什麼是廠商鎖定？| 廠商鎖定與雲端運算

廠商鎖定是指某人因無法切換至其他產品或服務而被迫繼續使用某個產品或服務，無論其品質如何。
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廠商鎖定是指切換到其他廠商的成本過高，導致客戶基本上被原始供應商困住的情況。由於財務壓力、工作力不足或需要避免業務營運中斷，客戶被「鎖定」在可能是劣質的產品或服務上。
想像一下，一個辦公室由一家咖啡廠商提供咖啡，且這家商場要求辦公室里只有他們銷售的某種咖啡機。現在想像一下，這家廠商提供的咖啡品質急劇下降。切換到新的咖啡廠商意味著他們購買的舊機器變得毫無用處，因為轉換可能需要購買新的咖啡製作設備。考慮到更換所有咖啡機會很麻煩，也會產生額外費用，辦公室的工作人員實際上將被鎖定在與舊廠商的協定中，並被迫喝劣質咖啡。
Apple 在服務初期將消費者鎖定為必須使用 iTunes 就是廠商鎖定的一個真實範例，因為透過 iTunes 購買的音樂只能在 iTunes 應用程式或 iPod 上播放。
在雲端運算中，一定數量的軟體或運算基礎結構外包給雲端廠商，雲端廠商將其作為服務提供並透過網際網路交付。例如，雲端託管伺服器是基礎結構即服務 (IaaS)，雲端託管應用程式是軟體即服務 (SaaS)。
有時，公司可能會發現自己被鎖定到某個雲端廠商。廠商鎖定可能會成為雲端運算中的一個問題，因為一旦設定資料庫就很難移動資料庫，尤其是在雲端移轉中，這涉及將資料移動到完全不同類型的環境，並且可能涉及對資料進行重新格式設定。此外，一旦第三方的軟體被納入業務流程，企業可能會依賴該軟體。
如果企業被鎖定到某個雲端廠商，許多情況可能會對企業產生負面影響：
總體而言，將基礎的業務關鍵型技術移交給外部廠商對任何公司來說都不容易，並且需要對廠商的高度信任。
對於大多數現代企業來說，在雲端營運是必須的。Cloudflare 有助於防止企業過於依賴任何一個雲端提供者。
Cloudflare 與基礎結構無關——Cloudflare 產品堆疊可以部署在任何類型的基礎結構前方，與任何雲端提供者或提供者組合一起部署（包括多雲端和混合雲端部署）。部署 Cloudflare 後，公司不再依賴雲端基礎結構提供者提供效能、可靠性和安全性服務，他們可以輕鬆地在雲端提供者之間移動，同時仍為客戶提供快速、可靠的服務。