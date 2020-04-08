什麼是 My Traceroute (MTR)？

My Traceroute (MTR) 結合了 traceroute 和 ping，用於測量網路路徑的運作狀況。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 定義「traceroute」和「MTR」
  • 瞭解 traceroute 和 MTR 的運作方式
  • 讀取 MTR 結果以診斷網路路徑中的問題

相關內容

網路層

什麼是 MTU？

網際網路通訊協定 (IP)

什麽是 MSS？

什麼是路由？

想要繼續瞭解嗎？

訂閱 TheNET，這是 Cloudflare 每月對網際網路上最流行見解的總結！

請參閱 Cloudflare 的隱私權政策，了解我們如何收集和處理您的個人資料。

複製文章連結

什麼是 Traceroute？

Traceroute 是用來診斷網路路徑中問題的工具。Traceroute 用於瞭解 IP 封包從一台電腦（來源 IP 位址）到另一台電腦（目的地 IP 位址）所採用的路徑。命令 traceroute（在 Linux 或 macOS 上）或 tracert（在 Windows 上）有助於理解：

  • 您的封包正在採取的路徑（包括每個路由器的 IP 位址）
  • 來源與網路路徑中每個躍點（或封包通過的路由器）之間的 RTT*

*來回時間 (RTT) 是資料往返於網路上某個點所需的時間。

下面是到 1.1.1.1 的範例 traceroute。帶有星號 (* * *) 的行代表未傳回封包的躍點；當路由器設定為忽略 traceroute 封包時，可能會發生這種情況。每一行的毫秒數是每個封包從來源到該躍點的往返時間（traceroute 一次傳送三個封包以驗證結果）。

Traceroute 範例
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1),64 hops max, 52 byte packets
1 myrouter (192.168.47.1) 2.755 ms 1.452 ms 1.325 ms
2 * * *
3 69.168.32.65 (69.168.32.65) 18.159 ms 18.658 ms 15.091 ms
4 * * *
5 206.126.237.30 (206.126.237.30)30.453 ms 50.242 ms 24.342 ms
6 one.one.one.one (1.1.1.1)29.000 ms 26.784 ms 26.017 ms

什麼是網路路徑？

網路路徑是指封包為了到達目的地而經過的網路序列。

網際網路是一個龐大的網路集合，透過路由相互連接。大多數網際網路端點（例如，嘗試存取網站的 Web 瀏覽器以及託管該網站的伺服器）都不屬於同一個網路。這意味著，如果該 Web 瀏覽器向網站的伺服器傳送請求，則該請求在傳送過程中可能必須在幾個中繼網路之間跳轉。

traceroute 如何運作？

traceroute 工具將封包傳送到目的地 IP，並將存留時間 (TTL) 設定為 1，這樣封包到達的第一個路由器將傳回錯誤（「超出時間」）。當錯誤傳回時，traceroute 工具會記錄第一個路由器的識別和來回時間、遞增 TTL，並傳送新封包、重複此過程，直到：1) 最後一個封包到達目的地 IP；或 2) 兩組封包被捨棄。

這樣，此工具可讓您瞭解封包所採取的路徑以及每個躍點的來回時間，以便您能夠對封包遺失和延遲進行疑難排解。

Traceroute 依賴 ICMP（網際網路控制訊息通訊協定）通訊協定。ICMP 是用於錯誤測試的網路層通訊協定。它沒有關聯的傳輸通訊協定，直接在網際網路通訊協定 (IP) 上執行。當超過 traceroute 工具傳送封包的 TTL 時，路由器會傳回 ICMP Type 11 (Time Exceeded Error) 封包。

傳出封包（從起始路由器傳送）可以使用 ICMP（macOS 和 Linux 作業系統上的預設值）或 UDP（Windows 上的預設值）。如果網路路徑上的路由器設定為篩選掉特定通訊協定的封包，則為傳出的 traceroute 封包選擇不同的通訊協定可獲得更完整的結果。

什麼是 My Traceroute (MTR)？

My Traceroute (MTR) 是結合 traceroute 和 ping 的工具，這是測試網路連線能力和速度的另一種常見方法。除了網路路徑上的躍點外，MTR 還顯示到目的地的路線中不斷更新的延遲和封包遺失資訊。這可讓您即時看到路徑上發生的情況，協助對網路問題進行疑難排解。

MTR 以與 traceroute 類似的方式探索網路路徑，然後定期傳送封包以繼續收集資訊，以提供有關網路健康情況和速度的更新檢視。

與 traceroute 一樣，MTR 可以將 ICMP 或 UDP 用於傳出封包，但依賴 ICMP 傳回 (Type 11: Time Exceeded) 封包。

如何閱讀 MTR

以下是如何閱讀 MTR 輸出並從中得出結論的三個範例。

MTR #1：全部清潔

清潔 MTR
開始：2020-04-08T13:28:52+0100
主機：myrouter 封包遺失率 SNT 最後的值 Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.10.1.1 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
2.|-- 141.0.147.177.bcube.co.uk 0.0% 10 2.7 2.7 2.5 3.1 0.2
3.|-- 172.16.28.38 0.0% 10 2.8 6.4 2.8 22.2 6.1
4.|-- 172.17.13.76 0.0% 10 1.1 2.8 1.1 14.6 4.2
5.|-- 172.17.13.49 0.0% 10 1.4 4.0 1.3 25.0 7.4
6.|--172.17.13.24 0.0% 10 2.5 2.7 2.0 5.1 1.1
7.|-- one.one.one.one 0.0% 10 1.3 1.2 1.2 1.3 0.0

