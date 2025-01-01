什麼是控制平面？| 控制平面與資料平面

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網路中的「平面」是什麼？

在網路中，平面是某些處理序發生位置的抽象概念。該詞彙是在「存在平面」的意義上使用的。網路中最常引用的兩個平面是控制平面和資料平面（也稱為轉寄平面）。

什麼是控制平面？

控制平面是網路中控制資料封包轉寄方式的部分——即資料如何從一個地方傳送到另一個地方。例如，建立路由表的過程被認為是控制平面的一部分。路由器使用各種通訊協定來識別網路路徑，並將這些路徑儲存在路由表中。

什麼是資料平面？什麼是轉寄平面？

與決定如何轉寄封包的控制平面相反，資料平面會實際轉寄封包。資料平面也稱為轉寄平面。

可以將控制平面想象成在城市道路交叉口運作的交通信號燈。資料平面（或轉寄平面）則更像是在道路上行駛、在路口停下並遵守交通信號燈的汽車。

路由器使用什麼通訊協定來建立其路由表？

邊界閘道通訊協定 (BGP)

先開啟最短的路徑 (OSPF)

增強型內部閘道路由通訊協定 (EIGRP)

中繼系統到中繼系統 (IS-IS)

什麼是網路拓撲？

網路拓撲是指資料在網路中流動的方式。控制平面會建立並變更路網拓樸。可以再次想一想在城市的十字路口運作的交通信號燈。網路拓撲就像道路的排列方式一樣，網路內的運算裝置就像那些道路通往的目的地一樣。

什麼是軟體定義網路？

軟體定義網路 (SDN) 是一種使用軟體管理和設定網路的方法。SDN 技術可讓 IT 管理員使用軟體應用程式來設定網路，而不是變更實體設備的設定。透過將控制平面與轉寄/資料平面分離，使 SDN 成為可能。