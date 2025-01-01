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什麼是郵件伺服器？

郵件伺服器（有時稱為電子郵件伺服器）是一種傳送和接收電子郵件的軟體程式。通常，它被用作郵件傳送代理程式 (MTA) 和郵件傳遞代理程式 (MDA) 的總稱，它們二者執行的功能略有不同。

郵件伺服器在電子郵件傳遞過程中扮演至關重要的角色。沒有它們，使用者無法與其他郵件用戶端進行郵件往來。

什麼是郵件用戶端？

郵件伺服器會將郵件從一個郵件用戶端傳送到另一個郵件用戶端。郵件用戶端（也稱為*電子郵件用戶端*或*訊息使用者代理程式*）是接收和儲存電子郵件的 Web 型或桌面應用程式。一些最廣泛使用的郵件用戶端包括 Microsoft Outlook、Gmail 和 Apple Mail。

郵件伺服器如何傳遞電子郵件訊息？

使用兩種類型的郵件伺服器來傳送和接收電子郵件訊息：外寄郵件伺服器（或*郵件傳送代理程式* (MTA)）和內送郵件伺服器（或*郵件傳遞代理程式* (MDA)）。MTA 從寄件者的郵件用戶端擷取外寄電子郵件訊息，然後將它們傳送至 MDA，後者負責暫時儲存電子郵件訊息並傳遞給收件者的郵件用戶端。

郵件伺服器會使用電子郵件通訊協定在郵件用戶端之間傳遞電子郵件訊息，告訴伺服器如何處理傳入的要求、將郵件轉寄到何處，以及如何將郵件傳遞至預期的郵件用戶端。

當從一個用戶端傳送電子郵件到另一個用戶端時，MTA 會使用外寄郵件通訊協定（例如簡易郵件傳輸通訊協定 (SMTP)）來檢查寄件者的電子郵件信封*資料，並判斷郵件需要傳送的位置。SMTP 會使用 Domain Name System (DNS) 將收件者的網域轉譯成 IP 位址，以實現此目的。

然後，它會透過查詢郵件交換 (MX) 記錄來找到郵件傳遞代理程式。MX 記錄會告訴伺服器如何將郵件路由傳送至其最終目的地。MX 記錄傳回適當的目的地後，MDA 會使用內送郵件通訊協定（例如網際網路訊息存取通訊協定 (IMAP) 或郵局通訊協定第 3 版 (POP3)）從郵件伺服器擷取電子郵件訊息，並將其傳遞至指定的郵件用戶端。

如需有關電子郵件傳遞過程的深入說明，請參閱什麼是電子郵件？

*電子郵件信封包含寄件者和收件者的電子郵件地址，以及在伺服器之間傳送電子郵件訊息所需的其他資料 SMTP。

郵件用戶端和郵件伺服器有什麼區別？

雖然郵件用戶端和郵件伺服器都用於傳送和接收電子郵件，但它們並不相同。郵件用戶端是允許使用者擷取、儲存和格式化要傳送的電子郵件的應用程式。而郵件伺服器是使用電子郵件通訊協定在郵件用戶端之間移動電子郵件訊息的軟體程式。

為說明這種差異，我們假設 Alice 想給 Carol 寄一封信。Alice 在信封上寫了 Carol 的姓名和地址，然後放入信箱。郵政工作人員從信箱中取出信件，將其送到郵局，郵局整理分類後傳送到正確的位置。最後，另一名郵政工作人員將信件投遞到 Carol 的信箱，信件可以存儲在郵箱中，直到被取出。

與此相似，使用者可以寫一封電子郵件並寫上一個或多個目標收件者的地址，郵件伺服器和郵政工作人員一樣，負責接受訊息，將其傳送給內送郵件伺服器，然後將其投遞到正確的收件匣，郵件將儲存在其中。

電子郵件提供者是郵件用戶端還是郵件伺服器？

大多數電子郵件提供者向使用者提供郵件用戶端服務。儘管電子郵件提供者依賴郵件伺服器在用戶端之間交換訊息，但它們並不總是將郵件伺服器作為免費或付費服務提供給使用者。

以兩家主流電子郵件提供者為例：Google 和 Apple。截至 2023 年，Google 既提供郵件用戶端 (Gmail)，也提供郵件伺服器（Gmail SMTP 伺服器）。Gmail 允許使用者儲存、擷取和傳送電子郵件，而 Gmail SMTP 伺服器則為使用者提供更廣泛的功能，例如從第三方用戶端（例如 Microsoft Outlook）傳送電子郵件訊息。而 Apple 則只提供郵件用戶端 (Apple Mail)。

郵件伺服器會封鎖惡意電子郵件嗎？

由於任何類型的訊息都可以透過電子郵件傳送，因此攻擊者經常使用它來傳送網路釣魚郵件、惡意程式碼或其他危險內容。大多數郵件伺服器除了確保郵件來自其聲稱的位置（透過 DKIM、DMARC 和 SPF）之外，幾乎未採取任何措施來防止此類攻擊。

為了解決這一安全漏洞，一些電子郵件服務提供者會掃描電子郵件中是否含有可疑元素、篩選掉垃圾郵件，並實作加密以防止攻擊者存取和操縱郵件。

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