此範例遵循起始路由器和 Cloudflare 的 1.1.1.1 DNS 伺服器之間的網路路徑。MTR 輸出沒有表明任何問題—— 需要 7 次跳躍才能到達 1.1.1.1，並且沒有任何一項表示發生任何封包遺失。

MTR #2：是否出現了封包遺失？

路徑上的封包遺失
開始：2020-04-08T12:48:28+0000
主機：myrouter 封包遺失率 SNT 最後的值 Avg Best Wrst StDev
1.|-- 2400:cb00:207:1000::1 0.0% 10 1.1 6.0 0.6 15.7 5.9
2.|-- 2404:d400:4000:27::1 0.0% 10 0.4 0.6 0.2 2.9 0.8
3.|-- 2404:d400:0:8:: 0.0% 10 125.7 125.7 125.7 126.2 0.2
4.|-- 2001:978:2:42::e:1 50.0% 10 129.2 129.6 129.2 130.5 0.6
5.|-- be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com 80.0% 10 151.9 139.5 127.1 151.9 17.6
6.|-- be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com 80.0% 10 136.2 137.0 136.2 137.8 1.1
7.|-- be2183.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com 50.0% 10 146.3 146.2 145.9 146.3 0.1
8.|-- be3043.ccr22.ymq01.atlas.cogentco.com 30.0% 10 215.3 215.2 215.0 215.4 0.2
9.|-- be3260.ccr32.yyz02.atlas.cogentco.com 90.0% 10 227.8 227.8 227.8 227.8 0.0
10.|-- be2994.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com 30.0% 10 234.9 234.9 234.5 235.1 0.2
11.|-- be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com 70.0% 10 233.7 233.8 233.7 233.9 0.1
12.|-- be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com 50.0% 10 244.8 245.1 244.8 245.5 0.3
13.|-- be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com 30.0% 10 259.6 259.6 259.3 259.8 0.2
14.|-- be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com 90.0% 10 267.2 267.2 267.2 267.2 0.0
15.|-- be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com 10.0% 10 291.0 291.1 291.0 291.4 0.1
16.|-- be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com 30.0% 10 292.6 292.7 292.6 292.8 0.1
17.|-- 2001:550:2:1f::29:2 0.0% 10 312.3 291.5 287.0 312.3 8.6
8.6 0.0% 10 298.7 299.5 298.7 306.1 2.3
19.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.|-- 2400:cb00:36:1008::a29e:40e2 0.0% 9 302.9 302.9 302.8 303.2 0.1

這個範例顯示了起始路由器和 2400:cb00:36:1008::a29e:40e2 之間的網路路徑，這是一個 IPv6 位址。輸出顯示所有 Cogent 躍點上的大量封包遺失。但是，在最後一個躍點 (21) 上沒有封包遺失。這表明網路路徑實際上沒有問題。正在發生的事情通常被稱為「控制平面監管」。

如前所述，MTR 透過傳送（預設情況下）ICMP 回應封包來工作，每個封包具有遞增的 TTL（存留時間）。當 TTL 過期時，路由器會傳回一個 ICMP Type 11 (Time Exceeded)，表示從 A 點到 B 點有多少個躍點。

許多網路營運者（包括 Cloudflare）對允許到達路由器控制平面的 ICMP 封包數量設定了任意限制。（控制平面是路由器的大腦。）超過路由器 TTL 的封包必須由控制平面處理。為了防止控制平面被過多的此類封包淹沒，設定了速率限制（或監管器），這就是為什麼我們看到所有封包遺失都發生在中繼躍點上，而不是在最後一個躍點上：中繼躍點上的路由器的控制平面速率限制被超過，因此對於超過這些限制的 traceroute 封包不會傳回 Type 11 封包，但封包能夠安全地到達目的地。

MTR #3：實際封包遺失

傳回路徑上的封包遺失
開始：2020-04-08T13:32:30+0000
主機：myrouter 封包遺失率 SNT 最後的值 Avg Best Wrst StDev
1.|-- 162.158.216.129 0.0% 10 0.7 6.9 0.7 62.6 19.6
2.|-- 118.69.221.209 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 1.3 0.3
3.|-- 118.69.252.172 0.0% 10 0.7 1.0 0.6 2.9 0.7
4.|-- 118.69.132.169 0.0% 10 11.4 11.3 11.2 11.5 0.1
5.|-- 118.69.247.64 0.0% 10 34.2 34.4 33.9 37.2 1.0
6.|-- 13335.sgw.equinix.com 50.0% 10 27.5 27.9 27.1 29.1 0.8
7.|-- 162.158.161.251 30.0% 10 26.8 26.8 26.8 26.8 0.0

此範例顯示起始路由器和 162.158.161.251 之間的網路路徑。輸出顯示最後 2 個躍點上的封包遺失。

更多 MTR 選項

MTR 有很多選項。您可以透過 MTR 說明頁面找到更多資訊：mtr --help

一些常用的選項包括：

  • TCP MTR：使用 TCP 而非 ICMP 封包。您也可以選擇一個目的地連接埠。
  • UDP MTR：使用 UDP 而非 ICMP。這可用於規避封鎖 ICMP 封包的路由器，或用於測試一個特定的連接埠。
  • 顯示 IP：在每一個躍點的記錄旁邊顯示 IP 位址。這使得向上游報告問題更加簡單。
  • AS 查閱：顯示 MTR 中的 AS 號碼

入門

關於網路層級

網路類型

網路基礎知識

字彙

學習中心導覽

© 2025 Cloudflare, Inc.隱私權原則使用條款報告網路安全問題信任與安全商標