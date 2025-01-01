複製文章連結

如何購買網域名稱

購買網域名稱是指從網域名稱註冊商處查找並購買一個可用的網域名稱。對於創立新企業、構建 Web 應用程式或啟動網站的人來說，學習如何購買網域名稱是重要的第一步。

如要購買域，請執行以下步驟：

尋找聲譽良好的網域名稱註冊商 確定可用的網域名稱選項 選擇網域名稱 比較不同網域名稱註冊商的價格 購買網域名稱

一些網站構建平台也內建了註冊商服務，這可能會很方便。Cloudflare 按成本價出售網域名稱，不加價，也不收取費用，並提供一個易於使用的頁面來查找網域名稱。

什麼是網域名稱？

網域名稱是網站的名稱，有時稱為「URL」，比如「cloudflare.com」就是一個網域名稱。

使用網域名稱而不是 IP 位址來查找和載入網站。就像每棟房屋和建築物都有自己的街道地址一樣，網際網路上的網站和應用程式都有自己的 IP 位址。但 IP 位址是一長串數字（在 IPv6 中為字母數字字元），很難記住和正確輸入。因此，為了使 Web 更易於使用，網域名稱系統 (DNS) 將人類可讀的網域名稱對應到 IP 位址。使用者無需記住大量數字，只需輸入「cloudflare.com」或他們喜歡的任何網站即可。

此外，如果網站更換託管伺服器，其 IP 位址可能會發生變化。但即使 IP 位址發生變化，DNS 仍允許使用者使用他們熟悉的相同網域名稱來存取所需的網站。

網域名稱如何運作

網域名稱有兩個或三個主要部分：頂層網域 (TLD)、次層網域 (2LD)，以及某些網域名稱還有第三層網域 (3LD)。

TLD 位於網域名稱的最末尾，例如「.com」、「.org」或「.gov」，或「.uk」或「.fr」之類的國家/地區代碼。網站、企業或服務的名稱是 2LD 或 3LD（「cloudflare」是「cloudflare.com」中的 2LD）。

次層或第三層網域是網域名稱中最獨特的部分。但在購買網域名稱時，考慮 TLD 和國家/地區代碼也很重要。TLD 為「.com」的網站與 TLD 為「.org」的網站給人的感覺是不同的。英國的網站訪客可能更傾向于信任 TLD 為「.uk」的網站，而沒那麼信任 TLD 不是「.uk」的網站。請注意，網域名稱可能並非在所有 TLD/2LD/3LD 組合中都可用。

如何購買網域名稱：基本步驟

1. 尋找值得信賴的網域名稱註冊商

網域名稱註冊商會列出可供出租的網域名稱，供任何想要建立網站的人使用。一定要找到信譽良好的網域名稱註冊商，這些註冊商不會收取不必要的費用或進行網域搶注。最好的網域名稱註冊商會提供頁面，方便您搜尋可用的網域名稱。

2. 識別網域名稱選項

列出您找到的可用網域名稱。理想情況下，網域名稱應該簡短、直接且容易記住：企業、服務或網站的名稱，加上相關的 TLD。網域名稱的價格各不相同，因此請列出可用且在您的預算範圍內的選項。請記住，網域名稱的價格是年費，而不是一次性費用。

3. 選擇網域名稱

選擇最適合您的預算和使用案例的名稱。

4. 比較不同網域名稱註冊商的價格

一些網域名稱註冊商對網域加價或收取續訂費。（Cloudflare 不會。）因此，在不同的地方購買網域，價格可能會不同。

5. 購買網域名稱

按照註冊商的說明完成購買網域名稱的流程。Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 會追蹤網域名稱的營運者，因此需要提供一些聯絡資訊。

請注意，雖然人們說他們「購買」網域名稱，但事實上網域名稱是租用的。網域名稱註冊機構發佈和管理網域名稱，並對此收取費用。註冊商充當註冊機構和網站營運者之間的中間人，他們允許網站營運者以一年、兩年或最多五年為期限租用網域名稱。初始租約結束時需要續訂網域名稱。

