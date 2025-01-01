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如何轉移網域名稱

網域名稱是網站的名稱，例如「cloudflare.com」。網域名稱透過網域名稱註冊商保留。想要變更網域管理方式的網站擁有者需要將網域從一個註冊商轉移到另一個註冊商。

將網域轉移到 Cloudflare Registrar 非常簡單：請按照本文件中的步驟開始。Cloudflare Registrar 不對網域收取任何費用，並提供更高的安全性層級來防止網域劫持和其他攻擊。如需進一步瞭解網域轉移，請繼續閱讀。

什麼是網域轉移？

網域轉移是將網域名稱從一個註冊商轉移到另一個註冊商的操作。網域名稱註冊商是允許人們註冊網域名稱的公司（人們通常說「購買」網域名稱，但實際上網域名稱是租用的）。個人或組織可能希望將其網域從一個註冊商轉移到另一個註冊商，以獲得特定的功能或價格。

請注意，網域在註冊後會被鎖定 60 天，因此網域必須註冊至少這麼長時間才有資格轉移。

如何進行網域轉移

轉移網域名稱的過程因註冊商或 Web 主機而略有不同。但這個過程幾乎總是包含以下基本步驟：

在轉移過程中，目前的註冊商和新註冊商都會聯絡註冊者，因此更新或確認聯絡資訊是重要的第一步。

確認聯絡資訊還有助於確保註冊者在轉移時不會失去對其網域名稱的控制。例如，如果需要授權碼來轉移網域（下文將詳細介紹這些代碼），而與該網域關聯的聯絡人資訊已過期，則可能會將其傳送至錯誤的電子郵件地址。然後，註冊者之外的某個人就可以使用這個代碼將網域名稱轉讓到新的註冊商並接管該網域名稱。

但是，如果對聯絡資訊進行任何變更，可能會導致註冊商將網域鎖定 60 天。始終使網域聯絡資訊保持最新可幫助註冊者避免此類延遲。

負責管理網域名稱的 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 要求記錄每個網域名稱的使用者。啟用網域隱私權的註冊者可以對公眾隱藏此資訊，但可能需要關閉網域隱私權才能完成向新註冊商的轉移。

2. 啟動網域轉移

接下來，註冊人需要聯絡目前的網域名稱註冊商並請求轉移。同時，他們應在新網域名稱註冊商處建立一個帳戶，並將網域新增至該帳戶。

3. 解除鎖定網域名稱

網域通常預設鎖定，以免被錯誤地變更或刪除。網域名稱註冊商鎖定也有助於防止網域劫持。要轉移網域，首先必須對其進行解鎖。註冊商有不同的方法來解鎖網域，但通常在其儀表板中應該有進行此操作的選項。

4. 要求授權碼

這是額外的安全層級，可確保在未經註冊者同意的情況下不會轉移網域。現有註冊商透過電子郵件向註冊者傳送授權碼，然後註冊者需要將該代碼提供給新的註冊商以完成轉移。授權碼可能需要幾天時間才能送達。

5. 確認轉移

新舊註冊商都會透過電子郵件聯絡註冊者，以獲得網域轉移的最終核准。新註冊商可能需要幾天時間才能完成網域設定。

什麼是網域鎖定？

網域鎖定是一種安全功能，可確保註冊者不會失去對其網域的控制。這類似於可防止惡意方篡改個人信用的信用凍結。鎖定的網域無法轉移或修改。

註冊商和註冊機構都可以鎖定網域。快速定義：

網域 註冊機構 有權簽發網域名稱（類似於批發商）

有權簽發網域名稱（類似於批發商） 網域名稱 註冊商 是經過認可的企業，可將網域名稱出租給個人和企業（類似於零售商）

是經過認可的企業，可將網域名稱出租給個人和企業（類似於零售商） 而網域註冊者是購買網域的個人或企業（類似於零售客戶）

註冊商鎖定

顧名思義，註冊商鎖定是由網域名稱註冊商實作。許多註冊商會預設套用這些鎖定來保護其註冊者。他們透過將「REGISTRAR-LOCK」狀態代碼套用至網域名稱記錄來實現此目的。通常，註冊商會為註冊者提供一種簡單的方法，來在其使用者介面中解除鎖定。

註冊機構鎖定

註冊機構鎖定由網域註冊機構套用，而不是註冊商。與註冊商鎖定類似，此類鎖定可以保護網域名稱不被轉移、修改或刪除。要解除此鎖定，註冊商必須代表註冊者聯絡註冊機構。註冊機構通常會在解除鎖定之前採取額外步驟來驗證請求。註冊機構鎖定由網域記錄中的「serverUpdateProhibited」狀態代碼指示。

移除註冊機構鎖定的步驟通常涉及大量的手動確認。工作流程可能如下所示：

網域名稱註冊商聯絡一系列「必須撥打」的高階主管電話號碼（由註冊者預先定義）來要求核准

所有高階主管必須提供正確的口述密碼以驗證要求

在手動驗證核准後，註冊商就會聯絡註冊機構（例如，.com 網域的註冊機構是 Verisign）來移除鎖定並進行變更

由註冊商和註冊機構共同鎖定的網域在防止網域劫持方面具有額外的安全性；但是，由於解除兩個鎖定時涉及許多層授權，因此轉移這樣的網域可能需要更長的時間。

轉移網域有哪些利弊？

並非所有註冊商都提供相同層級的網域保護，而且有些註冊商的收費標準要更高一些。此外，許多註冊商也提供 Web 代管服務。從提供代管的註冊商處轉移網域可能會導致失去對這些代管服務的存取權。

網域轉移可能需要幾天或幾周的時間。網域轉移也會帶來一定的風險，因為在轉移過程中，總會有惡意的人試圖劫持網域，通常是將其轉移到其他註冊商。

但這樣做的好處是，將網域轉移到價格較低的註冊商可以節省成本。還可以將網域轉移到提供更強網域安全性或額外 Web 代管和開發功能的註冊商。

如何將網域轉移到 Cloudflare

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