Memcached DDoS 攻擊

Memcached 可以加快網站速度，但是 Memcached 伺服器也可能被利用來執行 DDoS 攻擊。
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Memcached 分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊是一種網路攻擊，其中攻擊者試圖使用網際網路流量使目標受害者的機器過載。攻擊者將欺騙性的請求傳送到易受攻擊的 UDP Memcached* 伺服器，該伺服器隨後向目標受害者傳送大量網際網路流量，從而可能使受害者的資源不堪重負。當目標的網際網路基礎結構過載時，就無法處理新請求，而常規流量也無法存取網際網路資源，從而導致阻斷服務。
*Memcached 是用於加速網站和網路的資料庫快取系統。
以下是 Cloudflare 全球網路中的資料中心，以及它們在最近一次攻擊期間收到的 Memcached 攻擊流量的相對數量。
Memcached 攻擊的運作方式類似於所有 DDoS 放大攻擊，例如 NTP 放大和 DNS 放大攻擊。攻擊的運作方式是向易受攻擊的伺服器傳送欺騙性請求，然後該伺服器回應比初始請求更多的資料量，從而放大流量。
Memcached 放大可比作一個懷有惡意的青少年打電話給一個餐廳說：「我要每樣東西都點一份，請給我回電並告訴我整個訂單的內容。」餐廳要求提供回撥號碼時，所給號碼就是目標受害人的電話號碼。然後目標會接到來自餐廳的電話，提供其并未請求的大量信息。
這種放大攻擊方法是可能的，因為 Memcached 伺服器可以選擇使用 UDP 通訊協定進行運作。UDP 是一種網路通訊協定，允許在不首先進行交握（交握是指雙方都同意通訊的網路過程）的情況下傳送資料。之所以使用 UDP，是因為不用諮詢目標主機是否願意接收資料，無需事先徵得它們的同意，就可以將大量資料傳送給目標主機。
Memcached 攻擊分為 4 個步驟：
這是正在緩解一次針對 Cloudflare 網路的每秒 260 GB 的 Memcached 攻擊的情況
這種類型的攻擊的放大係數確實令人驚嘆；在實際中，我們目睹了高達 51,200 倍的放大係數！這意味著，對於一個 15 個位元組的請求，可能傳送一個 750 kB 的回應響。這是一個巨大的放大係數，無法承受如此大量攻擊流量的 Web 資產將面臨巨大的安全風險。如此巨大的放大係數加上易受攻擊的伺服器，使 Memcached 成為希望針對各種目標啟動 DDoS 的攻擊者的主要使用案例。
Cloudflare 在我們的網路邊緣篩選 UDP 流量，消除此類放大攻擊所帶來的風險。探索 Cloudflare 的進階 DDoS 防護。
如需更深入的瞭解 Cloudflare 遇到 Memcached 攻擊以及用於緩解的具體命令和程序，請閱讀部落格文章 Memcrashed - 來自 UDP 連接埠 11211 的大規模放大攻擊。