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如何選擇網域名稱註冊商

每個網站都需要一個網域名稱。網域名稱是透過網域名稱註冊商購買的。市場上有許多網域名稱註冊商，乍一看，它們似乎提供相同的服務。但購買網域名稱是一種承諾，需要承擔經常性費用，而且費用會隨著時間的推移而增加。網站擁有者需要確保他們能夠控制自己的網域並保持安全，以保護他們的線上形象和品牌。考慮到風險，選擇最適合自己使用案例的網域名稱註冊商至關重要。

在挑選網域名稱註冊商時需要考慮幾個因素，包括名稱可用性、定價、到期期間和安全性。對於大多數企業和網站營運者來說，成本可能是首要因素，但其他方面（如下所述）也至關重要。

網域名稱註冊商是做什麼的？

網域名稱註冊商是可讓人員和組織註冊網域名稱的企業。Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 已授權數百家公司擔任網域名稱註冊商，每家公司都有自己獨特的定價模式、功能集和安全通訊協定。

選擇網域名稱註冊商時，請考慮以下因素：

網域名稱註冊商是否提供所需的網域名稱？

那些想要註冊網域名稱（註冊人）的人通常知道他們想要註冊的網域名稱。在考慮網域名稱註冊商時，他們應首先確保該網域名稱註冊商提供所需的網域名稱。並非所有網域名稱註冊商都可以存取相同的頂層網域（「.com」、「.net」、「.io」、「.biz」等）。一個好的網域名稱註冊商應該擁有使用者友好的網域名稱搜尋，可以用來確認他們是否可以註冊特定的網域名稱。

誠實的定價很重要

一些網域名稱註冊商在網域名稱註冊方面提供低廉的價格，但請務必閱讀合約細則：網域續訂和私人註冊*等額外費用可能昂貴得不合理，甚至有時是捆綁銷售。對於以較低的入門價格購買網域的使用者，最好的選擇通常是將網域轉移到另一家網域名稱註冊商進行續訂，以避免高昂的續訂費用。

*私人註冊是一種隱私功能，允許使用者註冊網域，而不必在 ICANN 的 WHOIS 註冊機構中發布個人資訊。

留意轉移費用

網域名稱註冊 60 天後，就有資格轉移至其他網域名稱註冊商。有些網域名稱註冊商會收取昂貴的轉移費用，以阻止客戶轉移其網域；如果客戶決定要切換網域名稱註冊商並保留其網域名稱，這可能會讓客戶進退兩難。最好選擇轉移費用非常低或完全不收取轉移費用的網域名稱註冊商。

注意查看到期寬限期

儘管大多數網域名稱註冊商都提供自動續訂服務，但並非都提供過期網域名稱的寬限期。到期後的寬限期可協助錯過到期期限的客戶。如果客戶登記的信用卡過期，這甚至可能影響到自動續訂的使用者。

對於想要確保自己不會失去網域的使用者，選擇有寬限期的網域名稱註冊商至關重要。有寬限期也能說明，註冊商不會試圖利用過期網域盈利；有關更多資訊，請見下文。

注意利用過期網域盈利的網域名稱註冊商

當網域名稱到期時，大多數註冊商的標準做法是拍賣這些網域。假設網域名稱不太搶手，之前的註冊人通常能夠以合理的價格取回他們的網域名稱。

但是，如果某些網域名稱註冊商認為之前的註冊人或其他人願意為此付出高昂的價格，他們就會梳理過期網域並設定高昂的價格。這種掠奪性的做法可能使註冊人花費上萬美元，所以請務必閱讀客戶評論，瞭解哪些網域名稱註冊商會這麼做。

註冊網域名稱時，請考慮附加元件需求

許多註冊商都向客戶提供附加服務，包括 Web 託管、私人網域名稱註冊、電子郵件託管、SSL 憑證、Web 安全性、內容最佳化和 Web 設計服務。客戶在選擇註冊商時應考慮自己對哪些附加服務感興趣。一些註冊人更喜歡從更專業的廠商處獲得所有這些服務，而另一些註冊人則更喜歡只使用一個廠商的單一帳戶的便利性。

安全事宜：防止網域名稱劫持

網域名稱劫持是指在原始註冊人不知情的情況下變更網域名稱註冊資訊的做法。這是一種以欺詐方式控制網域名稱的方式，其目的通常是將網域賣回給受害者或出售給競爭對手。

任何擔心網域名稱劫持的人都應該徹底審查註冊商的網域保護服務和轉移授權方法。一些註冊商提供額外的安全層（例如註冊機構和註冊商鎖）和自訂的驗證流程，以大大增加網域名稱劫持的難度。

考慮使用者體驗

網域名稱註冊商的網站應該易於瀏覽和使用。變更 DNS 記錄和轉移網域之類的動作應該非常直觀。此外，網域名稱註冊商應提供良好的客戶支援。潛在客戶應該能夠在註冊網域之前建立支援查詢並查看回應時間。查看公司的知識庫或其他支援文件是一個不錯的評估方法。使用者評論也有助於評估網域名稱註冊商的使用者體驗。

選擇一家網域名稱註冊商以開始購買

在選擇網域名稱註冊商時，應考慮上面列出的所有特征。客戶應記下對他們最重要的特征，以便做出明智的決定。

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