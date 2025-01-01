Smurf DDoS 攻擊

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什麼是 Smurf 攻擊？

Smurf 攻擊是一種分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊，其中攻擊者試圖使用網際網路控制訊息通訊協定 (ICMP) 封包淹沒目標伺服器。透過使用目標裝置的偽造 IP 位址向一或多個電腦網路發出要求，電腦網路會對目標伺服器做出回應，從而放大初始攻擊流量並可能壓垮目標，使其無法存取。這種攻擊媒介通常被認為是一個已解決的漏洞，不再普遍存在。

Smurf 攻擊如何運作？

儘管 ICMP 封包可用於 DDoS 攻擊，但通常它們在網路管理中起著重要的作用。利用 ICMP 封包的 ping 應用程式被網路管理員用於測試聯網的硬體裝置，例如電腦、印表機或路由器。ping 通常被用於查看裝置是否正常運作，並追蹤訊息從來源裝置到目標再返回來源的往返時間。不幸的是，由於 ICMP 通訊協定不包括交握，因此接收請求的硬體裝置無法驗證請求是否合法。

這種 DDoS 攻擊就好比一個惡作劇的人打電話給辦公室經理，冒充是公司的 CEO。惡作劇者要求經理讓每個員工回電給他的私人號碼，說明他們的工作情況。惡作劇者給出的回撥號碼是目標受害者的號碼，因此受害者隨後會收到許多呼叫，辦公室裡有多少人，就會接到多少次。

以下是 Smurf 攻擊的運作方式：

首先，Smurf 惡意軟體構建一個詐騙封包，該封包的來源位址設定為目標受害者的真實 IP 位址。 然後，封包會傳送至路由器或防火牆的 IP 廣播位址，然後路由器或防火牆將要求傳送至廣播網路內的每個主機裝置位址，因此網路上有多少個聯網裝置，就會增加多少個請求。 網路內的每個裝置都會收到來自廣播裝置的要求，然後使用 ICMP 回應回覆封包回應目標的偽造位址。 然後，目標受害者會收到大量的 ICMP 回應回覆封包，可能會變得不堪重負，並導致對合法流量的阻斷服務。

如何緩解 Smurf 攻擊？

多年來，已經針對這種攻擊媒介開發了幾種防護策略，在很大程度上，這種漏洞利用被視為已得到解決。在數量有限的舊有系統上，可能仍需要套用防護技術。一個簡單的解決方案是在每個網路路由器和防火牆上停用 IP 廣播地址。較舊的路由器可能會預設啟用廣播，而較新的路由器可能已將其停用。在發生 Smurf 攻擊的情況下，Cloudflare 透過阻止 ICMP 封包到達目標原始伺服器來消除攻擊流量。詳細瞭解 Cloudflare DDoS 防護的工作原理。