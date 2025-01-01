我的 IP 位址是什麼？

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什麼是 IP 位址，它為什麼重要？

「IP」代表網際網路通訊協定，它是一組規則，使裝置可以透過網際網路進行通訊。每天有數十億人存取網際網路，因此需要唯一標識符來追蹤誰在做什麼。網際網路通訊協定透過為每個存取網際網路的裝置指派 IP 號碼來解決這個問題。

電腦的 IP 位址就像房子的實際地址。如果有人打電話給比薩店訂購外賣，就需要提供他們的實際地址。如果沒有那個地址，披薩送貨員將不知道將披薩送到哪家！

例如，當使用者向瀏覽器輸入網域名稱，例如 google.com，這將向 Google 的網路伺服器發起請求，要求提供內容（Google 首頁）。Google 收到請求後，需要知道將網站內容傳送到何處。因此，請求將包含詢問者的 IP 位址。使用提供的 IP 位址，Google 可以將回應傳送回使用者的裝置，然後該裝置將在使用者的 web 瀏覽器中顯示該內容。

協調以上這一切的系統稱為 DNS。它的工作原理類似於 IP 位址的電話簿，以便用戶可以使用人性化的網域名稱訪問 Web 服務。當用戶在瀏覽器中鍵入「facebook.com」之類的域名時，就會開始一個 DNS 查詢，最終導致 DNS 伺服器將網域名稱轉化為 IP 位址。

IP 位址是什麼樣的？根據使用 IPv4 還是 IPv6 協議，IP 位址的格式有所不同。

IPv4 和 IPv6 有什麼區別？

IPv4 和 IPv6 是網際網路通訊協定的不同版本。IPv4 於 1983 年實施，至今仍在使用。IPv4 位址的格式是四組由點分隔的數位，例如：「192.0.2.1」。這是一種 32 位格式，這意味著它允許 232即大約 43 億個唯一 IP 位址，但事實證明，這對於現在網際網路上的裝置數量來說是不夠的。對更多 IP 位址的需求導致了 IPv6* 的實作。IPv6 位址使用更複雜的格式，該格式使用由單一或雙冒號分隔的一組數位和字母，例如：「2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334」。這種 128 位格式可以支援 2128 個唯一位址。（計算結果是一個 39 位數字！）

IPv6 為 IPv4 提供了一些其他更新，包括安全性和隱私改進。儘管存在差異，但 IPv4 和 IPv6 已在 web 上同時使用了大約十年。這兩個版本可以同步執行，但必須採取特殊措施來實現 IPv4 和 IPv6 裝置之間的通訊。必須做出這種妥協，因為如 web 上還有很多內容在 IPv4 位址上運行。

*IPv5 怎麼了? IPv5 是一個從未實施的實驗性流資料協定。它使用與 IPv4 相同的 32 位格式，因此不能恰當解決唯一 IP 位址不足的問題。因此，IPv6 成為 IPv4 的繼任者。

靜態 IP 和動態 IP 有什麼區別？

IPv4 位址的有限供應導致了動態分配 IP 位址的引入，這仍然是一種非常普遍的做法。大多數連接到網際網路的裝置都被分配臨時 IP 位址。

例如，當家庭用戶在其筆記型電腦上連接到網際網路時，該用戶的 ISP 會從共用 IP 位址集區中為其分配一個臨時 IP 位址。這被稱為動態 IP 位址。對於 ISP 而言，這比為每個使用者分配一個永久或靜態 IP 位址更具成本效益。

一些 ISP 客戶，例如大型企業，會付費以維持一個靜態 IP 位址（例如，Cloudflare 的 1.1.1.1）。然而，對大多數使用者而言，擁有動態 IP 位址就已經足夠。當託管 web 伺服器時，比如自託管網站、API 或遊戲伺服器，動態 IP 位址可能會造成問題。IP 位址的更改可能會導致其 DNS 查詢失敗，從而導致該資源下線。幸運的是，這個問題可以通過 Cloudflare 的動態 DNS 輕鬆解決。