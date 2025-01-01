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什麼是 DNS PTR 記錄？

Domain Name System (DNS) 會將網域名稱與 IP 位址建立關聯。DNS 指標記錄（簡稱 PTR）提供與 IP 位址相關聯的網域名稱。DNS PTR 記錄與「A」記錄完全相反，該記錄提供與網域名稱關聯的 IP 位址。

DNS PTR 記錄用於反向 DNS 查閱。當使用者嘗試在瀏覽器中存取網域名稱時，就會發生 DNS 查閱，將網域名稱與 IP 位址進行匹配。反向 DNS 查閱與此過程相反：它是以 IP 位址開頭並查閱網域名稱的查詢。

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DNS PTR 記錄如何儲存？

在 IPv4 中：

DNS A 記錄儲存在給定的網域名稱下，而 DNS PTR 記錄儲存在 IP 位址下——將 IP 位址進行反轉，並新增「.in-addr.arpa」。例如，IP 位址 192.0.2.255 的 PTR 記錄將儲存在「255.2.0.192.in-addr.arpa」下。

必須新增「in-addr.arpa」，因為 PTR 記錄儲存在 DNS 的 .arpa 頂層網域中。.arpa 是一個主要用於管理網路基礎結構的網域，它是為網際網路定義的第一個頂層網域。（「arpa」這個名字可以追溯到網際網路的早期：它的名字來源於高等研究計畫署 (ARPA)，該機構創建了網際網路的重要前身 ARPANET。）

in-addr.arpa 是 .arpa 中的命名空間，用於在 IPv4 中進行反向 DNS 查閱。

在 IPv6 中：

IPv6 位址的構造不同於 IPv4 位址，並且 IPv6 PTR 記錄存在於 .arpa 中的不同命名空間中。IPv6 PTR 記錄儲存在 IPv6 位址下，反轉並轉換為四位部分（與 IPv4 中的 8 位部分相反），加上「.ip6.arpa」。

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PTR 記錄有哪些主要用途？

PTR 記錄用於反向 DNS 查閱；反向 DNS 的常見用途包括：

反垃圾郵件：有些電子郵件反垃圾郵件篩選器會使用反向 DNS 來檢查電子郵件地址的網域名稱，並查看關聯的 IP 位址是否可能被合法電子郵件伺服器使用。

疑難排解電子郵件傳遞問題：因為反垃圾郵件篩選器會執行這些檢查，電子郵件傳遞問題可能是因為設定錯誤或遺失 PTR 記錄。如果網域沒有 PTR 記錄，或 PTR 記錄包含錯誤的網域，電子郵件服務可能會封鎖來自該網域的所有電子郵件。

日誌記錄：系統記錄檔通常只會記錄 IP 位址；反向 DNS 查閱可以將這些位址轉換為網域名稱，以取得更易於閱讀的記錄檔。