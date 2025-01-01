複製文章連結

什麼是分支網路？

分支網路連接組織的各個分支機構，使其能夠安全地交換資訊。許多公司在特定區域或全球範圍內設有分公司。為了使這些分公司能夠連接到同一家公司網路並存取所需資源，它們之間必須建立網路連線。分支網路可以滿足這一需求——它將這些分支機構彼此連接，並與集中式總部連接，而不僅僅是連接到網際網路。

假設一家企業的總部位於舊金山，並在紐約和洛杉磯設有辦公室。分支網路將這些辦事處連接到一個集中式的內部企業網路。對於擁有多個分行的銀行、連鎖餐廳、擁有多個校區的學校以及其他分散式組織，它也可以發揮同樣的作用。

通常，分支網路使用：

然而，一些組織正在修改此架構，以減少對硬體和專用網路路由的依賴，並提供更大的靈活性來支援遠端工作和雲端運算。分支網路可能會改用：

當然，現代化的分支網路架構仍然需要一些實體設備（如路由器和交換器）來連接網際網路和公司網路。

什麼是分支辦公室？

分支辦公室是組織開展工作的分散地點之一。在分支網路環境中，分支辦公室可能包括資料中心、商店、餐廳、校園、銀行以及任何其他互聯地點。

從網路的角度來看，分支辦公室必須提供連線性。員工、承包商和其他使用者使用受管理或未受管理的裝置連接到網路。

分支網路面臨哪些挑戰？

組織必須確保其分支網路既安全又快速，以支援生產力並保護其資料。

分支辦公室連線挑戰

應用程式效能： 無論是在地理距離方面還是網路躍點方面，分支辦公室之間都可能相距很遠，因此，確保流量在分支機構與資料中心之間或分支機構與雲端之間高效傳輸，可能是一個挑戰。這可能會導致應用程式因要求逾時而效能降級或崩潰。

無論是在地理距離方面還是網路躍點方面，分支辦公室之間都可能相距很遠，因此，確保流量在分支機構與資料中心之間或分支機構與雲端之間高效傳輸，可能是一個挑戰。這可能會導致應用程式因要求逾時而效能降級或崩潰。 網路瓶頸： 如果有太多的流量必須通過網路上的阻塞點（例如，如果一個分支辦公室的員工或使用量突然增加），則可能會導致使用者和應用程式的效能下降。

如果有太多的流量必須通過網路上的阻塞點（例如，如果一個分支辦公室的員工或使用量突然增加），則可能會導致使用者和應用程式的效能下降。 管理的複雜性：分支網路在物理上可能遠離本地化 IT 團隊，因此他們必須遠端管理多個不同的網路，而不能直接存取本機設備。

分支網路安全挑戰

分支網路安全不僅涉及保護網路內部的資料，還涉及跨網路和不同位置傳輸的資料。存取控制也是保護分支網路的核心組成部分，但在同時存在受管理和未受管理裝置連線的情況下，實施存取控制可能較為困難。分支網路安全面臨的一些主要挑戰包括：

分支網路如何演進以因應這些挑戰？

分支機構的位置對許多企業來說仍然很重要，但如今，大量員工遠端連接到公司應用程式和資源。而軟體即服務 (SaaS) 應用程式和雲端運算的採用意味著流量需要離開組織的網路週邊。

硬編碼網路連線不夠靈活，無法支援這些發展。此外，前面所描述的挑戰使得傳統方法不再適合許多組織。

因此，分支網路正在透過採用更靈活的雲端模型（例如安全存取服務邊緣 (SASE)）來實現現代化。此模型包括原生內建而非附加的安全功能。

Cloudflare 如何支援分支網路？

Cloudflare 提供了一個簡潔的平台，並配有統一的儀表板來管理網路。Cloudflare 的雲端 WAN 服務提供靈活的分支辦公室連線性，而 Cloudflare 的智慧路由功能則考慮即時網路狀況，繞過網路擁塞和中斷。透過 Cloudflare，將對所有位置、使用者和裝置自動套用 Zero Trust 安全策略。深入瞭解 Cloudflare 的 SASE 平台。