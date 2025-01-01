頂層網域 | 網域名稱分類

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什麼是頂層網域 (TLD)？

在 DNS 階層中，頂層網域 (TLD) 代表根區域之後的第一個站點。簡單來說，頂層網域 (TLD) 是網域名稱最後一個點之後的所有內容。例如，在網域名稱「google.com」中， 「.com」是 TLD。其他一些常用的 TLD 包括「.org」、「.uk」和「.edu」。

TLD 在 DNS 查閱過程中發揮著重要作用。對於所有未快取的請求，當使用者在瀏覽器視窗中輸入「google.com」之類的網域名稱時，DNS 解析程式會透過與 TLD 伺服器通訊來開始搜尋。在這種情況下，TLD 是「.com」，因此解析程式將聯絡 TLD DNS 伺服器，然後向解析程式提供 Google 原始伺服器的 IP 位址。

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 對網際網路上使用的所有 TLD 擁有權力，並將這些 TLD 的責任委託給各個組織。例如，一家名為 VeriSign 的美國公司營運著所有的「.com」和「.net」TLD。

TLD 的另一個目的是幫助分類和傳達網域名稱的目的。每個 TLD 都會透露出一些關於它前面的網域的資訊。我們看幾個範例：

「.com」 適用於商業企業。

適用於商業企業。 「.gov」 適用於美國政府實體。

適用於美國政府實體。 「.uk」適用於來自英國的網域。

TLD 本身也被分入幾個群組之一。

TLD 有哪些不同類型？

通用 TLD： 通用 TLD (gTLD) 包含一些在網路上常見的域名，例如「.com」、「.net」和「.org」。Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 過去曾嚴格限制新 gTLD 的建立，但在 2010 年這些限制有所放鬆。現在有數百個不太知名的 gTLD，例如「.top」、「.xyz」和「.loan」。

通用 TLD (gTLD) 包含一些在網路上常見的域名，例如「.com」、「.net」和「.org」。Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 過去曾嚴格限制新 gTLD 的建立，但在 2010 年這些限制有所放鬆。現在有數百個不太知名的 gTLD，例如「.top」、「.xyz」和「.loan」。 國家代碼 TLD： 國家代碼 TLD (ccTLD) 保留供國家、主權國家和地區使用。一些範例包括「.uk」、「.au」（澳大利亞）和「.jp」（日本）。由 ICANN 營運的 Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 負責在每個地點挑選合適的組織來管理 ccTLD。

國家代碼 TLD (ccTLD) 保留供國家、主權國家和地區使用。一些範例包括「.uk」、「.au」（澳大利亞）和「.jp」（日本）。由 ICANN 營運的 Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 負責在每個地點挑選合適的組織來管理 ccTLD。 贊助 TLD： 這些 TLD 通常代表專業、種族或地理社群。每個贊助 TLD (sTLD) 都有一個代表該社群的授權贊助商。例如，「.app」是針對開發者社群的 TLD，由 Google 贊助。同樣，「.gov」旨在供美國政府使用，由總務管理局贊助。

這些 TLD 通常代表專業、種族或地理社群。每個贊助 TLD (sTLD) 都有一個代表該社群的授權贊助商。例如，「.app」是針對開發者社群的 TLD，由 Google 贊助。同樣，「.gov」旨在供美國政府使用，由總務管理局贊助。 基礎設施性 TLD： 此類別僅包含一個 TLD：「.arpa」。「.arpa」以幫助開創現代網際網路的美國軍事研究組織 DARPA 命名，是有史以來建立的第一個 TLD，現在保留用於基礎設施職責，例如促進反向 DNS 查閱。

此類別僅包含一個 TLD：「.arpa」。「.arpa」以幫助開創現代網際網路的美國軍事研究組織 DARPA 命名，是有史以來建立的第一個 TLD，現在保留用於基礎設施職責，例如促進反向 DNS 查閱。 保留的 TLD：一些 TLD 位於保留清單中，這意味著它們永遠無法使用。例如，「.localhost」保留用於本地電腦環境，「.example」保留用於範例演示。

TLD 重要嗎？

現在有太多 TLD 選項可供選擇，以至於對於嘗試註冊新網域名稱的人來說，從中作出選擇可能讓人不知所措。多年來，「.com」一直被視為希望受到重視的企業的唯一選擇。但隨著「.com」網域供應的減少和一些較新的 TLD 繼續升溫，對替代 TLD 的看法已發生重大轉變。一些大公司已經針對某些使用案例採用替代 TLD。如今，企業可以選擇使用替代 TLD 建立一個巧妙且令人難忘的網域名稱，而不必局限於「.com」域名。

如何註冊 TLD

任何人都可以透過網域名稱註冊商註冊網域名稱，包括 TLD。網域名稱註冊商管理網域名稱的指派並收取費用。註冊商提供各種 TLD，但有些註冊商的可用種類比其他註冊商的種類更多。某些 TLD 的註冊成本高於其他 TLD；價格根據供需情況而有所不同。

註冊者應該注意，他們並不會永久擁有自己的 TLD。相反，網域是租用的，並且租約期限結束時網域可能會過期。（值得信賴的網域名稱註冊商會在網域即將到期時提醒註冊者，並允許他們續訂。）

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