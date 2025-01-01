頂層網域 | 網域名稱分類

頂層網域位於網域名稱的末尾，對於網域名稱分類十分重要，也是 DNS 查閱的必要條件。
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在 DNS 階層中，頂層網域 (TLD) 代表根區域之後的第一個站點。簡單來說，頂層網域 (TLD) 是網域名稱最後一個點之後的所有內容。例如，在網域名稱「google.com」中， 「.com」是 TLD。其他一些常用的 TLD 包括「.org」、「.uk」和「.edu」。
TLD 在 DNS 查閱過程中發揮著重要作用。對於所有未快取的請求，當使用者在瀏覽器視窗中輸入「google.com」之類的網域名稱時，DNS 解析程式會透過與 TLD 伺服器通訊來開始搜尋。在這種情況下，TLD 是「.com」，因此解析程式將聯絡 TLD DNS 伺服器，然後向解析程式提供 Google 原始伺服器的 IP 位址。
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 對網際網路上使用的所有 TLD 擁有權力，並將這些 TLD 的責任委託給各個組織。例如，一家名為 VeriSign 的美國公司營運著所有的「.com」和「.net」TLD。
TLD 的另一個目的是幫助分類和傳達網域名稱的目的。每個 TLD 都會透露出一些關於它前面的網域的資訊。我們看幾個範例：
TLD 本身也被分入幾個群組之一。
現在有太多 TLD 選項可供選擇，以至於對於嘗試註冊新網域名稱的人來說，從中作出選擇可能讓人不知所措。多年來，「.com」一直被視為希望受到重視的企業的唯一選擇。但隨著「.com」網域供應的減少和一些較新的 TLD 繼續升溫，對替代 TLD 的看法已發生重大轉變。一些大公司已經針對某些使用案例採用替代 TLD。如今，企業可以選擇使用替代 TLD 建立一個巧妙且令人難忘的網域名稱，而不必局限於「.com」域名。
任何人都可以透過網域名稱註冊商註冊網域名稱，包括 TLD。網域名稱註冊商管理網域名稱的指派並收取費用。註冊商提供各種 TLD，但有些註冊商的可用種類比其他註冊商的種類更多。某些 TLD 的註冊成本高於其他 TLD；價格根據供需情況而有所不同。
註冊者應該注意，他們並不會永久擁有自己的 TLD。相反，網域是租用的，並且租約期限結束時網域可能會過期。（值得信賴的網域名稱註冊商會在網域即將到期時提醒註冊者，並允許他們續訂。）
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