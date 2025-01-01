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什麼是網域名稱註冊商？

網域名稱註冊商是處理網域名稱保留以及為這些網域名稱指派 IP 位址的公司。網域名稱是用於存取網站的英數字元別名；例如，Cloudflare 的網域名稱為「Cloudflare.com」，而 IP 位址可能是 192.0.2.1（只是舉例）。使用網域名稱，您無需記住和輸入英數字元 IP 位址，就可更加輕鬆地存取網站。（有關其運作方式的更多資訊，請參閱什麼是 DNS？）

應該注意的是，網域名稱註冊商實際上並不管理和維護網域名稱，這部分工作是由網域名稱註冊機構完成的。

進一步瞭解如何選擇網域名稱註冊商或如何購買網域名稱。

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網域名稱註冊商和註冊機構有什麼區別？

註冊機構是管理頂層網域 (TLD)「.com」和「.net」的組織——尤其是維持哪個網域屬於哪些人員和組織的記錄。這些註冊機構由 Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 管理，這是 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 的一個部門。Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 是一個全球性組織，負責協調支援網際網路基本功能的多個處理序和資料庫。

註冊機構將網域名稱註冊的商業銷售委託給網域名稱註冊商。例如，當網域名稱註冊商將「.com」網域註冊銷售給終端使用者（或「註冊人」）時，網域名稱註冊商必須通知 VeriSign——「.com」網域的註冊機構。網域名稱註冊商還必須向 VeriSign 支付費用，該費用將計入網域名稱註冊商向終端使用者收取的價格。

這種安排與汽車經銷商非常相似。有意買車的客戶走進展廳，由經驗豐富的銷售人員向他們展示可售汽車。如果客戶選擇購買一台車（對於本例而言，尚未在庫存中），那麼經銷商必須從製造商處訂購這台車。客戶最終從經銷商那裡提車並獲得客戶服務。

註冊商就像網域名稱的經銷商，註冊機構就如製造商。網域名稱註冊商促進交易並提供支援服務，而註冊機構負責生產和交付貨物。應當指出的是，註冊網域和購買汽車之間的關鍵區別在於，汽車可以由消費者擁有，網域名稱只能技術上租用。

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「擁有」網域名稱意味著什麼？

雖然人們經常談論購買和擁有網域名稱，但事實是，註冊機構擁有他們所有的網域名稱，而網域名稱註冊商只是為客戶提供在有限時間內保留這些網域名稱的機會。

網域名稱的最長保留期限為十年。使用者可以持有網域名稱超過十年，因為註冊商通常讓他們無限期地續訂網域名稱，除非註冊人允許網域名稱過期。但是使用者從來沒有真正擁有該網域；他們只是租用它。

網域名稱註冊商是唯一可以銷售網域名稱註冊的人嗎？

轉銷商是銷售網域名稱註冊的另一類組織。這些轉銷商代表網域名稱註冊商銷售網域名稱，以獲得發現客戶的費用作為回報。雖然這些轉銷商是合法的，但它們通常是作為副業務營運的，因此可能缺乏專門的客戶支援。

轉銷商的網站很少明確表明自己是轉銷商，因此可能難以和網域名稱註冊商區分。幸運的是，有一種簡單的方法可以知道一家公司是否為合法的網域名稱註冊商：ICANN 在其網站上公佈了包含所有已認證且作用中的網域名稱註冊商的名單。

網域名稱註冊商如何保護使用者隱私？

每個保留頂層網域名稱的人都必須填寫該網域的 WHOIS 資訊。這是註冊網域的人員（註冊人）的相關資訊，包括他們的姓名、電子郵件地址、實際地址和電話號碼。

許多網域名稱註冊商提供私人註冊的選項。在此安排中，網域名稱註冊商的資訊會在該網域的 WHOIS 清單中提供，註冊商會充當註冊人的代理人。此私人註冊的安全性僅與網域名稱註冊商的安全性相當，因為實際註冊人的資訊保留在註冊商的資料庫中。

網域名稱註冊商在 DNS 安全性中扮演什麼角色？

作為銷售網域註冊並可以存取註冊資訊的組織，網域名稱註冊商必須保護其資料和存取免受惡意行為者的侵害。網域保護應該是網域名稱註冊商服務的重要組成部分。

過去，一些網域名稱註冊商在網域劫持攻擊中發揮了作用，他們可以在未經原註冊人許可的情況下改變網域名稱的註冊，或者濫用網域託管和註冊商軟體系統的特權。網域劫持的一個範例是攻擊者使某一特定的網域指向一個不同的網站，以冒充原網站或中斷其業務。

ICANN 建議網域名稱註冊商採取一些措施來防止網域劫持，包括：

更好地管理 AuthInfo 代碼（在網域轉移過程中發揮作用的隨機產生代碼）

更好地實作網域鎖定（防止轉移網域的設定）

改進所有註冊過程的身分驗證

改善網域變更的記錄保留功能

Cloudflare 是網域名稱註冊商嗎？

Cloudflare 營運著一個網域名稱註冊商，毫無意外，名字就叫 Cloudflare Registrar。該網域名稱註冊商提供網域名稱註冊續訂，無需加價或續訂費用，並具有一些額外的安全功能。從本質上講，Cloudflare Registrar 是免費的——唯一的成本是註冊機構和 ICANN 收取的費用。

進一步瞭解 Cloudflare Registrar，以及在 Cloudflare 註冊網域名稱或將您的網域名稱轉移到Cloudflare。