Anonymous Sudan 是一個針對西方組織和政府發動 DDoS 攻擊的駭客組織。瞭解他們的運作方式以及如何保護您的組織免受 DDoS 攻擊。
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Anonymous Sudan 是一個駭客組織，自 2023 年初以來參與了針對瑞典、丹麥、美國、澳洲等國家目標的各種分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。雖然該組織聲稱總部位於蘇丹，並以所謂的「反穆斯林活動」為目標，但其實際起源尚不清楚，威脅研究人員發現，該組織在後勤和意識形態上可能與俄羅斯有聯繫。
Anonymous Sudan 利用公開警告和其他形式的宣傳來吸引廣泛關注。儘管如此，該組織只是眾多實施 DDoS 攻擊的團夥中的最新一個，組織可以遵循一套標準的 DDoS 緩解最佳做法來保護自己。
如前所述，Anonymous Sudan 的起源和動機目前尚不清楚。
該組織自稱是一群蘇丹草根駭客活動分子，目標是那些自稱從事「反穆斯林活動」的國家和組織。此類攻擊包括：
然而，Anonymous Sudan 也與 Killnet 等親俄羅斯攻擊團體合作，出於其他原因攻擊組織。此類活動的範例包括：
基於這些原因，再加上 Anonymous Sudan 所使用的語言以及他們使用的攻擊基礎架構等訊號，一些威脅研究人員認為該團體源自俄羅斯或得到俄羅斯的支援。
人們仍在努力瞭解有關該組織的起源和動機的更多資訊。對於 Anonymous Sudan 組織發動的一些攻擊，我們仍不清楚其聲稱的原因，就像他們在 2024 年 3 月對法國政府發動的攻擊一樣。
註：雖然 Anonymous Sudan 與為時已久的攻擊團體 Anonymous 同名，但後者聲稱與前者沒有任何關聯。
Anonymous Sudan 主要使用 DDoS 攻擊，這種攻擊會使用大量惡意流量淹沒組織的網站和/或 Web 基礎架構。如果沒有適當的保護，過多的 DDoS 流量可能會壓垮網站，使其無法回應合法請求，導致實際使用者無法存取網站。
自 2023 年初出現以來，Anonymous Sudan 已經採用了多種攻擊策略。幾種重複模式包括：
DDoS 緩解是保護網站和 Web 基礎架構免受 DDoS 攻擊的做法。組織可以透過以下最佳做法來幫助保護自己免受大型 DDoS 攻擊（包括 Anonymous Sudan 發起的攻擊）：
Cloudflare 提供第 3-7 層 DDoS 防護，可協助組織在攻擊到達目標應用程式、網路和基礎架構之前監控、預防和緩解攻擊。Cloudflare 也提供 WAF 以及其他用於安全應用程式交付的關鍵服務。
深入瞭解 Cloudflare 的應用程式和網路層 DDoS 緩解服務。如果您的組織正在遭受攻擊，請造訪我們的「遭到攻擊」頁面以獲得及時診斷和支援。