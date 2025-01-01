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什麼是個人區域網路 (PAN)？

個人區域網路 (PAN) 連接使用者附近區域內的電子裝置。PAN 的大小範圍從幾公分到幾公尺。PAN 最常見的實際範例之一是藍牙聽筒和智慧型手機之間的連線。PAN 還可以連接筆記型電腦、平板電腦、印表機、鍵盤和其他電腦化裝置。

PAN 網路連線可以是有線或無線連線。有線連線方法包括 USB 和 FireWire；無線連線方法包括藍牙（最常見）、WiFi、IrDA 和 Zigbee。

雖然 PAN 內的裝置可以相互交換資料，但 PAN 通常不包括路由器，因此不直接連接到網際網路。但是，PAN 內的裝置可以連接到區域網路 (LAN)，然後再連接到網際網路。例如，桌上型電腦、無線滑鼠和無線耳機都可以相互連接，但只有電腦可以直接連接到網際網路。

什麼是無線個人區域網路 (WPAN)？

無線個人區域網域 (WPAN) 是一組不使用電線或線纜連接的裝置。如今，大多數日常使用的 PAN 都是無線的。WPAN 使用近距離無線連線通訊協定，例如藍牙。

WPAN 的範圍通常非常小，因為藍牙等短距離無線通訊協定在大於 5-10 公尺的距離上效率不高。

人體區域網路 (BAN) 和 PAN 有什麼區別？

人體區域網路 (BAN) 通常是指在人體上放置、嵌入或攜帶在人體附近的具有無線連線功能的醫療感應器。BAN 用於追蹤或資源生物醫學功能（例如，具有無線功能的起搏器）。BAN 可以連接到 PAN 或使用 WPAN 技術，但大多數 PAN 不包括生物醫學感應器。

還有哪些其他類型的網路？

根據網路規模，定義了許多不同類型的網路。區域網路 (LAN) 連接單個房間或建築物內的使用者，而廣域網路 (WAN) 可以與整個網際網路一樣大。其他需要瞭解的網路類型包括：