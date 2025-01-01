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SD-WAN 和 MPLS 之間有何不同？

多重通訊協定標籤交換 (MPLS) 是構建組成廣域網路 (WAN) 的區域網路 (LAN) 之間連線的常用方法。MPLS 使用專門的路由器，沿著預先決定的網路路徑傳送封包，改進了網際網路的典型運作方式。這些預先決定的網路路徑可以用作組成 WAN 的結締組織，並允許多個虛擬 WAN 在共用的網路主幹上共存。但是，它們需要相當長的時間來設定，可能很昂貴，並且需要電信業者或電信公司的合約服務。

軟體定義的廣域網路 (SD-WAN) 是一個使用軟體而不是硬體連接區域網路的大型網路。SD-WAN 不需要任何專門的設備來進行路由。它們在常規網際網路上執行，使得它們的實作成本比其他網路方法更低。

SD-WAN 模型不排除 MPLS 的使用——MPLS 可以是 SD-WAN 中使用的網路方法之一。但相比之下，整體 SD-WAN 通常更靈活且更具成本效益。

SD-WAN 與 MPLS：一個真實世界的類比

為理解軟體定義連線和 MPLS 連線之間的區別，請考慮鐵路服務和客運公車線路之間的區別。

鐵路公司透過火車軌道設定了專門的路線，只有屬於鐵路公司的火車才能使用這些軌道。由於火車可以一直待在這些軌道上，而且往往在到達目的地之前不必停車，因此火車運輸相當快速和可靠。

然而，鐵路公司需要大量的前期投資來建設車輛所需的專門路線（火車軌道）。乘客或貨物的大規模激增可能會超過鐵路的運輸能力，因為只有一定數量的火車可以同時使用軌道。而且，如果鐵路公司希望增加更多的路線，它必須建造更多的軌道——這需要獲得許可、與業主談判，以及昂貴的軌道建設。雖然鐵路線可能是直接的，但它的建設成本很高，而且不是很靈活。

相反，公車線路穿過龐大的道路網路，這些道路網路也為許多其他類型的車輛提供服務。該線路營運的公車不必每次都走同一條路線到達目的地；它們可以繞過交通繁忙的區域或根據需要新增更多站點。可以輕鬆運載更多乘客：公車線路可以簡單地使用更多公車，因為在給定時間可以在路上行駛的公車數量沒有明確限制。

由於交通情況會有很大的變化，公車的行駛時間也會有所不同。而且，由於道路不是專門為公車線路的需要而修建的，所以線路不如鐵路服務那麼直接。然而，如果該線路想提供更多的線路，它不需要建造新的道路；只需購買更多的巴士，就可以在原有的道路上增加線路。公車線路不如鐵路服務直接，但它的營運成本更低，而且更靈活。

像鐵軌一樣，MPLS 連線只為這些連線的使用者所專用。它們比公用網際網路更直接、更可靠。然而，它們需要購買昂貴的硬體（類似於鋪設鐵軌），而且它們的路線不容易改變。另一方面，SD-WAN 建立在現有的路徑（公用網際網路）上，可以很容易地增加它們的路線和服務的使用者數量，就像公車線路一樣。

與 MPLS 相比，SD-WAN 有哪些優勢？

SD-WAN 不依賴專門的硬體。 MPLS 需要設定專門的路由器以正確轉寄封包。SD-WAN 可以使用任何網路硬體執行。

MPLS 需要設定專門的路由器以正確轉寄封包。SD-WAN 可以使用任何網路硬體執行。 SD-WAN 沒有固有的頻寬限制。 因為 MPLS 連線或多或少都是固定的（除非它們被重新設定），所以對於一次透過 MPLS 連線可以提供多少容量存在硬性限制。SD-WAN 連線可以透過組合多個連線並利用可用的最快連線來根據需要增加容量。

