什麼是電子郵件？| 電子郵件定義

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什麼是電子郵件？

電子郵件是一種使用電子裝置透過電腦網路傳遞郵件的通訊方法。「電子郵件」是指傳遞系統以及傳送和接收的單個郵件。

電子郵件自 20 世紀 70 年代起就以某種形式存在了，當時程式設計師 Ray Tomlinson 建立了一種在高等研究計畫署網路 (ARPANET) 上的電腦系統之間傳輸訊息的方法。隨著電子郵件用戶端軟體（例如 Outlook）和 Web 瀏覽器的開發，後者讓使用者能夠使用基於 Web 的電子郵件用戶端（例如 Gmail）透過網際網路傳送和接收郵件，於是，現代形式的電子郵件可供公眾廣泛使用。

如今，電子郵件是最流行的數位通訊方法之一。其普遍性和安全漏洞也使其成為網路釣魚、網域詐騙和企業電子郵件入侵 (BEC) 等網路攻擊的熱門工具。

電子郵件如何運作？

電子郵件從軟體程式和 Web 瀏覽器傳送，統稱為電子郵件「用戶端」。單個郵件在到達收件人的電子郵件伺服器之前會路由通過多個伺服器，就像傳統信件在到達收件人信箱之前可能會經過多個郵局一樣。

在電子郵件訊息發出後，會遵循以下幾個步驟來到達其最終目的地：