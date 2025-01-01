什麼是 DNS SPF 記錄？

SPF 記錄是一種常用於電子郵件認證的 DNS TXT 記錄。SPF 記錄包括一個獲授權從該網域發送電子郵件的 IP 位址和網域的列表。
閱讀本文後，您將能夠：
複製文章連結
發送方原則框架 (SPF) 記錄是一種 DNS TXT 記錄，其中列出所有所有獲得授權從特定網域發送電子郵件的伺服器。DNS TXT（「文字」）記錄允許網域管理員將任意文本輸入到網域名稱系統（DNS）中。TXT 記錄最初是為包含有關網域的重要資訊而創建的，但後來已經發展為服務其他目的。
最初創建 SPF 是因為電子郵件使用的標準協定——簡單郵件傳輸協定（SMTP）——本身並不驗證電子郵件中的「寄件者」地址。這意味著，如果沒有 SPF 或其他身份驗證記錄，攻擊者可以輕易假冒一個寄件者，欺騙收件人採取某種行動或共用資訊。
可將 SPF 記錄想像為門童管理的客人清單。如果某人不在清單上，門童就不會讓其進入。同樣，如果 SPF 記錄的清單中沒有某個發送者的 IP 位址或網域，接收方伺服器（門童）將不投遞哪些電子郵件或將它們標記為垃圾郵件。
有很多基於 DNS 的機制可以幫助電子郵件伺服器確認電子郵件是否來自可信來源，SPF 記錄只是其中之一。基於網域的消息驗證、報告與一致性（DMARC）和網網域名稱金鑰識別郵件（DKIM）是另外兩種用於電子郵件驗證的機制。
值得注意的是，SPF 曾經有一個專用的 DNS 記錄類型。該專用 DNS 記錄類型已被棄用，僅使用 TXT 記錄。
郵件伺服器檢查 SPF 記錄的過程比較簡單：
SPF 記錄必須遵循一定的標準，以便伺服器理解其內容。如下是 SPF 記錄核心組成部分的示例：
v=spf1 ip4:192.0.2.0 ip4:192.0.2.1 include:examplesender.email -all
這個例子讓伺服器知道這是什麼類型的記錄，聲明對這個網域而言被批准的 IP 位址和協力廠商，並告知伺服器如何處理不符合要求的電子郵件。我們分別說明各組成部分是如何實現這一點的：
v=spf1 告訴伺服器這裡包含一條 SPF 記錄。每一條 SPF 記錄都必須以這個字串開始。
ip4:192.0.2.0 和
ip4:192.0.2.1 被授權代表該網域發送電子郵件。
include:examplesender.net 是 “include”（包含）標記的示例，該標記告訴伺服器，有哪些協力廠商組織被授權代表該網域發送電子郵件。這個標記表示，被包含網域（examplesender.net）的 SPF 記錄內容應被檢查，其中包含的 IP 位址也應被視為已授權。一條 SPF 記錄中可包含多個網域，但這個標記僅適用於有效的網域。
-all 告訴伺服器，SPF 記錄中未列出的位址沒有被授權發送電子郵件並應被拒絕。
~all：表示未列出的電子郵件將被標記為不安全郵件或垃圾郵件，但仍會被接受；不那麼常見的是
+all：表示任何伺服器都可以代表該網域發送電子郵件。
雖然本文中使用的示例相當簡單，但 SPF 記錄肯定會更加複雜。要確保 SPF 記錄有效，需要注意如下幾點：
all 部分結束，或包含一個
redirect= 部分（表示該 SPF 記錄由另一個網域託管）。
更多資訊請參閱官方 SPF 記錄文檔。
網域運營者使用 SPF 記錄的原因很多：
若要在 Cloudflare 中輕鬆設定 SPF 記錄，請使用電子郵件安全性 DNS 精靈。
進一步瞭解電子郵件的 DNS 記錄：