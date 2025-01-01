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什麼是電子郵件欺詐？

電子郵件欺詐是指通過電子郵 件進行的各種欺詐和惡意活動。 這些攻擊的範圍包括針對毫無戒心的個人的簡單預付費詐騙，到複雜的 商業電子郵件入侵（BEC） 攻擊，旨在欺騙大型會計部門支付欺詐性發票。 電子郵件欺詐攻擊者通常使用 社交工程 策略，例如冒充受信任的權威人物或使用緊急或帶有情感的語言來操縱受害者採取對自己或組織有害的行動。

什麼是電子郵件欺詐的例子？

有很多電子郵件欺詐的例子，但最臭名昭著的例子之一是高級收費騙局或「外國王子」電子郵件。 在這個騙局中，冒充富王子的個人承諾將大量資金轉移到受害者的帳戶中，以換取少量的預付款或轉賬費。 一旦付款完成，承諾的資金永遠不會實現。

這個騙局已經存在了幾個世紀。 它的起源可以追溯到 19 世紀末，當時它被稱為西班牙囚犯騙局。 在這個版本中，騙子會聯繫自稱正在幫助富裕的西班牙囚犯逃脫的受害者，並承諾獎勵以換取警衛賄賂費。

騙局已經發展並將繼續發展，但其基本原則仍然存在：在利用人們的漏洞的同時，無所不為之。

電子郵件詐騙的目的是什麼？

電子郵件欺詐是一種危險的做法，在當今的數字時代越來越普遍。 攻擊者的主要目標通常是竊取金錢或個人數據-或兩者兼而有之。 他們使用各種策略，例如 網絡釣魚 電子郵件和詐騙行為，誘騙受害者洩露敏感信息或將資金轉移到欺詐帳戶。 電子郵件欺詐的影響可能很大，從財務損失到識別盜竊和聲譽損害。

您如何發現電子郵件欺詐？

發現電子郵件欺詐可能很棘手，但常見的信號可能包括：

儘管這些是電子郵件騙局的一些常見跡象，但隨著時間的推移，攻擊者已經變得越來越複雜，並學會了製作難以檢測的令人信服的電子郵件。特別是，強大的機器學習聊天機器人的可用性增加使攻擊者能夠以比以前更高的速度生成無錯誤的電子郵件文本。

企業如何阻止電子郵件欺詐？

電子郵件欺詐是留在這裡，並且不能通過意識培訓計劃完全消除。 但是，有幾種最佳做法和 電子郵件安全 技術可以幫助減少成功發生電子郵件欺詐攻擊的機會。