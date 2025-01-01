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什麼是 IMAP？

網際網路訊息存取通訊協定 (IMAP) 是一種用於接收電子郵件的通訊協定。通訊協定標準化了技術流程，以便電腦和伺服器能夠相互連接，而無論它們是否使用相同的硬體或軟體。

IMAP 的一個重要功能是它允許使用者從任何裝置存取他們的電子郵件。這是因為 IMAP 充當電子郵件伺服器和電子郵件用戶端之間的中繼，而不是將電子郵件從伺服器下載到電子郵件用戶端。

將 IMAP 的這一方面與使用 Microsoft Word 和 Google Docs 之間的差異進行比較。Microsoft Word 文件儲存在本機電腦上，可以透過電子郵件附件或 USB 磁碟機傳輸，但它們不會動態更新。例如，如果 Sally 對其 Word 文件進行了變更，則這些修改只會儲存到 Sally 的電腦（而不會儲存到 Linda 在她的電腦上可能擁有的版本）。

相比之下，Google Docs 可以透過網際網路在不同裝置上存取，並在使用者對一個檔案進行變更時動態更新。在這種情況下，Sally 對共用檔案所做的任何變更對 Linda 都是可見的，即使他們使用不同的電腦存取同一個檔案。

同樣，使用 IMAP，使用者可以從不同的裝置存取他們的電子郵件帳戶，體驗沒有任何差異，並且不一定需要在他們最初閱讀電子郵件的裝置上。

什麼是 POP3？

郵局通訊協定版本 3 (POP3) 是用於接收電子郵件的替代通訊協定，可將電子郵件從伺服器下載到本機裝置。使用 POP3，收件者無法再次從其他裝置存取他們的電子郵件，因為它們儲存在本地，然後會從電子郵件伺服器中刪除。

IMAP 與 POP3

以下是 IMAP 和 POP3 一些重要區別的總結。

IMAP POP3 使用者可以從任何裝置存取其電子郵件。 預設情況下，電子郵件只能從下載電子郵件的裝置存取。 伺服器儲存電子郵件；IMAP 充當伺服器和用戶端之間的中繼。 下載後，除非另有設定，否則電子郵件將從伺服器中刪除。 電子郵件無法離線存取。 電子郵件可離線存取，但只能在下載電子郵件的裝置上存取。 在使用者點擊之前，不會下載電子郵件的內文，但主旨行和寄件者名稱會迅速出現在電子郵件用戶端中。 預設情況下，電子郵件會下載到裝置，因此訊息可能需要更長的時間才能載入。 IMAP 需要更多的伺服器空間，因為電子郵件不會自動從伺服器中刪除。 POP3 可節省電子郵件伺服器儲存空間，因為電子郵件會自動從伺服器刪除。

如何使用 IMAP 傳送和接收電子郵件？

下面是使用 IMAP* 傳送和接收電子郵件過程的簡要介紹：

傳送電子郵件：簡易郵件傳輸通訊協定 (SMTP) 定義電子郵件的傳送方式。

擷取電子郵件：IMAP 定義如何接收電子郵件。

電子郵件可以在電子郵件用戶端中存取，並且可以從任何裝置讀取。由於 IMAP 是電子郵件用戶端和伺服器之間的中繼，因此只能透過網際網路連線存取這些電子郵件。

當使用者登入他們的電子郵件用戶端時，用戶端會與電子郵件伺服器連接以擷取他們的郵件。使用者可以看到電子郵件的預覽（帶有主旨行和寄件者訊息），但在使用者點擊郵件之前不會下載實際郵件內容。

可透過伺服器和用戶端連線查看收件匣擁有者的電子郵件，直到它們被刪除。

*注意，在這個範例中，IMAP 用來描述擷取電子郵件。然而，在實作 POP3 時，這個過程看起來略有不同。

IMAP 有哪些安全性考量？

使用 IMAP，電子郵件預設儲存在伺服器上，如果伺服器遭到入侵，這可能會出現問題。但是，與 POP3 不同，即使下載電子郵件的裝置遺失或損壞，IMAP 使用者也無需擔心電子郵件會被破壞。

IMAP 最大的安全問題之一是，預設情況下它以純文字形式將登入資訊從用戶端傳輸到伺服器，這意味著使用者名稱和密碼未加密。（加密登入使用複雜的數學方程式進行模糊處理，因此攻擊者在看到時將無法理解它。）可以透過在 Transport Layer Security (TLS) 通訊協定上設定 IMAP 來防止此漏洞，該方法有助於加密通訊。

與 IMAP 相關的另一個漏洞是它與多重要素驗證 (MFA) 不相容。因此，可以利用 IMAP 繞過 MFA 要求，使攻擊者更容易成功地進行密碼噴灑攻擊。（在密碼噴灑中，攻擊者會使用常用密碼和潛在使用者名稱的不同組合進行嘗試。）使用不支援驗證要求的第三方電子郵件用戶端或維護無法強制執行 MFA 的共用電子郵件帳戶會使組織特別容易受到攻擊。

Cloudflare 如何協助保護電子郵件安全？

Cloudflare 提供電子郵件安全性服務解決方案，可使用機器學習主動識別網路釣魚和其他基於電子郵件的攻擊。透過與常見的電子郵件提供者整合，它改進了針對 IMAP 易受攻擊的密碼噴灑和其他攻擊的現有保護措施。