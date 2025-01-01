都會區網路 (MAN) 小於廣域網路 (WAN)，但大於區域網路 (LAN)。
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都會區網路 (MAN) 是連接都會區內電腦的電腦網路，該都會區可以是單個大城市、多個城鎮或包含多個建築物的任何給定大區域。MAN 比區域網路 (LAN) 大，但比廣域網路 (WAN) 小。MAN 不一定要在市區；「都會」一詞意味著網路的規模，而不是其服務區域的人口統計數據。
與 WAN 一樣，MAN 由相互連接的 LAN 組成。由於 MAN 規模較小，它們通常比 WAN 更有效率，因為資料不需要經過長距離的傳輸。MAN 通常結合多個組織的網路，而不是由一個組織進行管理。
大多數 MAN 使用光纖電纜在 LAN 之間形成連線。MAN 通常會使用「暗光纖」——以前未使用的能夠傳輸流量的光纖電纜。這些光纖電纜可以從私營網際網路服務提供者 (ISP) 處租用。
在某些情況下，這種模式是相反的：市政府建立和維護一個城市光纖網路，然後將暗光纖出租給私人公司。
校園區域網路 (CAN) 是連接學校或企業園區內多個建築物的大型網路。CAN 也可以被視為 MAN，因為它們連接多個 LAN，但不夠大，不能被視為 WAN。
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