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什麼是垃圾郵件？

垃圾郵件是來路不明的電子郵件，通常大量傳送。儘管部分垃圾郵件是促銷性的且並不包含明顯的惡意，但它們也可以用來進行多種攻擊。出於此原因，收件匣擁有者在開啟電子郵件時應保持警惕，並採取步驟減少所收到的垃圾郵件數量。

垃圾郵件安全嗎？

一般而言，垃圾郵件是危險的，應當謹慎處理。因為垃圾郵件可以用於執行多種不同類型的攻擊：

什麼是 CAN-SPAM 法案？

CAN-SPAM 法案是美國的一部法律，規定了允許商業組織在其通訊（包括電子郵件）中傳送哪些內容的規則。它特別適用於促銷性質的郵件。

該法律中最重要的規則之一是收件人有權從郵寄清單中將自己移除。如果組織違反了《CAN-SPAM 法案》（例如，在有人取消訂閱後繼續傳送電子郵件），個人可以直接向聯邦貿易委員會 (FTC) 舉報。

可以永久阻止垃圾郵件嗎？

很遺憾，並沒有辦法能夠保證終結垃圾郵件。但是，遵循上述一些步驟應當有助於減少人們收到的垃圾郵件數量。養成良好的收件匣做法，將電子郵件標示為垃圾郵件或使用篩選器，從長遠來看，可以提高電子郵件用戶端封鎖垃圾郵件的能力。

Cloudflare 如何協助實現電子郵件安全性？

Cloudflare Area 1 電子郵件安全搶先爬行網際網路以查找攻擊者基礎結構，並分析電子郵件的內容和背景以識別可疑郵件。這意味著能夠阻止網路釣魚攻擊和其他形式的垃圾郵件進入收件匣。