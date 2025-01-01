Slowloris DDoS 攻擊

slowloris 攻擊試圖透過同時建立並保持與目標的多個 HTTP 連線使目標伺服器不堪重負。
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Slowloris 是一種阻斷服務攻擊程式，它讓攻擊者能在自己與目標之間同時開啟和維護多個 HTTP 連線，從而使目標伺服器不堪重負。
Slowloris 是一種應用程式層攻擊，它利用部分 HTTP 請求進行操作。攻擊的運作方式是開啟與目標 Web 伺服器的連線，然後儘可能長時間地保持這些連線處於開啟狀態。
Slowloris 不是一種攻擊類別，而是一種特定的攻擊工具，旨在讓一台電腦在不佔用大量頻寬的情況下使伺服器關閉。與消耗頻寬的基於反射的 DDoS 攻擊（如 NTP 放大）不同，這種類型的攻擊使用少量頻寬，旨在利用看似比正常速度慢的、模擬正常流量的請求來消耗伺服器資源。它屬於「低速緩慢」攻擊類別。目標伺服器只有這麼多的執行緒可用於處理同時連線。每個伺服器執行緒都將嘗試在等待慢速請求完成時保持運作，而此慢速請求永遠不會完成。當超過伺服器的最大可能連線數時，將不應答其他連線，並發生阻斷服務。
Slowloris 背後的關鍵是它能夠以很少的頻寬消耗造成很多麻煩。
對於易受 Slowloris 攻擊的 Web 伺服器，有一些方法可以緩解部分影響。易受攻擊的伺服器可以採取的緩解選項可分為 3 個一般類別：
Cloudflare 在開始向原始伺服器傳送任何內容之前緩衝傳入請求。因此，像 Slowloris 攻擊這樣的「低速緩慢」攻擊流量永遠不會到達預定目標。詳細瞭解 Cloudflare 的 DDoS 防護如何阻止 slowloris 攻擊。