因為 MPLS 連線或多或少都是固定的（除非它們被重新設定），所以對於一次透過 MPLS 連線可以提供多少容量存在硬性限制。SD-WAN 連線可以透過組合多個連線並利用可用的最快連線來根據需要增加容量。 SD-WAN 與服務提供者無關。 MPLS 要求組織在所有連接 WAN 的網站使用相同的電信業者，因為 MPLS 連線必須在相鄰網路的實體路由器中設定。SD-WAN 連線在常規網際網路上執行；任何 ISP 都可以支援 SD-WAN 連線。

MPLS 要求組織在所有連接 WAN 的網站使用相同的電信業者，因為 MPLS 連線必須在相鄰網路的實體路由器中設定。SD-WAN 連線在常規網際網路上執行；任何 ISP 都可以支援 SD-WAN 連線。 SD-WAN 路由更具彈性。 SD-WAN 可以利用多種連接選項，包括頻寬網際網路連線、私人線路和 5G。它可以在所有可用連線選項之間引導流量和進行容錯移轉。MPLS 服務通常需要來自服務提供者的專用私人線路連接。

SD-WAN 可以利用多種連接選項，包括頻寬網際網路連線、私人線路和 5G。它可以在所有可用連線選項之間引導流量和進行容錯移轉。MPLS 服務通常需要來自服務提供者的專用私人線路連接。 SD-WAN 更輕鬆地與雲端整合。透過 MPLS 連接到雲端是一些 MPLS 服務提供者為一些雲端提供者提供的一項專門服務。使用 MPLS，與雲端連接要求構建到該雲端提供者基礎結構的直接路由。

與 MPLS 相比，SD-WAN 有什麼缺點？

MPLS 對封包的去向提供更精細的控制。 通常情況下，網際網路上的封包會根據當時路徑上的路由器如何轉寄封包而採用不同的路由——但 MPLS 路由只能手動更新。MPLS 封包永遠不會偏離定義的路由，因為它們總是在相同的路由器和網路之間轉寄。根據所使用的路由方法，SD-WAN 上的網路流量可能不會總是採用相同的路由，並且某些封包可能會在傳輸過程中丟失，就像大多數網際網路流量一樣。

通常情況下，網際網路上的封包會根據當時路徑上的路由器如何轉寄封包而採用不同的路由——但 MPLS 路由只能手動更新。MPLS 封包永遠不會偏離定義的路由，因為它們總是在相同的路由器和網路之間轉寄。根據所使用的路由方法，SD-WAN 上的網路流量可能不會總是採用相同的路由，並且某些封包可能會在傳輸過程中丟失，就像大多數網際網路流量一樣。 MPLS 有時候更可靠。 與網際網路流量相比，MPLS 流量通常比服務提供者骨幹網路具有更高的優先順序。MPLS 服務通常包括服務品質 (QoS) 保證。SD-WAN 利用盡力而為的網際網路服務，且偶爾可能會遭遇封包遺失。但是，大多數 SD-WAN 服務透過智慧引導流量遠離有損連線來彌補這一點。

與網際網路流量相比，MPLS 流量通常比服務提供者骨幹網路具有更高的優先順序。MPLS 服務通常包括服務品質 (QoS) 保證。SD-WAN 利用盡力而為的網際網路服務，且偶爾可能會遭遇封包遺失。但是，大多數 SD-WAN 服務透過智慧引導流量遠離有損連線來彌補這一點。 MPLS 更適合即時應用程式。MPLS 通常包括在整個 WAN 中保留的多個服務類別。這樣可以更輕鬆地確保即時應用程式在 WAN 上獲得更好的體驗。

SD-WAN 與網路即服務 (NaaS) 模式相比如何？

網路即服務（NaaS）是一種雲端服務模型，其中組織從雲端提供者租用網路服務，而不是建立自己的網路。使用者可透過虛擬網路直接連接至應用程式，並透過任何網際網路連線進行連接。SD-WAN 仍需要硬體設定；NAA 僅需要網際網路連線。

要瞭解有關 NaaS 及其優缺點的更多資訊，請參閱什麼是網路即服務 (NaaS)？或者，造訪 Cloudflare Magic WAN 產品頁面。