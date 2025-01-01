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什麼是 memcached DDoS 攻擊？

Memcached 分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊是一種網路攻擊，其中攻擊者試圖使用網際網路流量使目標受害者的機器過載。攻擊者將欺騙性的請求傳送到易受攻擊的 UDP Memcached* 伺服器，該伺服器隨後向目標受害者傳送大量網際網路流量，從而可能使受害者的資源不堪重負。當目標的網際網路基礎結構過載時，就無法處理新請求，而常規流量也無法存取網際網路資源，從而導致阻斷服務。

*Memcached 是用於加速網站和網路的資料庫快取系統。

以下是 Cloudflare 全球網路中的資料中心，以及它們在最近一次攻擊期間收到的 Memcached 攻擊流量的相對數量。

Memcached 攻擊如何運作？

Memcached 攻擊的運作方式類似於所有 DDoS 放大攻擊，例如 NTP 放大和 DNS 放大攻擊。攻擊的運作方式是向易受攻擊的伺服器傳送欺騙性請求，然後該伺服器回應比初始請求更多的資料量，從而放大流量。

Memcached 放大可比作一個懷有惡意的青少年打電話給一個餐廳說：「我要每樣東西都點一份，請給我回電並告訴我整個訂單的內容。」餐廳要求提供回撥號碼時，所給號碼就是目標受害人的電話號碼。然後目標會接到來自餐廳的電話，提供其并未請求的大量信息。

這種放大攻擊方法是可能的，因為 Memcached 伺服器可以選擇使用 UDP 通訊協定進行運作。UDP 是一種網路通訊協定，允許在不首先進行交握（交握是指雙方都同意通訊的網路過程）的情況下傳送資料。之所以使用 UDP，是因為不用諮詢目標主機是否願意接收資料，無需事先徵得它們的同意，就可以將大量資料傳送給目標主機。

Memcached 攻擊分為 4 個步驟：

攻擊者在公開的 Memcached 伺服器上植入大量資料裝載*。 接下來，攻擊者使用目標受害者的 IP 位址傳送欺騙性 HTTP GET 請求。 易受攻擊的 Memcached 伺服器接收請求，並試圖回應來提供幫助，從而向目標傳送大型回應。 目標伺服器或其周圍的基礎結構無法處理從 Memcached 伺服器傳送的大量資料，導致過載並對合法要求造成阻斷服務。

這是正在緩解一次針對 Cloudflare 網路的每秒 260 GB 的 Memcached 攻擊的情況

Memcached 放大攻擊能有多大？

這種類型的攻擊的放大係數確實令人驚嘆；在實際中，我們目睹了高達 51,200 倍的放大係數！這意味著，對於一個 15 個位元組的請求，可能傳送一個 750 kB 的回應響。這是一個巨大的放大係數，無法承受如此大量攻擊流量的 Web 資產將面臨巨大的安全風險。如此巨大的放大係數加上易受攻擊的伺服器，使 Memcached 成為希望針對各種目標啟動 DDoS 的攻擊者的主要使用案例。

如何緩解 Memcached 攻擊？

停用 UDP：對於 Memcached 伺服器，如果您不需要，請務必停用 UDP 支援。預設情況下，Memcached 已啟用 UDP 支援，可能導致伺服器容易受到攻擊。 防火牆 Memcached 伺服器：透過在 Memcached 伺服器和網際網路之間新增防火牆，系統管理員能夠在必要時為 Memcached 使用 UDP 而不會暴露。 防止 IP 詐騙：只要 IP 位址是欺騙性的，DDoS 攻擊就可以利用該漏洞將流量引導到受害者的網路。防止 IP 欺騙是一個規模較大的解決方案，無法由特定的系統管理員實作，它要求傳輸提供者商禁止來源 IP 位址源自網路外部的任何封包離開其網路。換句話說，網際網路服務提供者 (ISP) 之類的公司必須篩選流量，以使離開其網路的封包不得假裝成來自其他地方的其他網路。如果所有主要的傳輸提供者都實作了這種篩選，基於欺詐的攻擊將在一夜之間消失。 開發具有減少 UDP 回應的軟體：消除放大攻擊的另一種方法是移除任何傳入請求的放大係數；如果因 UDP 請求而傳送的回應資料小於或等於初始請求，則放大就不復可能。

Cloudflare 在我們的網路邊緣篩選 UDP 流量，消除此類放大攻擊所帶來的風險。探索 Cloudflare 的進階 DDoS 防護。

如需更深入的瞭解 Cloudflare 遇到 Memcached 攻擊以及用於緩解的具體命令和程序，請閱讀部落格文章 Memcrashed - 來自 UDP 連接埠 11211 的大規模放大攻擊。