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什麼是 Anonymous Sudan？

Anonymous Sudan 是一個駭客組織，自 2023 年初以來參與了針對瑞典、丹麥、美國、澳洲等國家目標的各種分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。雖然該組織聲稱總部位於蘇丹，並以所謂的「反穆斯林活動」為目標，但其實際起源尚不清楚，威脅研究人員發現，該組織在後勤和意識形態上可能與俄羅斯有聯繫。

Anonymous Sudan 利用公開警告和其他形式的宣傳來吸引廣泛關注。儘管如此，該組織只是眾多實施 DDoS 攻擊的團夥中的最新一個，組織可以遵循一套標準的 DDoS 緩解最佳做法來保護自己。

Anonymous Sudan 的起源和目標是什麼？

如前所述，Anonymous Sudan 的起源和動機目前尚不清楚。

該組織自稱是一群蘇丹草根駭客活動分子，目標是那些自稱從事「反穆斯林活動」的國家和組織。此類攻擊包括：

從 2023 年 2 月開始，Anonymous Sudan 攻擊了瑞典和丹麥的多個網站，據稱是為了回應瑞典和丹麥極右翼活動人士公開焚燒《古蘭經》的行為

2023 年 4 月，該團夥攻擊了多個以色列網站，據稱是由於以色列軍方在巴勒斯坦的活動

2023 年 7 月，該團夥攻擊了同人小說網站 AO3，據稱是因為宗教人士對該網站內容持反對態度

然而，Anonymous Sudan 也與 Killnet 等親俄羅斯攻擊團體合作，出於其他原因攻擊組織。此類活動的範例包括：

2023 年 3 月，Anonymous Sudan 和 Killnet 攻擊了一系列澳洲大學、醫院和機場

2023 年 6 月，Anonymous Sudan、Killnet 和攻擊團體 ReVIL 威脅要攻擊關鍵的銀行基礎架構，原因與俄羅斯/烏克蘭戰爭有關

基於這些原因，再加上 Anonymous Sudan 所使用的語言以及他們使用的攻擊基礎架構等訊號，一些威脅研究人員認為該團體源自俄羅斯或得到俄羅斯的支援。

人們仍在努力瞭解有關該組織的起源和動機的更多資訊。對於 Anonymous Sudan 組織發動的一些攻擊，我們仍不清楚其聲稱的原因，就像他們在 2024 年 3 月對法國政府發動的攻擊一樣。

註：雖然 Anonymous Sudan 與為時已久的攻擊團體 Anonymous 同名，但後者聲稱與前者沒有任何關聯。

Anonymous Sudan 採用什麼攻擊策略？

Anonymous Sudan 主要使用 DDoS 攻擊，這種攻擊會使用大量惡意流量淹沒組織的網站和/或 Web 基礎架構。如果沒有適當的保護，過多的 DDoS 流量可能會壓垮網站，使其無法回應合法請求，導致實際使用者無法存取網站。

自 2023 年初出現以來，Anonymous Sudan 已經採用了多種攻擊策略。幾種重複模式包括：

發動 HTTP 攻擊。 他們傳送大量 HTTP 流量，專門用於淹沒目標基礎架構

他們傳送大量 HTTP 流量，專門用於淹沒目標基礎架構 使用付費基礎架構。 與許多其他攻擊團體不同，研究表明，Anonymous Surdan 不使用受感染的個人和 IoT 裝置組成的殭屍網路來發動攻擊。而是使用租用伺服器叢集來發動攻擊，這些伺服器可以輸出比個人裝置更多的流量。事實上，Anonymous Sudan 有財力租用這些伺服器，這是一些研究人員認為該組織並非他們所聲稱的草根駭客活動分子的另一個原因。

與許多其他攻擊團體不同，研究表明，Anonymous Surdan 不使用受感染的個人和 IoT 裝置組成的殭屍網路來發動攻擊。而是使用租用伺服器叢集來發動攻擊，這些伺服器可以輸出比個人裝置更多的流量。事實上，Anonymous Sudan 有財力租用這些伺服器，這是一些研究人員認為該組織並非他們所聲稱的草根駭客活動分子的另一個原因。 透過公告和宣傳進行威脅。Anonymous Sudan 經常在實際攻擊之前威脅目標，有時還會發出從未被證實的威脅。這樣做的可能原因包括吸引人們對其意識形態動機的關注，以及在潛在目標中播下不確定性的種子

組織如何保護自己免受 Anonymous Sudan 發動的 DDoS 攻擊？

DDoS 緩解是保護網站和 Web 基礎架構免受 DDoS 攻擊的做法。組織可以透過以下最佳做法來幫助保護自己免受大型 DDoS 攻擊（包括 Anonymous Sudan 發起的攻擊）：

使用專用的、始終在線的 DDoS 緩解措施。 DDoS 緩解服務使用大頻寬容量、對網路流量的持續分析以及可自訂的原則變更來吸收 DDoS 流量並防止其到達目標基礎架構。組織應確保他們對應用程式層流量、第 3 層流量和 DNS 具有 DDoS 防護

DDoS 緩解服務使用大頻寬容量、對網路流量的持續分析以及可自訂的原則變更來吸收 DDoS 流量並防止其到達目標基礎架構。組織應確保他們對應用程式層流量、第 3 層流量和 DNS 具有 DDoS 防護 使用 Web 應用程式防火牆 (WAF)。 WAF 使用可自訂的原則來篩選、檢查和封鎖 Web 應用程式與網際網路之間的惡意 HTTP 流量

WAF 使用可自訂的原則來篩選、檢查和封鎖 Web 應用程式與網際網路之間的惡意 HTTP 流量 設定限速。 限速限制特定時間段內的網路流量，從根本上防止Web 伺服器被來自特定 IP 位址的請求淹沒

限速限制特定時間段內的網路流量，從根本上防止Web 伺服器被來自特定 IP 位址的請求淹沒 在 CDN 上快取內容。 快取儲存所請求內容的復本並代替來源伺服器提供這些內容。在內容傳遞網路 (CDN) 上快取資源可以減輕組織伺服器在 DDoS 攻擊期間的壓力

快取儲存所請求內容的復本並代替來源伺服器提供這些內容。在內容傳遞網路 (CDN) 上快取資源可以減輕組織伺服器在 DDoS 攻擊期間的壓力 建立回應攻擊的內部流程。這包括瞭解現有的安全保護和功能、識別不必要的攻擊面、分析記錄以查找攻擊模式，以及製定在攻擊開始時查找位置和執行操作的流程

更詳細地瞭解 DDoS 緩解策略。

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