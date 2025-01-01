UDP 洪水攻擊可能會壓垮伺服器和保護它的防火牆。
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UDP 洪水是一種阻斷服務攻擊，攻擊者將大量使用者資料包通訊協定 (UDP) 封包傳送到目標伺服器，旨在壓垮該裝置的處理和回應能力。保護目標伺服器的防火牆也可能因 UDP 洪水而耗盡，導致對合法流量造成阻斷服務。
UDP 洪水的運作方式主要是利用伺服器回應傳送到其連接埠之一的 UDP 封包時所採取的步驟。在正常情況下，當伺服器在特定連接埠接收 UDP 封包時，它會透過兩個步驟進行回應：
UDP 洪水就好比酒店接待員轉接呼叫的情況。首先，接待員接到電話，呼叫者要求將其連接到特定客房。然後，接待員需要查看所有房間的清單，以確保客人在客房內，並願意接聽電話。如果接待員瞭解到客人不願意接聽任何電話，他們就必須重新拿起電話，並告訴呼叫者客人不願意接聽電話。如果所有電話線路都突然同時發出類似請求，他們很快就會變得應接不暇。
當伺服器收到每個新的 UDP 封包，它會完成這些步驟以處理要求，在這個過程中會利用伺服器資源。傳輸 UDP 封包時，每個封包都會包含來源裝置的 IP 位址。在這種類型的 DDoS 攻擊期間，攻擊者通常不會使用自己的真實 IP 位址，而是會偽造 UDP 封包的來源 IP 位址，從而避免攻擊者的真實位置被暴露，以及避免他們的裝置因來自目標伺服器的回應封包而達到飽和狀態。
由於目標伺服器利用資源來檢查並回應每個接收到的 UDP 封包，當收到大量 UDP 封包時，目標資源會很快耗盡，從而導致對正常流量的阻斷服務。
大多數作業系統會限制 ICMP 封包的回應率，部分原因是中斷需要 ICMP 回應的 DDoS 攻擊。這種類型的緩解措施的一個缺點是，在攻擊期間，合法的封包也可能在此過程中被篩選掉。如果 UDP 洪水的大小足以使目標伺服器的防火牆的狀態表飽和，則在伺服器層級發生的任何緩解都是不夠的，因為瓶頸將發生在目標裝置的上游。
為了在 UDP 攻擊流量到達目標之前對其進行緩解，Cloudflare 會在網路邊緣丟棄與 DNS 無關的所有 UDP 流量。由於 Cloudflare 的 Anycast 網路會將 Web 流量分散到許多資料中心，因此我們有足夠的容量來處理任何規模的 UDP 洪水攻擊。瞭解更多有關 Cloudflare DDoS 防護的資訊。