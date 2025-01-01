SOA 記錄包含有關網域以及誰負責該網域的重要資訊。
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DNS「起始授權」(SOA) 記錄會儲存有關網域或區域的重要資訊，例如系統管理員的電子郵件地址、上次更新網域的時間，以及伺服器在重新整理之間等候的時間。
所有 DNS 區域都需要一個 SOA 記錄才能符合 IETF 標準。SOA 記錄對於區域傳輸也很重要。
一個 SOA 記錄的範例：
|姓名
|example.com
|記錄類型
|SOA
|MNAME
|ns.primaryserver.com
|RNAME
|admin.example.com
|SERIAL
|1111111111
|重新整理
|86400
|RETRY
|7200
|EXPIRE
|4000000
|TTL
|11200
這裡的「RNAME」值代表系統管理員的電子郵件地址，這可能會造成混淆，因為它缺少「@」符號，但在 SOA 記錄中，admin.example.com 相當於 admin@example.com。
在 DNS 中，「區域」是對命名空間的控制區域。一個區域可以包含單一網域名稱、一個網域和多個子網域，或者多個網域名稱。在某些情況下，「區域」基本上等同於「網域」，但並非總是如此。
區域序號是 SOA 記錄的版本號碼。在上面的範例中，序號列在「SERIAL」旁邊。當區域檔案中的序號變更時，這會提醒次要名稱伺服器，告知他們應該透過區域傳輸更新其區域檔案的複本。
DNS 區域傳輸是將 DNS 記錄資料從一個主要名稱伺服器傳送到一個次要名稱伺服器的過程。SOA 記錄將首先被傳輸。序號將告知次要伺服器其版本是否需要更新。區域傳輸透過 TCP 通訊協定進行。
進一步瞭解各種 DNS 記錄。