什麼是電腦連接埠？| 網路中的連接埠

連接埠是作業系統中網路連線的虛擬起始位置。它們可協助電腦對收到的網路流量進行排序。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 瞭解連接埠在網路中的用途
  • 瞭解最常用的連接埠號碼
  • 瞭解連接埠在 OSI 模型中的位置

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什麼是連線埠？

連接埠是網路連線開始和結束的虛擬點。連接埠是基於軟體的，並由電腦的作業系統進行管理。每個連接埠都與一個特定的處理序或服務相關。連接埠讓電腦能夠輕鬆區分不同種類的流量：例如，儘管電子郵件與網頁都透過相同的網際網路連線到達電腦，但它們會進入不同的連接埠。

連接埠號碼是什麼？

連接埠在網路連接的所有裝置中都統一標準，每個連接埠都有一個號碼。大多數連接埠為某些通訊協定而保留，例如，所有超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 訊息都進入連接埠 80。IP 位址使訊息能夠進出特定裝置，而連接埠號碼允許針對這些裝置中的特定服務或應用程式。

連接埠如何讓網路連線更有效率？

在同一個網路連線上，有大量不同類型的資料進出電腦。連接埠的使用有助於電腦瞭解如何處理它們收到的資料。

假設 Bob 使用檔案傳輸通訊協定 (FTP) 將 MP3 錄音傳輸給 Alice。如果 Alice 的電腦將 MP3 檔案資料傳遞給 Alice 的電子郵件應用程式，電子郵件應用程式將不知道如何解譯它。但是因為 Bob 的檔案傳輸使用了為 FTP 指定的連接埠（連接埠 21），所以 Alice 的電腦能夠接收和儲存檔案。

同時，Alice 的電腦可以使用連接埠 80 載入 HTTP 網頁，即使網頁檔案和 MP3 聲音檔案都透過同一個 WiFi 連線流向 Alice 的電腦。

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連接埠是網路層的一部分嗎？

OSI 模型是網際網路運作方式的概念模型。它將不同的網際網路服務和處理序劃分為 7 層。這些層是：

osi 模型第 7 層

連接埠是一個傳輸層（第四層）概念。只有傳輸控制通訊協定 (TCP)使用者資料包通訊協定 (UDP) 之類的傳輸通訊協定才能指示封包應去往哪個連接埠。TCP 和 UDP 標頭有一個用於指示連接埠號碼的區段。網路層通訊協定（例如，網際網路通訊協定 (IP)）不知道在給定的網路連線中使用什麼連接埠。在標準的 IP 標頭中，沒有任何地方可以表明封包應該去往哪個連接埠。IP 標頭只表明目的地 IP 位址，而不是該 IP 位址的連接埠號碼。

通常，無法在網路層表明連接埠對網路處理序沒有影響，因為網路層通訊協定幾乎總是與傳輸層通訊協定結合使用。但是，這確實會影響測試軟體的功能，這是使用網際網路控制訊息通訊協定 (ICMP) 封包「ping」IP 位址的軟體。ICMP 是一種網路層通訊協定，可以 ping 聯網裝置。但如果無法 ping 特定連接埠，網路管理員就無法測試這些裝置中的特定服務。

一些 ping 軟體（如 My Traceroute）提供了傳送 UDP 封包的選項。與不能指定特定連接埠的 ICMP 相反，UDP 是一種可以指定特定連接埠的傳輸層通訊協定。透過向 ICMP 封包新增 UDP 標頭，網路管理員可以測試聯網裝置中的特定連接埠。

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為什麼防火牆有時會封鎖特定連接埠？

防火牆是一種網路安全系統，它基於一組安全規則來封鎖或允許網路流量。防火牆通常位於受信任的網路和不受信任的網路之間；通常，不受信任的網路是網際網路。例如，辦公室網路通常使用防火牆來保護其網路免受在線威脅。

一些攻擊者試圖將惡意流量傳送到隨機連接埠，寄希望於這些連接埠保持「開啟」狀態，這意味著它們能夠接收流量。這種舉措有點像一個偷車賊走在街上，試圖打開停放車輛的門，希望其中一輛車沒有鎖。出於這個原因，防火牆應設定為封鎖指向大多數可用連接埠的網路流量。並不存在什麼正當理由來讓大部分可用連接埠接收流量。

正確設定的防火牆在預設情況下會封鎖前往所有連接埠的流量，但已知的幾個預先確定的常用連接埠除外。例如，企業防火牆可以只開放連接埠 25（用於電子郵件）、80（用於 Web 流量）、443（用於 Web 流量）和少數其他幾個連接埠，允許內部員工使用這些基本服務，然後封鎖其餘 65000 多個連接埠。

舉一個更具體的範例，攻擊者有時試圖透過向連接埠 3389 傳送攻擊流量來利用 RDP 通訊協定的漏洞。為了阻止這些攻擊，防火牆可能會預設封鎖連接埠 3389。由於該連接埠僅用於遠端桌面連線，若員工無需遠端工作，則此規則對日常業務營運幾乎無甚影響。

有哪些不同的連接埠號碼？

有 65,535 個可能的連接埠號碼，但並非所有連接埠都常用。下面列出了一些最常用的連接埠及其關聯的網路通訊協定：

  • 連接埠 20 和 21：檔案傳輸通訊協定 (FTP)。FTP 用於在用戶端和伺服器之間傳輸檔案。
  • 連接埠 22：安全殼層 (SSH)。SSH 是許多通道通訊協定中的一種，用於建立安全的網路連線。
  • 連接埠 25：過去是簡易郵件傳輸通訊協定 (SMTP)。SMTP 用於電子郵件
  • 連接埠 53：Domain Name System (DNS)。DNS 是現代網際網路的一個重要過程，它將人類可讀的網域名稱與機器可讀的 IP 位址相匹配，讓使用者能夠載入網站和應用程式，而不必記住一長串 IP 位址。
  • 連接埠 80：超文字傳輸通訊協定 (HTTP)。HTTP 是使全球資訊網成為可能的通訊協定。
  • 連接埠 123：網路時間通訊協定 (NTP)。NTP 允許電腦時鐘彼此同步，這是加密必不可少的過程。
  • 連接埠 179：邊界閘道通訊協定 (BGP)。BGP 對於在組成網際網路的大型網路之間建立有效路由至關重要（這些大型網路被稱為自發系統）。自發系統使用 BGP 來廣播它們控制的 IP 位址。
  • 連接埠 443：HTTP 安全 (HTTPS)。HTTPS 是 HTTP 的安全和加密版本。所有 HTTPS Web 流量都進入連接埠 443。使用 HTTPS 加密的網路服務（如 DNS over HTTPS）也透過這個連接埠連接。
  • 連接埠 500：網際網路安全關聯和金鑰管理通訊協定 (ISAKMP)，這是建立安全 IPsec 連線過程的一部分。
  • 連接埠 587：使用加密的現代化、安全的 SMTP。
  • 連接埠 3389：遠端桌面通訊協定 (RDP)。RDP 讓使用者能夠從另一台裝置遠端連接到他們的桌上型電腦。

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 維護指派給它們的連接埠號碼和通訊協定的完整清單

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