R U Dead Yet？(R.U.D.Y.) 攻擊

R.U.D.Y. 是一種模仿合法流量的低速緩慢攻擊工具，可以使伺服器無限期地處於壅塞狀態。
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「R U Dead Yet？」（簡稱為 R.U.D.Y.）是一種阻斷服務攻擊工具，旨在透過以異常緩慢的速度提交表單資料來佔用 Web 伺服器。R.U.D.Y. 漏洞被歸類為低速緩慢攻擊，因為它專注於建立一些冗長的請求，而不是用大量快速請求使伺服器不堪重負。成功的 R.U.D.Y. 攻擊將導致受害者的原始伺服器無法處理合法流量。
R.U.D.Y. 軟體包括一個使用者友好的點選介面，因此攻擊者只需將工具指向易受攻擊的目標即可。任何接受表單輸入的 Web 服務都容易受到 R.U.D.Y. 攻擊，因為該工具透過嗅探表單欄位並利用表單提交過程來運作。
R.U.D.Y. 攻擊可以分解為以下步驟：
R.U.D.Y. 工具可以同時建立多個此類慢速請求，所有這些請求都針對一個 Web 伺服器。由於 Web 伺服器一次能夠處理的連線數有限，因此 R.U.D.Y. 攻擊可能會佔用所有可用連線，這意味著任何試圖存取 Web 伺服器的合法使用者都將被拒絕服務。R.U.D.Y. 甚至可以透過電腦網路同時進行攻擊，導致具有大量可用連線的強大 Web 伺服器下線，這被稱為分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。
*HTTP 標頭是隨任何 HTTP 請求或回應一起傳送的索引鍵/值組，它們提供重要資訊，例如正在使用的 HTTP 版本、內容的語言、正在傳遞的內容量等。
由於低速緩慢攻擊比傳統的阻斷服務攻擊更微妙，因此很難偵測到它們，但可以採取保護措施來防止它們。其中一項預防措施是在 Web 伺服器上設定更嚴格的連線逾時間隔，這意味著最慢的連線將被切斷。此解決方案帶有副作用：伺服器可能會拒絕網際網路連線速度緩慢的合法使用者。或者可以使用反向代理解決方案，如 Cloudflare 的 DDoS 防護，其可以篩選掉像 R.U.D.Y. 攻擊這樣的低速緩慢攻擊流量，而不會斷開合法使用者的連線。