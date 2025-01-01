什麼是廠商鎖定？| 廠商鎖定與雲端運算

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「廠商鎖定」是什麼意思？

廠商鎖定是指切換到其他廠商的成本過高，導致客戶基本上被原始供應商困住的情況。由於財務壓力、工作力不足或需要避免業務營運中斷，客戶被「鎖定」在可能是劣質的產品或服務上。

想像一下，一個辦公室由一家咖啡廠商提供咖啡，且這家商場要求辦公室里只有他們銷售的某種咖啡機。現在想像一下，這家廠商提供的咖啡品質急劇下降。切換到新的咖啡廠商意味著他們購買的舊機器變得毫無用處，因為轉換可能需要購買新的咖啡製作設備。考慮到更換所有咖啡機會很麻煩，也會產生額外費用，辦公室的工作人員實際上將被鎖定在與舊廠商的協定中，並被迫喝劣質咖啡。

Apple 在服務初期將消費者鎖定為必須使用 iTunes 就是廠商鎖定的一個真實範例，因為透過 iTunes 購買的音樂只能在 iTunes 應用程式或 iPod 上播放。

什麼是雲端運算中的廠商鎖定？

在雲端運算中，一定數量的軟體或運算基礎結構外包給雲端廠商，雲端廠商將其作為服務提供並透過網際網路交付。例如，雲端託管伺服器是基礎結構即服務 (IaaS)，雲端託管應用程式是軟體即服務 (SaaS)。

有時，公司可能會發現自己被鎖定到某個雲端廠商。廠商鎖定可能會成為雲端運算中的一個問題，因為一旦設定資料庫就很難移動資料庫，尤其是在雲端移轉中，這涉及將資料移動到完全不同類型的環境，並且可能涉及對資料進行重新格式設定。此外，一旦第三方的軟體被納入業務流程，企業可能會依賴該軟體。

為什麼廠商鎖定是一個問題？

如果企業被鎖定到某個雲端廠商，許多情況可能會對企業產生負面影響：

如果廠商的服務品質下降，或者從未達到期望的閾值，客戶將陷入困境

廠商還可能大幅改變其產品供應，使其不再滿足業務需求

廠商可能會完全倒閉

最後，廠商可能會對服務大幅提高價格，因為他們知道客戶已經被鎖定了

總體而言，將基礎的業務關鍵型技術移交給外部廠商對任何公司來說都不容易，並且需要對廠商的高度信任。

企業如何避免廠商鎖定的風險？

Cloudflare 如何幫助緩解廠商鎖定？

對於大多數現代企業來說，在雲端營運是必須的。Cloudflare 有助於防止企業過於依賴任何一個雲端提供者。

Cloudflare 與基礎結構無關——Cloudflare 產品堆疊可以部署在任何類型的基礎結構前方，與任何雲端提供者或提供者組合一起部署（包括多雲端和混合雲端部署）。部署 Cloudflare 後，公司不再依賴雲端基礎結構提供者提供效能、可靠性和安全性服務，他們可以輕鬆地在雲端提供者之間移動，同時仍為客戶提供快速、可靠的服務。