是控制平面？| 控制平面與資料平面

控制平面是網路中控制資料轉送方式的部分，而資料平面是實際的轉送過程。
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在網路中，平面是某些處理序發生位置的抽象概念。該詞彙是在「存在平面」的意義上使用的。網路中最常引用的兩個平面是控制平面和資料平面（也稱為轉寄平面）。
控制平面是網路中控制資料封包轉寄方式的部分——即資料如何從一個地方傳送到另一個地方。例如，建立路由表的過程被認為是控制平面的一部分。路由器使用各種通訊協定來識別網路路徑，並將這些路徑儲存在路由表中。
與決定如何轉寄封包的控制平面相反，資料平面會實際轉寄封包。資料平面也稱為轉寄平面。
可以將控制平面想象成在城市道路交叉口運作的交通信號燈。資料平面（或轉寄平面）則更像是在道路上行駛、在路口停下並遵守交通信號燈的汽車。
網路拓撲是指資料在網路中流動的方式。控制平面會建立並變更路網拓樸。可以再次想一想在城市的十字路口運作的交通信號燈。網路拓撲就像道路的排列方式一樣，網路內的運算裝置就像那些道路通往的目的地一樣。
軟體定義網路 (SDN) 是一種使用軟體管理和設定網路的方法。SDN 技術可讓 IT 管理員使用軟體應用程式來設定網路，而不是變更實體設備的設定。透過將控制平面與轉寄/資料平面分離，使 SDN 成為可能。