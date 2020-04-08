什麼是 My Traceroute (MTR)？

My Traceroute (MTR) 結合了 traceroute 和 ping，用於測量網路路徑的運作狀況。
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Traceroute 是用來診斷網路路徑中問題的工具。Traceroute 用於瞭解 IP 封包從一台電腦（來源 IP 位址）到另一台電腦（目的地 IP 位址）所採用的路徑。命令 traceroute（在 Linux 或 macOS 上）或 tracert（在 Windows 上）有助於理解：
*來回時間 (RTT) 是資料往返於網路上某個點所需的時間。
下面是到 1.1.1.1 的範例 traceroute。帶有星號 (* * *) 的行代表未傳回封包的躍點；當路由器設定為忽略 traceroute 封包時，可能會發生這種情況。每一行的毫秒數是每個封包從來源到該躍點的往返時間（traceroute 一次傳送三個封包以驗證結果）。
|Traceroute 範例
|traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1),64 hops max, 52 byte packets
|1 myrouter (192.168.47.1) 2.755 ms 1.452 ms 1.325 ms
|2 * * *
|3 69.168.32.65 (69.168.32.65) 18.159 ms 18.658 ms 15.091 ms
|4 * * *
|5 206.126.237.30 (206.126.237.30)30.453 ms 50.242 ms 24.342 ms
|6 one.one.one.one (1.1.1.1)29.000 ms 26.784 ms 26.017 ms
網路路徑是指封包為了到達目的地而經過的網路序列。
網際網路是一個龐大的網路集合，透過路由相互連接。大多數網際網路端點（例如，嘗試存取網站的 Web 瀏覽器以及託管該網站的伺服器）都不屬於同一個網路。這意味著，如果該 Web 瀏覽器向網站的伺服器傳送請求，則該請求在傳送過程中可能必須在幾個中繼網路之間跳轉。
traceroute 工具將封包傳送到目的地 IP，並將存留時間 (TTL) 設定為 1，這樣封包到達的第一個路由器將傳回錯誤（「超出時間」）。當錯誤傳回時，traceroute 工具會記錄第一個路由器的識別和來回時間、遞增 TTL，並傳送新封包、重複此過程，直到：1) 最後一個封包到達目的地 IP；或 2) 兩組封包被捨棄。
這樣，此工具可讓您瞭解封包所採取的路徑以及每個躍點的來回時間，以便您能夠對封包遺失和延遲進行疑難排解。
Traceroute 依賴 ICMP（網際網路控制訊息通訊協定）通訊協定。ICMP 是用於錯誤測試的網路層通訊協定。它沒有關聯的傳輸通訊協定，直接在網際網路通訊協定 (IP) 上執行。當超過 traceroute 工具傳送封包的 TTL 時，路由器會傳回 ICMP Type 11 (Time Exceeded Error) 封包。
傳出封包（從起始路由器傳送）可以使用 ICMP（macOS 和 Linux 作業系統上的預設值）或 UDP（Windows 上的預設值）。如果網路路徑上的路由器設定為篩選掉特定通訊協定的封包，則為傳出的 traceroute 封包選擇不同的通訊協定可獲得更完整的結果。
My Traceroute (MTR) 是結合 traceroute 和 ping 的工具，這是測試網路連線能力和速度的另一種常見方法。除了網路路徑上的躍點外，MTR 還顯示到目的地的路線中不斷更新的延遲和封包遺失資訊。這可讓您即時看到路徑上發生的情況，協助對網路問題進行疑難排解。
MTR 以與 traceroute 類似的方式探索網路路徑，然後定期傳送封包以繼續收集資訊，以提供有關網路健康情況和速度的更新檢視。
與 traceroute 一樣，MTR 可以將 ICMP 或 UDP 用於傳出封包，但依賴 ICMP 傳回 (Type 11: Time Exceeded) 封包。
以下是如何閱讀 MTR 輸出並從中得出結論的三個範例。
|清潔 MTR
|開始：2020-04-08T13:28:52+0100
|主機：myrouter
|封包遺失率
|SNT
|最後的值
|Avg
|Best
|Wrst
|StDev
|1.|-- 10.10.1.1
|0.0%
|10
|0.3
|0.4
|0.3
|0.4
|0.0
|2.|-- 141.0.147.177.bcube.co.uk
|0.0%
|10
|2.7
|2.7
|2.5
|3.1
|0.2
|3.|-- 172.16.28.38
|0.0%
|10
|2.8
|6.4
|2.8
|22.2
|6.1
|4.|-- 172.17.13.76
|0.0%
|10
|1.1
|2.8
|1.1
|14.6
|4.2
|5.|-- 172.17.13.49
|0.0%
|10
|1.4
|4.0
|1.3
|25.0
|7.4
|6.|--172.17.13.24
|0.0%
|10
|2.5
|2.7
|2.0
|5.1
|1.1
|7.|-- one.one.one.one
|0.0%
|10
|1.3
|1.2
|1.2
|1.3
|0.0
此範例遵循起始路由器和 Cloudflare 的 1.1.1.1 DNS 伺服器之間的網路路徑。MTR 輸出沒有表明任何問題—— 需要 7 次跳躍才能到達 1.1.1.1，並且沒有任何一項表示發生任何封包遺失。
|路徑上的封包遺失
|開始：2020-04-08T12:48:28+0000
|主機：myrouter
|封包遺失率
|SNT
|最後的值
|Avg
|Best
|Wrst
|StDev
|1.|-- 2400:cb00:207:1000::1
|0.0%
|10
|1.1
|6.0
|0.6
|15.7
|5.9
|2.|-- 2404:d400:4000:27::1
|0.0%
|10
|0.4
|0.6
|0.2
|2.9
|0.8
|3.|-- 2404:d400:0:8::
|0.0%
|10
|125.7
|125.7
|125.7
|126.2
|0.2
|4.|-- 2001:978:2:42::e:1
