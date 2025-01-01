Ping (ICMP) 洪水 DDoS 攻擊

ping 洪水是一種 DDoS 攻擊，它使用 ICMP 請求來使目標不堪重負。
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ping 洪水是一種阻斷服務攻擊，攻擊者嘗試利用 ICMP 回應請求封包使目標裝置不堪重負，導致正常流量無法進入目標裝置。當攻擊流量來自多個裝置時，該攻擊將成為 DDoS 或分散式阻斷服務攻擊。
Ping 洪水攻擊中會使用網際網路控制訊息通訊協定 (ICMP)，這是網路裝置用來進行通訊的網際網路層通訊協定。網路診斷工具 traceroute 和 ping 都使用 ICMP 運作。通常，ICMP 回應請求和回應回覆訊息用於對網路裝置進行 ping 動作，以診斷裝置的健康情況和連線性以及寄件者與裝置之間的連線。
ICMP 請求需要一些伺服器資源來處理每個請求並傳送回應。該請求的傳入訊息（回應請求）和傳出回應（回應回覆）也都需要頻寬。Ping 洪水攻擊旨在利用虛假流量使目標裝置無法回應大量請求和/或讓網路連線過載。透過使殭屍網路中的許多裝置利用 ICMP 請求針對相同的網際網路資產或基礎結構元件，攻擊流量將大大增加，進而可能導致正常網路活動的中斷。在以前，攻擊者通常會利用偽造的 IP 位址進行偽裝，來遮罩傳送裝置。藉助現代殭屍網路攻擊，惡意行為者幾乎不需要遮罩機器人的 IP，而是依靠未偽造的機器人構成的大型網路來使目標的容量達到飽和。
Ping (ICMP) 洪水形式的 DDoS 攻擊可以分為 2 個重複步驟：
Ping 洪水攻擊的破壞性影響與向目標伺服器發出的請求數量成正比。與基於反射的 DDoS 攻擊（例如 NTP 放大和 DNS 放大攻擊）不同，Ping 洪水的攻擊流量是對稱的；目標裝置接收的頻寬量是每個機器人傳送的總流量之和。
阻止 ping 洪水攻擊最簡單的方法是停用目標路由器、電腦或其他裝置的 ICMP 功能。網路管理員可以存取裝置的管理介面，並停用其使用 ICMP 傳送和接收任何請求的能力，即可有效地消除對請求和回應回覆的處理。在此後，所有涉及 ICMP 的網路活動都會被停用，裝置會對 ping 請求、traceroute 請求和其他網路活動無回應。
Cloudflare 可透過介於目標原始伺服器與 Ping 洪水攻擊之間，在某種程度上緩解此類型的攻擊。發出每個 ping 請求時，Cloudflare 會處理 ICMP 回應請求的處理和回應過程，並在我們的網路邊緣進行回覆。這種策略可以節省目標伺服器的頻寬和處理能力的資源成本，並將其放置在 Cloudflare 的 Anycast 網路上。瞭解更多有關 Cloudflare DDoS 防護的資訊。