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什麼是 DNS A 記錄？

「A」代表「位址」，這是最基礎的 DNS 記錄類型：它表示給定網域的 IP 位址。例如，拉取 cloudflare.com 的 DNS 記錄，A 記錄當前傳回的 IP 位址為：104.17.210.9。

A 記錄只會保留 IPv4 位址。如果網站有 IPv6 位址，它將改為使用「AAAA」記錄。

以下是 A 記錄的一個範例：

example.com 記錄類型： 值： TTL @ A 192.0.2.1 14400

此範例中的「@」符號表示這是根網域的記錄，「14400」值是 TTL（存留時間），以秒為單位。A 記錄的預設 TTL 為 14,400 秒。這意味著如果 A 記錄被更新，則需要 240 分鐘（14,400 秒）才能生效。

絕大多數網站只有一個 A 記錄，但可以有多個。一些高知名度網站有幾個不同的 A 記錄，並採用循環配置資源負載平衡技術，該技術可以將請求流量分配到託管相同內容的多個 IP 位址中的一個。

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何時使用 DNS A 記錄？

A 記錄最常見的用途是 IP 位址查閱：將網域名稱（如「cloudflare.com」）匹配到 IPv4 位址。這可讓使用者的裝置連接並載入網站，而不需要使用者記住並輸入實際 IP 位址。使用者的 Web 瀏覽器透過向 DNS 解析程式傳送查詢來自動執行此操作。

DNS A 記錄也可用於運作基於 Domain Name System 的黑洞清單 (DNSBL)。DNSBL 可協助郵件伺服器識別並封鎖來自已知垃圾郵件發信者網域的電子郵件訊息。

如果您想進一步瞭解 DNS A 記錄，可以在此處查看原始 1987 RFC，其中定義了 A 記錄和其他幾種 DNS 記錄類型。要深入瞭解 Domain Name System 的運作方式，請參閱什麼是 DNS？