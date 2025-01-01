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如何保護不傳送電子郵件的網域

不傳送電子郵件的網域也可以用於電子郵件詐騙或網路釣魚攻擊，但是可以使用特定類型的 DNS 文字 (TXT) 記錄來阻止攻擊者。這些記錄中的每一個都設定了規則，指示郵件伺服器應如何處理未經授權的電子郵件，從而使攻擊者更難利用這些網域。

DNS TXT 記錄可讓網域管理員在 Domain Name System (DNS) 中輸入文字。DNS TXT 記錄用於電子郵件驗證等程序，因為它們可以儲存重要資訊，伺服器可使用這些資訊來確認網域是否已授權電子郵件寄件者代表其傳送郵件。

不傳送電子郵件的網域範例包括為了保護品牌名稱或用於未來業務而購買的網域。不存在的舊網域也沒有理由傳送電子郵件，可以從這些類型的記錄中受益。

用於電子郵件驗證的 DNS TXT 記錄有哪些不同類型？

用於電子郵件驗證的 DNS TXT 記錄有三種主要類型。每種的運作方式略有不同：

這些 DNS 記錄看上去是什麼樣子的？

由於這些 DNS 記錄的運作方式略有不同，因此它們的每個元件都是唯一的。

SPF

可以對 SPF 記錄進行格式設定，透過拒絕從某個網域傳送的所有電子郵件來保護網域免受網路釣魚攻擊。為此，SPF 記錄必須使用以下格式。

v=spf1 -all

*請注意，SPF 記錄是直接在網域本身上設定的，這意味著它們不需要特殊的子網域。

以下是此記錄的各元件的含義：

v=spf1 可讓伺服器知道該記錄包含 SPF 原則。所有 SPF 記錄都必須以此元件開頭。

可讓伺服器知道該記錄包含 SPF 原則。所有 SPF 記錄都必須以此元件開頭。 指示器 -all 告訴伺服器如何處理不相容的電子郵件或 SPF 記錄中未明確列出的任何寄件者。使用這種類型的 SPF 記錄，不會允許任何 IP 位址或網域，因此 -all 表示所有不合規的電子郵件都將被拒絕。對於這種類型的記錄，所有電子郵件都被視為不合規，因為沒有接受的 IP 位址或網域。

DKIM

DKIM 記錄可確保電子郵件實際上是由寄件者使用公用金鑰和私密金鑰授權，從而保護網域。DKIM 記錄會儲存電子郵件伺服器隨後用來驗證電子郵件簽章是否由寄件者授權的公用金鑰。對於不傳送電子郵件的網域，應在沒有關聯公用金鑰的情況下設定 DKIM 記錄。下面是一個範例：

姓名 類型 目錄 *._domainkey.example.com TXT v=DKIM1; p=