|50.0%
|10
|129.2
|129.6
|129.2
|130.5
|0.6
|5.|-- be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com
|80.0%
|10
|151.9
|139.5
|127.1
|151.9
|17.6
|6.|-- be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com
|80.0%
|10
|136.2
|137.0
|136.2
|137.8
|1.1
|7.|-- be2183.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com
|50.0%
|10
|146.3
|146.2
|145.9
|146.3
|0.1
|8.|-- be3043.ccr22.ymq01.atlas.cogentco.com
|30.0%
|10
|215.3
|215.2
|215.0
|215.4
|0.2
|9.|-- be3260.ccr32.yyz02.atlas.cogentco.com
|90.0%
|10
|227.8
|227.8
|227.8
|227.8
|0.0
|10.|-- be2994.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com
|30.0%
|10
|234.9
|234.9
|234.5
|235.1
|0.2
|11.|-- be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com
|70.0%
|10
|233.7
|233.8
|233.7
|233.9
|0.1
|12.|-- be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com
|50.0%
|10
|244.8
|245.1
|244.8
|245.5
|0.3
|13.|-- be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com
|30.0%
|10
|259.6
|259.6
|259.3
|259.8
|0.2
|14.|-- be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com
|90.0%
|10
|267.2
|267.2
|267.2
|267.2
|0.0
|15.|-- be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com
|10.0%
|10
|291.0
|291.1
|291.0
|291.4
|0.1
|16.|-- be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com
|30.0%
|10
|292.6
|292.7
|292.6
|292.8
|0.1
|17.|-- 2001:550:2:1f::29:2
|0.0%
|10
|312.3
|291.5
|287.0
|312.3
|8.6
|8.6
|0.0%
|10
|298.7
|299.5
|298.7
|306.1
|2.3
|19.|-- ???
|100.0
|10
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|20.|-- ???
|100.0
|9
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|21.|-- 2400:cb00:36:1008::a29e:40e2
|0.0%
|9
|302.9
|302.9
|302.8
|303.2
|0.1
這個範例顯示了起始路由器和 2400:cb00:36:1008::a29e:40e2 之間的網路路徑，這是一個 IPv6 位址。輸出顯示所有 Cogent 躍點上的大量封包遺失。但是，在最後一個躍點 (21) 上沒有封包遺失。這表明網路路徑實際上沒有問題。正在發生的事情通常被稱為「控制平面監管」。
如前所述，MTR 透過傳送（預設情況下）ICMP 回應封包來工作，每個封包具有遞增的 TTL（存留時間）。當 TTL 過期時，路由器會傳回一個 ICMP Type 11 (Time Exceeded)，表示從 A 點到 B 點有多少個躍點。
許多網路營運者（包括 Cloudflare）對允許到達路由器控制平面的 ICMP 封包數量設定了任意限制。（控制平面是路由器的大腦。）超過路由器 TTL 的封包必須由控制平面處理。為了防止控制平面被過多的此類封包淹沒，設定了速率限制（或監管器），這就是為什麼我們看到所有封包遺失都發生在中繼躍點上，而不是在最後一個躍點上：中繼躍點上的路由器的控制平面速率限制被超過，因此對於超過這些限制的 traceroute 封包不會傳回 Type 11 封包，但封包能夠安全地到達目的地。
|傳回路徑上的封包遺失
|開始：2020-04-08T13:32:30+0000
|主機：myrouter
|封包遺失率
|SNT
|最後的值
|Avg
|Best
|Wrst
|StDev
|1.|-- 162.158.216.129
|0.0%
|10
|0.7
|6.9
|0.7
|62.6
|19.6
|2.|-- 118.69.221.209
|0.0%
|10
|0.2
|0.3
|0.2
|1.3
|0.3
|3.|-- 118.69.252.172
|0.0%
|10
|0.7
|1.0
|0.6
|2.9
|0.7
|4.|-- 118.69.132.169
|0.0%
|10
|11.4
|11.3
|11.2
|11.5
|0.1
|5.|-- 118.69.247.64
|0.0%
|10
|34.2
|34.4
|33.9
|37.2
|1.0
|6.|-- 13335.sgw.equinix.com
|50.0%
|10
|27.5
|27.9
|27.1
|29.1
|0.8
|7.|-- 162.158.161.251
|30.0%
|10
|26.8
|26.8
|26.8
|26.8
|0.0
此範例顯示起始路由器和 162.158.161.251 之間的網路路徑。輸出顯示最後 2 個躍點上的封包遺失。
MTR 有很多選項。您可以透過 MTR 說明頁面找到更多資訊：mtr --help
一些常用的選項包括：