6. 續訂網域名稱

大多數註冊商會自動續訂網域名稱（使用儲存的付款方式）。他們會提前 30 天通知，以允許註冊人選擇不續訂。

掠奪性註冊商可能不會這樣做，而是讓網域租約到期，然後以高價將網域賣回給原始註冊人。這也是使用信譽良好的註冊商很重要的另一個原因。

如果網域的租約到期而沒有續約，通常有一個寬限期，在此期間註冊人仍然可以買回網域。在最後，網域名稱註冊人的記錄將被刪除，網域名稱將再次向公眾開放。詳細瞭解過期網域的處理方式。

網域名稱的成本是多少？

網域名稱根據需求和可用性定價。如果一個網域名稱需求量很大，其價格可能會更高。網域名稱註冊機構會設定大多數網域的價格。一些註冊商會在此基礎上加價以從中牟利。可以將註冊機構視為向零售商（註冊商）銷售商品的批發商，然後後者將商品銷售給消費者。

請注意，TLD 也是影響成本的一個因素。專用 TLD 的成本高於 .com 或 .org 之類的通用 TLD。

註冊商也可能在購買的初始網域名稱期限到期時收取續訂費。這會增加網域名稱的成本。

儘管存在所有這些潛在的加價和費用，但仍有許多低成本網域名稱可用。一些註冊商不會加價或收取費用，從而節省大量成本。

Cloudflare 是否銷售網域名稱？

Cloudflare 提供了一個完整的平台，用於構建和啟動網站和應用程式，還提供保護和加速功能。

平台中也包括 Cloudflare Registrar，這是一項用於購買網域名稱的服務。Cloudflare Registrar 不會對網域註冊加價或收取續訂費，僅向客戶收取註冊機構所收的費用。這帶來的成本節省可能非常可觀——想想在批發商和零售店購物之間的區別。

Cloudflare Registrar 讓您可以輕鬆查找和購買網域名稱並開始設定網站。立即搜尋可用網域名稱。

常見問題集

什麼是網域名稱？

網域名稱是網站的位址，例如「cloudflare.com」。所有網站都有 IP 位址，就像連接到網際網路的電腦和裝置的電話號碼一樣。但 IP 位址是由長串的英數字元組成，難以記住和正確輸入，因此使用與 IP 位址對應的網域名稱可以讓人們更輕鬆地使用網路。

什麼是網域名稱註冊商？

網域名稱註冊商是一項服務，允許個人或企業為其網站租用網域名稱。

什麼是頂層網域 (TLD)？

頂層網域 (TLD) 是網域的結尾部分，例如「.com」、「.org」或「.gov」。TLD 通常表明網站的類型或位置。

購買域名的步驟有哪些？

要購買網域名稱，首先要尋找值得信賴的網域名稱註冊商。然後檢查哪些名稱可用，從中選擇一個名稱，比較價格，並購買您選擇的網域。

網域名稱的價格是如何決定的？

網域名稱的價格會根據需求、可用性和 TLD 而有所不同。有些註冊商會加價或收取續費，而其他註冊商（例如 Cloudflare）則以成本價出售網域。

什麼是 DNS（網域名稱系統）？

DNS 將人類友善的網域轉換為英數字元 IP 位址，讓使用者可以使用易於記憶的名稱存取網站。

您是否永久擁有網域名稱？

不，網域名稱是租用的，而不是直接購買的。您需要支付年費才能繼續使用該名稱，並且必須在租約到期之前續約。

什麼是 Cloudflare Registrar？

Cloudflare Registrar 是 Cloudflare 的域名註冊服務，以成本價出售域名，不額外收取加價或續約費用。

網域名稱的結構是怎樣的？

在美國，網域名稱通常包含一個頂層網域 (TLD)、一個次層網域（主要名稱），有時還有一個第三層網域（如「www」或「blog」）。在其他國家，TLD 幾乎總是國家/地區代碼（例如「.uk」）或「.ca」），接著是次層網域，例如 .co，然後是第三層網域（網站的主要名稱）。

什麼是 ICANN？

ICANN（網際網路名稱與數字位址分配機構）是一個負責追蹤全球網域名稱擁有者和管理者的組織，同時也承擔著維護網際網路穩定的許多其他職責。