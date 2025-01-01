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什麼是校園區域網路 (CAN)？

校園區域網路 (CAN) 是覆蓋於有限的地理區域內的電腦網路。CAN 在教育或企業園區內互連多個區域網路 (LAN)。大多數 CAN 連接到公用網際網路。

CAN 比都會區網路 (MAN) 和廣域網路 (WAN) 要小，後者延伸到更大的地理區域。通常情況下，擁有園區的組織也擁有和營運用於 CAN 的所有網路設備和基礎結構。相比之下，MAN 和 WAN 可能會組合由幾個不同提供者營運的基礎結構。

在學院、大學和其他教育機構，CAN 為學生和教職員工提供網際網路存取。CAN 還使連接的使用者能夠在網路內快速分享檔案和資料：由於資料不必離開 CAN，使用者體驗到的延遲遠遠低於他們在 MAN 或 WAN 內傳送和接收資料的情況。假設一所大學的英語係向大學圖書館請求幾本書的數位複本。因為這些數位圖書複本只需在英語大樓和圖書館大樓之間傳輸（假設兩座大樓都有自己的伺服器），因此英語系接收它們的速度比圖書館透過公用網際網路傳送檔案要快得多。

大到足以被視為「園區」的企業設施也可以出於相同目的營運 CAN。

CAN 有哪些安全優勢？

CAN 通常由一個內部 IT 團隊完全管理，為該團隊提供對網路的高度控制權。IT 團隊可以在整個網路中套用安全性原則，比園區使用多個斷開的網路要容易得多。例如，IT 部門可以安裝和管理防火牆，以保護 CAN 內的資料。IT 部門還可以透過設定登入要求、封鎖不安全的裝置和設定其他存取控制保障措施來管理對網路的存取。

Cloudflare 如何保護校園區域網路？

Cloudflare 可保護各種規模的網路免受惡意攻擊。Cloudflare Magic Transit 是 Cloudflare 為封鎖網路攻擊、加速流量和確保可靠性而提供的產品。透過提供基於雲端的網路功能，Magic Transit 讓管理網路的團隊能夠減少對硬體的投資。

Cloudflare 網路互連允許網路與 Cloudflare 透過實際電纜連線或私人虛擬連線直接互連，以提高安全性和效能。

進一步瞭解不同類型的網路，包括 WAN、LAN 和 MAN。