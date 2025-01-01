多重通訊協定標籤交換 (MPLS) 和軟體定義的廣域網路 (SD-WAN) 是連接企業分公司的兩種方法。SD-WAN 通常更便宜且更靈活，但 MPLS 也提供了一些優點。
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多重通訊協定標籤交換 (MPLS) 是構建組成廣域網路 (WAN) 的區域網路 (LAN) 之間連線的常用方法。MPLS 使用專門的路由器，沿著預先決定的網路路徑傳送封包，改進了網際網路的典型運作方式。這些預先決定的網路路徑可以用作組成 WAN 的結締組織，並允許多個虛擬 WAN 在共用的網路主幹上共存。但是，它們需要相當長的時間來設定，可能很昂貴，並且需要電信業者或電信公司的合約服務。
軟體定義的廣域網路 (SD-WAN) 是一個使用軟體而不是硬體連接區域網路的大型網路。SD-WAN 不需要任何專門的設備來進行路由。它們在常規網際網路上執行，使得它們的實作成本比其他網路方法更低。
SD-WAN 模型不排除 MPLS 的使用——MPLS 可以是 SD-WAN 中使用的網路方法之一。但相比之下，整體 SD-WAN 通常更靈活且更具成本效益。
為理解軟體定義連線和 MPLS 連線之間的區別，請考慮鐵路服務和客運公車線路之間的區別。
鐵路公司透過火車軌道設定了專門的路線，只有屬於鐵路公司的火車才能使用這些軌道。由於火車可以一直待在這些軌道上，而且往往在到達目的地之前不必停車，因此火車運輸相當快速和可靠。
然而，鐵路公司需要大量的前期投資來建設車輛所需的專門路線（火車軌道）。乘客或貨物的大規模激增可能會超過鐵路的運輸能力，因為只有一定數量的火車可以同時使用軌道。而且，如果鐵路公司希望增加更多的路線，它必須建造更多的軌道——這需要獲得許可、與業主談判，以及昂貴的軌道建設。雖然鐵路線可能是直接的，但它的建設成本很高，而且不是很靈活。
相反，公車線路穿過龐大的道路網路，這些道路網路也為許多其他類型的車輛提供服務。該線路營運的公車不必每次都走同一條路線到達目的地；它們可以繞過交通繁忙的區域或根據需要新增更多站點。可以輕鬆運載更多乘客：公車線路可以簡單地使用更多公車，因為在給定時間可以在路上行駛的公車數量沒有明確限制。
由於交通情況會有很大的變化，公車的行駛時間也會有所不同。而且，由於道路不是專門為公車線路的需要而修建的，所以線路不如鐵路服務那麼直接。然而，如果該線路想提供更多的線路，它不需要建造新的道路；只需購買更多的巴士，就可以在原有的道路上增加線路。公車線路不如鐵路服務直接，但它的營運成本更低，而且更靈活。
像鐵軌一樣，MPLS 連線只為這些連線的使用者所專用。它們比公用網際網路更直接、更可靠。然而，它們需要購買昂貴的硬體（類似於鋪設鐵軌），而且它們的路線不容易改變。另一方面，SD-WAN 建立在現有的路徑（公用網際網路）上，可以很容易地增加它們的路線和服務的使用者數量，就像公車線路一樣。
網路即服務（NaaS）是一種雲端服務模型，其中組織從雲端提供者租用網路服務，而不是建立自己的網路。使用者可透過虛擬網路直接連接至應用程式，並透過任何網際網路連線進行連接。SD-WAN 仍需要硬體設定；NAA 僅需要網際網路連線。
要瞭解有關 NaaS 及其優缺點的更多資訊，請參閱什麼是網路即服務 (NaaS)？或者，造訪 Cloudflare Magic WAN 產品頁面。