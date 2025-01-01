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什麼是 Cloudflare Registrar？

Cloudflare Registrar 是一項不加價的網域名稱註冊服務。它提供與其他網域名稱註冊商基本相同的服務，但沒有加價，沒有增加續訂費用，並具有一些額外的安全功能。本質上，Cloudflare Registrar 是免費的——唯一的費用是註冊機構和 ICANN 收取的費用。

為什麼 Cloudflare 免費提供網域名稱？

網域名稱註冊商有時會試圖利用客戶，透過低廉的初始註冊費吸引客戶，再大幅提高續約價格，因為客戶通常別無選擇，只能選擇續約而不是過期。但是，網域名稱註冊商實質上是充當中間人，他們的收費價格通常與實際提供的價值不成比例。

Cloudflare 的使命是建立更好的網際網路，提供不加價的網域名稱是確保任何有想法的人都能利用網際網路的一種方式。任何人都應該能夠開辦企業、推廣組織或構建 Web 應用程式，而不必擔心他們會因保留網域名稱而被收取不必要的費用。出於這個原因，Cloudflare 只收取頂層網域和 ICANN 收取的價格，不收取任何額外費用。

Cloudflare 如何做到這一點？

註冊成為網域名稱擁有者所需要的只是與註冊機構的關係以及向 API 傳送一些命令的能力。從技術角度來看，所涉及的工作量很小。

Cloudflare 在提供 Cloudflare Registrar 之前就建立了自己的內部網域名稱註冊商，以確保我們的網域安全。這使得過渡到向全世界提供網域註冊變得相對簡單。

除了成本之外，Cloudflare Registrar 與其他網域名稱註冊商的對比情況如何？

對於大多數使用者而言，Cloudflare Registrar 提供與其他網域名稱註冊商相同的服務。唯一的區別是價格。Cloudflare Registrar 包含 DNSSEC 和雙重驗證等安全功能，也是免費的。

對於某些企業使用者而言，Cloudflare 提供了更多可自訂的網域名稱服務。

是否可以將網域名稱從另一個網域名稱註冊商轉移到 Cloudflare Registrar？

目標是讓其他網域名稱註冊商的客戶盡可能輕鬆地將他們的網域名稱轉移到 Cloudflare Registrar。客戶可以採取下列步驟來開始此過程：

讓 Cloudflare 知道將轉移哪個網域。Cloudflare 將檢查以確保該網域可以進行轉移。 從舊網域名稱註冊商處解鎖網域。網域通常被「鎖定」以防止未經授權的使用者轉移它們。註冊人應該有能力停用此鎖定。 取得授權碼。舊網域名稱註冊商應為轉移提供授權碼，Cloudflare 將使用此代碼來確認轉移是否合法。

如需更多詳細資料，請參見我們的開發人員文件或官方 Cloudflare Registrar 頁面。

什麼是網域名稱？

網域名稱是網站的名稱。例如，Cloudflare 管理網域名稱「Cloudflare.com」以及許多子網域，例如「blog.cloudflare.com」和「community.cloudflare.com」。為了讓使用者或組織能夠使用網域名稱，必須註冊網域名稱。

什麼是網域名稱註冊商？網域註冊如何運作？

網域名稱註冊過程涉及三方：註冊機構、註冊商和註冊人。註冊機構實際發布網域名稱；註冊人是「購買」或註冊網域名稱的使用者或公司。介於這兩方之間的是網域名稱註冊商：充當註冊機構和註冊人中間人的一方，並記錄擁有網域的人。

進一步瞭解如何選擇網域名稱註冊商。