HTTP 洪水攻擊是一種巨流量分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊，旨在透過 HTTP 請求使目標伺服器不堪重負。
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HTTP 洪水攻擊是一種巨流量分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊，旨在使用 HTTP 請求使目標伺服器不堪重負。目標因請求而達到飽和，且無法回應正常流量後，將出現阻斷服務，拒絕來自實際使用者的其他請求。
HTTP 洪水攻擊是一種「第 7 層」DDoS 攻擊。第 7 層是 OSI 模型的應用程式層，指的是網際網路通訊協定，如 HTTP。HTTP 是基於瀏覽器的網際網路請求的基礎，通常用於載入網頁或透過網際網路傳送表單內容。緩解應用程式層的攻擊特別複雜，因為難以區分惡意流量和正常流量。
為了實現最大效率，惡意行為者通常會使用或建立殭屍網路，以最大程度地發揮其攻擊的影響。通過利用感染了惡意軟體的多台裝置，攻擊者可以發起大量攻擊流量來進行攻擊。
如前所述，緩解第 7 層攻擊非常複雜且通常是多方面的。一種方法是對請求機器實施挑戰，以測試它是否是機器人，這就像在線建立帳戶時常見的 captcha 測試一樣。透過提出 JavaScript 計算挑戰之類的要求，可以緩解許多攻擊。
阻止 HTTP 洪水攻擊的其他途徑包括使用 Web 應用程式防火牆 (WAF)、管理 IP 信譽資料庫以追蹤和選擇性封鎖惡意流量，以及工程師即時分析。在擁有超過兩千萬網際網路資產的優勢下，Cloudflare 有能力分析來自各種來源的流量，透過快速更新的 WAF 規則和其他緩解策略來緩解潛在攻擊，以消除應用程式層 DDoS 流量。Cloudflare DDoS 保護