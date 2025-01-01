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什麼是動態 DNS (DDNS)？

API 或網站等許多 Web 資產在其 IP 位址經常改變的網際網路連線上執行；如果這些內容的營運商想要為代管的資源提供特定網域名稱，就必須將 IP 位址儲存在網域名稱系統 (DNS) 記錄中，這就會產生問題。動態 DNS (DDNS) 是一項服務，即使該 IP 位址不斷更新，其也可使用 Web 資產的正確 IP 位址來更新 DNS。

例如，如果一位網路系統管理員正在營運一個網域名稱為 www.example.com 且 IP 位址為 192.0.2.0 的小型網站，則每當另一個使用者在瀏覽器中輸入 www.example.com 時，DNS 會將他們定向到位於 192.0.2.0 的伺服器。如果該管理員的 ISP 將 IP 動態變更為 192.0.2.1，則動態 DNS 服務可自動更新該管理員的 DNS 記錄，以便使嘗試瀏覽 www.example.com 的其他使用者立即切換到正確的 IP 位址。

報告 用於 DNS 安全性的 GigaOm Radar 取得報告 報告 保護 DNS 基礎結構

取得報告

為什麼某些 IP 位址會改變？

在網際網路早期，IP 位址很少改變，這使得域的管理非常簡單。但具有網際網路存取權限的 Web 和家用電腦的快速增長造成了可用 IP 位址的短缺。動態主機設定通訊協定 (DHCP) 應運而生，該協定可使 ISP 為使用者動態分配 IP。ISP 一般將維護一個 IP 位址共用集區，並在連線期間或在達到最大時間之前，根據需要將其分配或「租賃」給使用者。儘管引入 IPV6 緩解了 IP 位址短缺問題，但 ISP 仍經常使用 DHCP，因為這比提供靜態 IP 更具成本效益。

執行主要 Web 服務的大型企業要求其 ISP 為他們提供不變或「靜態」IP 位址，以便他們能夠使用標準 DNS 慣例進行操作。相反，較小服務的 IP 位址經常被 ISP 變更，因此它們需要動態 DNS 解決方案來使其 DNS 記錄保持最新狀態。這些較小的服務可包括小型企業網站、個人網站、DVR 和安全性攝像機。

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動態 DNS 如何工作？

有許多公司提供具有不同功能和技術的動態 DNS 服務。啟用動態 DNS 的一種極為常見的方法是為使用者提供在其電腦或路由器上執行的軟體。每次更新 ISP 提供的 IP 位址時，該軟體就會與動態 DNS 服務提供者進行通訊，而動態 DNS 提供者接著更新進行了這些變更的 DNS，從而提供幾乎即時的更新。

如何在 Cloudflare 中設定動態 DNS

如需在 Cloudflare 中設定動態 DNS 的幫助，請參閱動態更新 DNS 記錄。