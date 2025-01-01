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什麼是網域名稱？

網域名稱是一個文字字串，對應到一個數字 IP 位址，可用於從用戶端軟體存取網站。用簡單的語言來說，網域名稱是使用者在瀏覽器視窗中鍵入以存取特定網站的文字。例如，Google 的網域名稱是「google.com」。

網站的實際位址是一個複雜的數字 IP 位址（例如 103.21.244.0），但由於 DNS 的存在，使用者可以輸入人類友好的網域名稱並將其路由到他們要查找的網站。此過程稱為 DNS 查閱。

誰管理網域名稱？

網域名稱全部由網域註冊機構管理，該機構將網域名稱保留委派給註冊商。任何想要建立網站的人都可以選擇一個註冊商來註冊網域名稱，目前有超過 3 億個註冊網域名稱。

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網域名稱和 URL 有什麼區別？

統一資源定位器 (URL) 有時也稱為網址，包含網站的網域名稱以及其他資訊，如通訊協定和路徑等。例如，在 URL「https://cloudflare.com/learning/」中，「cloudflare.com」是網域名稱，「https」是通訊協定，「/learning/」是指向網站上特定頁面的路徑。

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網域名稱有哪些組成部分？

網域名稱通常分為兩個或三個部分，各個部分用一個點分隔。從右到左閱讀時，網域名稱中的標識符從最廣泛到最具體。網域名稱中最後一個點右邊的部分是頂層網域 (TLD)。其中包括「.com」、「.net」和「.org」等「通用」TLD，以及「.uk」和「.jp」等特定國家/地區的 TLD。

TLD 的左邊是次層網域 (2LD)，如果 2LD 的左邊有任何內容，則稱為第三層網域 (3LD)。讓我們來看幾個範例：

對於 Google 的美國網域名稱「google.com」：

「.com」是 TLD（最通用）

「google」是 2LD（最具體）

但對於 Google UK 的網域名稱「google.co.uk」：

「.com」是 TLD（最通用）

「.co」*是 2LD

「google」是 3LD（最具體）

*在此範例中，2LD 表示註冊網域的組織類型（英國的 .co 適用於公司註冊的網站）。

如何保護網域名稱的安全

向網域名稱註冊商註冊網域名稱後，該註冊商將負責在網域即將到期時通知註冊人，並讓他們有機會續約，以確保他們不會失去網域名稱。在某些情況下，網域名稱註冊商會掠奪使用者的過期網域名稱。他們會在網域名稱到期的那一刻購買這些網域名稱，然後以過高的價格將其賣回給原始註冊人。

重要的是要選擇一個誠實和值得信賴的網域名稱註冊商（如 Cloudflare Registrar），以避免這些類型的掠奪性做法。深入瞭解如何購買網域名稱。