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什麼是 DNS NS 記錄？

NS 代表「名稱伺服器」，名稱伺服器記錄指示哪個 DNS 伺服器對該網域具有權威性 (即，哪個伺服器包含實際 DNS 記錄)。基本上，NS 記錄告訴網際網路可從哪裡找到網域的 IP 位址。一個網域通常會有多個 NS 記錄，這些記錄可指示該網域的主要和次要名稱伺服器。倘若沒有正確設定的 NS 記錄，使用者將無法載入網站或應用程式。

以下是 NS 記錄的一個範例：

example.com 記錄類型： 值： TTL @ NS ns1.exampleserver.com 21600

請注意，NS 記錄永遠不能指向正式名稱 (CNAME) 記錄。

什麼是名稱伺服器？

名稱伺服器是一種 DNS 伺服器，上面儲存了網域的所有 DNS 記錄，包括 A 記錄、MX 記錄或 CNAME 記錄。

幾乎所有網域都依賴多個名稱伺服器來提高可靠性：如果一個名稱伺服器出現故障或不可用，DNS 查詢可以轉到另一個名稱伺服器。通常有一個主要名稱伺服器和幾個次要名稱伺服器，後者儲存了主要伺服器中 DNS 記錄的精確副本。更新主要名稱伺服器也會觸發對次要名稱伺服器的更新。

使用多個名稱伺服器時 (大多數情況下)，NS 記錄應列出不只一個伺服器。瞭解有關 DNS 伺服器的更多資訊。

何時應更新或修改 NS 記錄？

當網域管理員需要修改網域的名稱伺服器時，他們應更新其 NS 記錄。例如，一些雲端提供者提供名稱伺服器，並要求其客戶指向這些伺服器。

如果管理員希望子網域使用不同的名稱伺服器，他們也可能會想要更新其 NS 記錄。在上例中，example.com 的名稱伺服器為 ns1.exampleserver.com。如果 example.com 管理員希望 blog.example.com 透過 ns2.exampleserver.com 來解析，則可更新 NS 記錄來進行設定。

更新 NS 記錄時，可能需要過幾個小時才能將變更複製到整個 DNS 中。