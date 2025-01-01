複製文章連結

什麼是 DNS AAAA 記錄？

DNS AAAA 記錄將網域名稱與 IPv6 位址進行匹配。DNS AAAA 記錄與 DNS A 記錄完全一樣，只是它們儲存網域的 IPv6 位址，而非 IPv4 位址。

IPv6 是網際網路通訊協定 (IP) 的最新版本。IPv6 和 IPv4 之間的其中一個重要差異是 IPv6 位址比 IPv4 位址長。網際網路正在耗盡 IPv4 位址，就像一個特定區號只有這麼多可能的電話號碼一樣。但是，IPv6 位址提供的排列方式成倍增加，因而能夠提供多得多的 IP 位址。

用一個範例來說明 IPv4 和 IPv6 位址的區別，Cloudflare 提供了一個公用 DNS 解析程式，任何人都可以透過將其裝置的 DNS 設定為 1.1.1.1 和 1.0.0.1 來使用該解析程式。這些是 IPv4 位址，而該服務的 IPv6 位址為 2606:4700:4700::1111 和 2606:4700:4700::1001。

DNS AAAA 記錄範例

以下是 AAAA 記錄的一個範例：

example.com 記錄類型： 值： TTL @ AAAA 2001:0db8:85a3:0000:

0000:8a2e:0370:7334 14400

什麼時候使用 AAAA 記錄？

與 A 記錄一樣，AAAA 記錄讓用戶端裝置能夠瞭解網域名稱的 IP 位址。然後，用戶端裝置可以連接並載入網站。

僅當網域同時擁有 IPv4 和 IPv6 位址，且相關的用戶端裝置被設定為使用 IPv6 時，才會使用 AAAA 記錄。雖然所有網域都有一個或多個 IPv4 位址以及相應的 A 記錄，但並非所有網域都有 IPv6 位址，也並非所有的使用者裝置都被設定為使用 IPv6。

然而，IPv6 的採用正在不斷增加。這種情況可能會繼續下去，因為可用的 IPv4 位址數量正在迅速減少，往往迫使多個裝置共用一個 IPv4 位址。為了應對這種情況，Cloudflare 自 2016 年開始為所有客戶開啟 IPv6。

在未來，可能所有網域都會有 AAAA 記錄。

閱讀有關 DNS 記錄的更多資訊。