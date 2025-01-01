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如何使用電子郵件執行網路釣魚攻擊？

網路釣魚是一種網路攻擊，攻擊者隱藏其真實身分以欺騙受害者完成所需的動作。通常，網路釣魚攻擊使用電子郵件來讓目標相信訊息來自受信任的來源，例如聲譽良好的金融機構或雇主。因為郵件看似合法，使用者更有可能分享寶貴的帳戶資料或與電子郵件中通常偽裝成附件或連結的惡意軟體互動。

一些網路釣魚策略嘗試透過聲稱帳戶以某種方式被洩露（例如欺詐性密碼重設要求）或提供金錢獎勵（例如虛假的禮品卡）來直接從收件人那裡收集資訊。其他網路釣魚電子郵件在附件或電子郵件正文中的連結中包含惡意程式碼，一旦使用者與之互動，就會感染其他裝置或網路。

當成功時，網路釣魚嘗試讓攻擊者能夠竊取使用者認證、滲入網路、竊取資料，或對受害者執行更嚴重的動作（例如執行勒索軟體攻擊）。

要深入瞭解網路釣魚技術，請參閱什麼是網路釣魚攻擊？

如何識別網路釣魚攻擊

由於網路釣魚電子郵件會模仿合法的個人和組織，因此乍一看可能難以識別。以下是需要注意的一些常見警告標誌：

通常，網路釣魚嘗試越複雜，這些元素出現在電子郵件中的可能性就越小。例如，一些網路釣魚電子郵件使用知名公司的標誌和圖形來使其郵件看起來合法，而其他攻擊者可能會將整個正文欄位編碼為惡意超連結。

*此規則的例外情況可能包括密碼重設要求和帳戶驗證。但是，網路釣魚嘗試也可能偽造這些類型的要求，因此在點選任何內容之前仔細檢查寄件人的電子郵件地址是明智的做法。*

受到攻擊？ 全面防禦網路攻擊 與專家討論

如何防止網路釣魚攻擊

與任何類型的來路不明的電子郵件（通常稱為「垃圾郵件」）一樣，網路釣魚電子郵件無法透過安全工具或篩選服務完全消除。不過，使用者可以採取一些動作來減少攻擊成功的機會：

Cloudflare 如何防範網路釣魚攻擊？

Cloudflare 電子郵件安全會即時偵測和封鎖網路釣魚嘗試。它會主動掃描網際網路中是否存在攻擊基礎結構和活動，揭示電子郵件欺詐嘗試，並提供對遭入侵的帳戶和網域的可見度。

了解如何使用Cloudflare 電子郵件安全性來防範網路釣魚攻擊。