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什麼是安全電子郵件閘道 (SEG)？ 安全電子郵件閘道 (SEG) 是一種電子郵件安全產品，它使用簽章分析和機器學習在惡意電子郵件到達收件者收件匣之前識別並封鎖它們。它們很重要，因為電子郵件攻擊（例如網路釣魚）是組織最常面臨的網路威脅。 SEG 的運作方式與安全 Web 閘道(SWG) 類似，但著重於識別電子郵件流量中的威脅，而不是使用者的 Web 瀏覽活動中的威脅。 SEG 最初是為了處理垃圾郵件而設計的，它提供了大量的樣本，以用於分析和識別惡意內容。現代電子郵件威脅更具針對性和複雜性，在商業電子郵件入侵 (BEC) 攻擊等情況下，可能不包含網路釣魚連結或惡意程式碼等明顯的惡意內容。現代 SEG 使用機器學習和威脅情報來識別這些更進階的攻擊以及其他新型威脅。 SEG 如何運作？ SEG 檢查電子郵件流量中是否有潛在的惡意、危險或不當內容，並篩選掉這些內容。它們結合使用簽章分析（尋找已知的惡意程式碼）和機器學習來做到這一點。 SEG 通常使用以下兩種方法之一進行運作：DNS MX 記錄或 API 整合。

DNS MX 記錄

MX 記錄是一種 DNS 記錄，用於指定公司電子郵件伺服器或郵件傳輸代理程式 (MTA) 的 IP 位址。

透過更新組織的 MX 記錄以指向 SEG，SEG 可以將自身插入到電子郵件的傳輸路徑中。然後，所有輸入電子郵件流量都將路由到 SEG，使其能夠在將郵件轉寄到組織和使用者的收件匣之前檢查和篩選郵件。這就像讓高速公路上的車輛通過執法檢查站尋找違禁品一樣。

API 整合

大多數現代電子郵件平台（例如 Google Workspace 或 Microsoft 365）都提供用於第三方整合的 API。這些 API 讓使用者能夠透過向外部應用程式提供閱讀和編輯電子郵件的功能來自動化和簡化工作流程。由於這種方法不需要重新路由電子郵件流量，因此更像是僱用一組偵探來尋找路上潛在的危險車輛。

在電子郵件內容到達員工的收件匣後，SEG 就可以使用 API 進行監控。透過 API 整合，SEG 可以為輸出電子郵件提供監控和保護，或追溯移除在傳送後被識別為惡意的輸入電子郵件。

SEG 如何防範威脅？

大多數 SEG 解決方案包含以下核心功能的某種組合：

輸入 SMTP 閘道： 透過將 DNS MX 記錄替換為 SEG 代理程式的記錄，充當 SMTP 電子郵件流量的輸入閘道

透過將 DNS MX 記錄替換為 SEG 代理程式的記錄，充當 SMTP 電子郵件流量的輸入閘道 電子郵件檢疫： 識別垃圾郵件和惡意程式碼並阻止其到達員工的電子郵件帳戶

識別垃圾郵件和惡意程式碼並阻止其到達員工的電子郵件帳戶 內容篩選： 檢查電子郵件是否有不當內容或試圖外流敏感資料

檢查電子郵件是否有不當內容或試圖外流敏感資料 反網路釣魚： 使用機器學習來識別商業電子郵件入侵 (BEC) 嘗試和其他網路釣魚威脅

使用機器學習來識別商業電子郵件入侵 (BEC) 嘗試和其他網路釣魚威脅 進階威脅防禦：使用機器學習和進階分析來識別新穎且複雜的電子郵件傳播威脅

SEG 可以防禦哪些威脅？

電子郵件是網路攻擊者常見的威脅媒介，因為它簡單但有效。幾乎所有組織都使用電子郵件與員工、廠商和用戶端進行通訊，誘騙使用者點擊惡意連結或打開受感染的附件通常比識別和利用組織系統中的漏洞更容易。此外，基於電子郵件的攻擊可以自動化，使其具有高度可擴展性。

SEG 可以識別可透過電子郵件傳遞的各種潛在威脅。SEG 防範的威脅包括：

垃圾郵件： 包含大量惡意或不必要的電子郵件流量的攻擊

包含大量惡意或不必要的電子郵件流量的攻擊 惡意程式碼： 勒索軟體和其他惡意程式碼通常透過電子郵件附件或網路釣魚電子郵件中連結的惡意網頁傳遞

勒索軟體和其他惡意程式碼通常透過電子郵件附件或網路釣魚電子郵件中連結的惡意網頁傳遞 網路釣魚：網路釣魚攻擊利用社交工程來欺騙或強迫接收者點擊連結、開啟附件或採取其他危險動作

Cloudflare Area 1 Email Security 是安全電子郵件閘道嗎？

Cloudflare Area 1 Email Security 提供針對電子郵件傳播威脅的主動防護。透過掃描網際網路上正在建造的網路釣魚網站，Area 1 可以在新的網路釣魚活動發生之前識別它們。它還使用機器學習來分析電子郵件帳戶和內容，以識別 BEC 和其他社交工程威脅。