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過期網域名稱會怎麼樣？

網域過期後，可能會發生各種各樣的事情。它可以由註冊人續訂、在拍賣中購買、退回註冊機構（網域名稱的主要資料庫）或成為域名搶注的對象。在任何這些事情發生之前，租用網域的一方（註冊人）通常有機會回購使用其過期網域名稱的權利。但是，在網域名稱到期之前進行續約要簡單得多。

註冊人如何知道他們的網域即將到期？

網域名稱註冊商有責任在客戶網域即將到期時提醒客戶。像 Cloudflare 這樣聲譽良好的網域名稱註冊商將提供自動續訂，以保持對網域名稱的擁有權。

然而，一些掠奪性的網域名稱註冊商會等到網域到期後購買該網域，然後試圖以更高的價格將其賣回給原始註冊人。這是域名搶注的一種形式。選擇正確的網域名稱註冊商有助於避免註冊商的網域搶注。

註冊人還可以透過 WHOIS 查詢自行檢查其網域的到期日期。WHOIS 資料包括誰擁有網域、註冊人聯絡方式、購買網域的時間和到期時間。WHOIS 不是集中式資料庫；相反，資料由 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 認證的各種網域名稱註冊商和註冊機構維護。

*域名搶注是指註冊人在其他需要該網域名稱的人或組織有機會註冊網域名稱之前，搶先進行註冊，這種行為通常侵犯了商標權。域名搶注者有時會試圖向那些理應擁有該網域的人勒索錢財。域名搶注與網域停放不同，後者指某人註冊了一個他們並不積極使用的網域，但並沒有打算將其出售給其他人。

原始註冊人可以續約過期的網域嗎？

通常有一個寬限期，在此期間，註冊人仍然可以在不支付額外費用的情況下回購網域，但不同網域名稱註冊商的寬限期有所不同。它可能短至一兩週、長至一年，或者根本不提供（儘管有信譽的網域名稱註冊商都會提供寬限期）。例如，Cloudflare Registrar 提供 30 天的寬限期。）寬限期的長短還取決於所使用的頂層網域（.com、.org、.net 等）的種類。

在寬限期之後，通常會有一段時間稱為贖回期，在此期間，註冊人仍然可以續訂其網域。除了續訂費之外，網域名稱註冊商通常會在此期間收取續訂贖回費。贖回期限只有幾個星期，最多 30 天。

新註冊人何時以及如何購買過期的網域？

必須等到寬限期和贖回期（如果網域名稱註冊商同時提供二者）到期之後，非原始註冊人的人才能購買使用過期網域名稱的權利。這兩個時期加起來可能只有幾週，或者可能持續一年多。在此之後，網域在短時間內處於「待刪除」階段。

在這些期限到期後，網域名稱註冊商可以在公開市場上拍賣該網域。此時，出價最高的人可以購買該網域。但是，並非所有過期的網域都會被拍賣。

「待刪除」是什麼意思？

贖回期結束後，網域會在大約 5 天內處於稱為「待刪除」的狀態。待刪除意味著該網域即將到期，但尚未對公眾開放。當待刪除期結束時，網域實際上並沒有被刪除，但 WHOIS 記錄會被刪除。

註冊人可以刪除自己的網域嗎？

從某種意義上來說，網域不會被永久刪除，但一些網域名稱註冊商允許註冊人終止其網域的註冊。其他網域名稱註冊商不允許註冊人在網域自然到期之前結束註冊。在這兩種情況中，網域通常都會在之後提供給出價最高的人。

如果沒有人購買過期的網域，會發生什麼情況？

如果沒有人購買過期的網域，它可能會在一定時間後退回到原來的註冊機構。它將不再可用，直到註冊機構決定釋放它。深入瞭解如何購買網域名稱。