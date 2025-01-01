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什麼是 DNS MX 記錄？

DNS「郵件交換」(MX) 記錄會將電子郵件導向至郵件伺服器。MX 記錄指示如何根據簡易郵件傳輸通訊協定（SMTP，用於所有電子郵件的標準通訊協定）路由電子郵件。

MX 記錄的範例：

example.com 記錄類型： 優先順序： 值： TTL @ MX 10 mailhost1.example.com 45000 @ MX 20 mailhost2.example.com 45000

這些 MX 記錄的網域前面的「優先順序」數字表示偏好；將偏好較低的「優先順序」。伺服器將始終先嘗試 mailhost1，因為 10 小於 20。當循序傳送失敗時，伺服器將預設使用 mailhost2。

電子郵件服務也可以設定此 MX 記錄，讓兩個伺服器都具有相同的優先順序，並接收相同數量的郵件：

example.com 記錄類型： 優先順序： 值： TTL @ MX 10 mailhost1.example.com 45000 @ MX 10 mailhost2.example.com 45000

這種設定讓電子郵件提供者能夠平等地在兩個伺服器之間平衡負載。

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查詢 MX 記錄的程序是怎樣的？

郵件傳輸代理程式 (MTA) 軟體負責查詢 MX 記錄。當使用者傳送電子郵件時，MTA 會傳送一個 DNS 查詢，以確定電子郵件收件者的郵件伺服器。MTA 與這些郵件伺服器建立 SMTP 連線，從優先順序低的網域開始（在上面的第一個範例中，即為 mailhost1）。

什麼是備份 MX 記錄？

備份 MX 記錄只是具有較高「優先順序」值（具有較低的優先順序）的郵件伺服器的 MX 記錄，因此在正常情況下，郵件將傳送到優先級更高的伺服器。在上面的第一個範例中，mailhost2 將是「備份」伺服器，因為只要 mailhost1 啟動並執行，電子郵件流量就會由它處理。

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MX 記錄可以指向 CNAME 嗎？

CNAME 記錄用於參照網域的別名，而不是其實際名稱。CNAME 記錄通常會指向該網域的 A 記錄（在 IPv4 中）或 AAAA 記錄（在 IPv6 中）。不過，MX 記錄必須直接指向伺服器的 A 記錄或 AAAA 記錄。定義 MX 記錄運作方式的 RFC 文件禁止 MX 記錄指向 CNAME。

如何在 Cloudflare 中設定 MX 記錄

如需在 Cloudflare 中設定 MX 記錄的幫助，請參閱設定電子郵件記錄。