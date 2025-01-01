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Blob 儲存體是什麼？

Blob 儲存體是一種用於非結構化資料的雲端儲存。「blob」是二進位大型物件的縮寫，是二進位形式的大量資料，不一定符合任何檔案格式。Blob 儲存將這些海量資料保存在稱為資料湖泊的非階層式儲存區域中。

想像一下，Alice 將她的衣服成套存放，非常方便穿戴，而 Bob 只是將他的衣服扔成一堆。Bob 的方法更像是 Blob 儲存體：任何一件衣服都可以放入他的堆中，並且不必以任何特定的方式整理衣服。Bob 的方法是有利的，因為他可以快速且幾乎無休止地往他的衣服堆上繼續放衣服：他只要繼續往上放就可以了，而不用像 Alice 那樣摺疊和整理它們。

儘管 Bob 的服裝儲存方法讓他難以快速找到某一件特定的衣服，但許多組織需要類似的資料儲存方法。他們有大量資料，他們需要儲存大量資料，而無需將其組織到階層中或將其調整為給定格式。

Blob 儲存體使開發人員能夠為基於雲端的應用程式和行動應用程式建置資料湖。Blob 儲存體對於儲存媒體、大型檔案備份和資料記錄特別有用。但它可以用於任何用途，甚至是通常可能進入分層程度更高的資料庫的檔案。

什麼是物件儲存體？

Blob 儲存體是一種物件儲存體。物件儲存體將檔案或 blob 保存在無階層的平面「資料湖」或「集區」中；資料湖/集區是非結構化資料的大型集合。物件儲存體與檔案儲儲存體和區塊儲存體形成對比：

檔案儲存體 將資料保存在資料夾、目錄、子目錄等的階層式檔案結構中

將資料保存在資料夾、目錄、子目錄等的階層式檔案結構中 區塊儲存體將資料保存在相似大小的資料卷中，稱為「區塊」

對於現代組織來說，檔案和區塊儲存體通常不夠彈性或可擴展性不夠。相比之下，物件儲存體的可擴展性非常高，有些人甚至認為它是「無限」儲存體。但是，使用物件儲存體而不是檔案儲存體或區塊儲存體會使資料擷取更加複雜。

什麼是 Blob？

二進位大型物件 (Blob) 是任意大小的資料集合。Blob 不必遵循給定的格式，也不必具有與之關聯的任何中繼資料。它們是一系列位元組，每個位元組由 8 位元（1 或 0，因此稱為「二進位」描述元）組成。任何類型的資料都可以在 Blob 中。

在某些實作中，Blob 儲存在容器中。容器是電腦使用者空間環境中與電腦的其餘部分分割的一個區段。容器是雲端運算的一種廣泛形式。顧名思義，容器是自包含的——除了它們保存的任何檔案和應用程式之外，它們還儲存所需的所有相依性。詳細瞭解容器。

Blob 儲存體有哪些優勢？

可擴展：Blob 儲存體容量實際上是無限的。隨著存儲數據量的增長，仍然可以輕鬆并快速地儲存資料以供日後擷取。

雲端原生：Blob 儲存體託管在雲端。這使得 Blob 儲存體非常適合在雲端構建或移轉至雲端的組織。這也意味著可以透過網際網路從任何位置存取 Blob 儲存體，就像所有雲端服務一樣。

與程式設計語言無關：Blob 儲存體提供者通常允許開發人員使用多種語言來存取其 Blob。

具有成本效益：Blob 儲存體通常分層定價。很少存取的資料處於更便宜的層中，這意味著如果大部分資料不會經常存取，則總體上可以更便宜地儲存大量資料。

哪些使用案例最適合 Blob 儲存體？

Blob 儲存體的一些主要使用案例包括：

媒體： 影像、影片和音訊資料佔用大量空間，有時需要儲存，但不一定經常存取。

影像、影片和音訊資料佔用大量空間，有時需要儲存，但不一定經常存取。 記錄： 當軟體執行時，它會不斷建立一系列事件，這些事件可以進行記錄以供日後分析。此資料量可能會迅速增加。Blob 儲存體支援以非結構化形式快速、廉價地儲存此資料。但是，對於此使用案例，Blob 儲存體的成本效益較低。任何記錄資料的查詢都將產生輸出費用。

當軟體執行時，它會不斷建立一系列事件，這些事件可以進行記錄以供日後分析。此資料量可能會迅速增加。Blob 儲存體支援以非結構化形式快速、廉價地儲存此資料。但是，對於此使用案例，Blob 儲存體的成本效益較低。任何記錄資料的查詢都將產生輸出費用。 備份和災害復原：大多數組織需要保留完整的備份，尤其用於從勒索軟體攻擊中復原。由於此資料在生產中重複且極少存取，因此 Blob 儲存體非常適合備份大型資料集。

Blob 儲存體與索引鍵/值儲存體有何關係？

索引鍵/值儲存體是一種在資料庫或資料湖中查找物件的方法，其中每個物件都有一個唯一的「索引鍵」來標識它。索引鍵/值方法非常適合物件儲存體和 Blob 儲存體，因為搜尋機制不需要知道它正在搜尋的值或物件的任何資訊。（相比之下，檔案儲存體按欄位、中繼資料等進行搜尋。）只需要物件的關聯索引鍵就可以找到值。

Cloudflare Workers KV 支援建置無伺服器應用程式的開發人員使用索引鍵/值儲存體。閱讀 Workers KV 文件以瞭解更多資訊。

是否存在與 Blob 儲存體相關的安全性風險？

任何類型的雲端儲存都需要受到保護，以防止資料洩露、外洩和未經授權的存取。Blob 儲存體廠商提供某種級別的保護，但雲端安全性設定通常留給客戶。強大的雲端安全性實作對於確保 Blob 儲存體安全至關重要。

詳細瞭解雲端安全性性。

Cloudflare 是否提供物件儲存體？

Cloudflare R2 Storage 允許開發人員儲存大量非結構化資料。R2 提供無資料輸出費用的資料擷取，使其比許多其他類型的雲端儲存更具成本效益。瞭解有關 Cloudflare R2 Storage 的更多資訊。