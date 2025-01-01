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什麼是 AWS 資料傳輸定價？

雲端儲存體供應商（例如 Amazon Web 服務 (AWS)）會向客戶收取特定資料傳輸類型的費用。這些費用（也稱為頻寬定價或資料輸出費用）會按月收取。

客戶幾乎不需要支付任何費用即可將資料上傳到 AWS。不過，客戶需支付將資料匯出雲端以及在區域（可用區域）之間傳輸資料或到其他 Amazon 服務的費用。資料傳輸費用會因多種因素而有所不同，包括需要傳輸的資料量以及傳輸的目的地區。

客戶何時需要支付 AWS 資料傳輸的費用？

開發人員和企業會將所有類型的資料（檔案、應用程式、影像、影片、資料庫等）傳送到雲端。

當雲端「收集」資料時，這種行為稱為資料輸入，通常是免費的。但是，只有在儲存以外使用時才能完全實現資料的價值。例如，比起僅收集水的大壩，為家庭、灌溉和電力放水的水壩對當地居民來說更有價值。

當資料使用雲端供應商的網路容量或頻寬離開該供應商的「邊界」時，就會發生資料輸出。AWS 會以資料輸出費用的形式向客戶傳遞部分頻寬成本。這就是為什麼 AWS 資料傳輸定價有時稱為頻寬定價的原因。

許多企業不僅需要雲端來儲存資料，還需要處理和共用資料。他們可能出於以下原因傳輸資料：

從記錄和客戶資料中分析和衍生新見解

將應用程式資產（例如儲存在網站上的影像和影片）返回給客戶

啟用關鍵文件的遠端協同作業

將業務資料連線到不同的應用程式

開發、測試和更新雲端應用程式

封存資料以進行備份或災難復原

不同的服務有不同的資料傳輸準則。例如，Amazon Simple Storage (Amazon S3) 物件儲存體的客戶每次傳輸資料時都需支付費用，只有少數例外情況：

每月前 100 GB 傳輸到網際網路的資料，跨所有 AWS 服務和區域彙總（中國和 GovCloud 除外）

相同 AWS 區域中 S3 貯體之間傳輸的資料

從 Amazon S3 貯體傳輸到與 S3 貯體相同 AWS 區域內的任何 AWS 服務的資料

傳輸到 Amazon CloudFront 的資料

客戶如何計算 Amazon S3 頻寬定價？

線上 AWS 定價計算器可協助客戶根據地點類型、區域（Amazon 叢集資料中心的實體位置的「AWS 區域」)、使用的特定 Amazon 服務、客戶層級和其他因素來估算頻寬定價。

Amazon S3 每月可為客戶提供 100 GB 的免費資料傳輸到網際網路，跨所有 AWS 服務和 AWS 區域彙總（中國和 GovCloud 除外）。超過該金額的客戶將根據傳輸的資料量收取額外費用。

將資料從 Amazon S3 傳輸至網際網路* 每 GB 價格 首 10 TB / 月 每 GB 0.09 美元 接下來 40 TB / 月 每 GB 0.09 美元 接下來 100 TB / 月 每 GB 0.07 美元 超過 150 TB / 月 每 GB 0.05 美元

*基於來自美國西部-加州北部的資料範例

美國客戶通常也需要支付每 GB 0.02 美元的費用來將資料從 S3 傳輸到不同的 AWS 可用區域。如果他們想加速資料傳輸效能（即確保最低的延遲），則需要額外付費。回到水的類比，這就像是一個客戶為使用高壓與低流量的淋浴噴頭而向其水公用事業提供商支付額外費用。

雖然 AWS 定價計算器很有幫助，但有些客戶可能會發現資料傳輸定價無法預測。實際上，Amazon 列出了十多個原因，為什麼實際成本可能與定價計算器報價有所不同。其中一些原因包括：

使用區域： 服務因可用區域而異，部分原因是 Amazon 的土地、光纖、電力和所支付稅金的成本也因地區而異。客戶也可能有特定的資料主權要求（例如 GDPR），這將決定應用程式的部署位置。

服務因可用區域而異，部分原因是 Amazon 的土地、光纖、電力和所支付稅金的成本也因地區而異。客戶也可能有特定的資料主權要求（例如 GDPR），這將決定應用程式的部署位置。 價格變更： 使用「隨用隨付」定價的客戶需支付的費用與鎖定一年或三年「保留」的客戶不同。

使用「隨用隨付」定價的客戶需支付的費用與鎖定一年或三年「保留」的客戶不同。 稅金： AWS 定價計算器不估算稅金。

AWS 定價計算器不估算稅金。 分級定價：某些客戶有資格獲得批發折扣。

就分級定價而言，較大的客戶也可以協商進一步的折扣。在其中一個範例中，NASA 的地球科學資料和資訊系統預計到 2025 年將存放 247 PB 的資料，<a href='https://www.earthdata.nasa.gov/learn/articles/cloud-data-egress/'target="_blank">並獲得 AWS 輸出和儲存的特價。（為了比較，只有 1 PB 的資料大約相當於 13 年有價值的 HD-TV 視訊。）

然而，AWS 資料傳輸成本可能會變得過高，特別是對於希望避免因混合雲端或多雲端方法而受到廠商鎖定的小型企業或開發人員而言。

雲端客戶如何降低資料傳輸成本？

由於雲端採用的成長速度如此之快，因此雲端預算超支越來越普遍。超過一半的 C 級高階主管和 DevOps 專業人士 <a href='https://www.techrepublic.com/article/kubernetes-cloud-adoption-challenges/'target="_blank">將在運算、儲存、網路基礎結構和/或雲端式 IaaS 上的大量或意外支出視為他們最大的挑戰。

雲端成本最佳化可協助希望降低資料傳輸成本的企業。一些關鍵策略包括以下內容：

利用雲端「卓越中心」集中管理成本。

如果使用 Amazon，請使用其他可協助降低網際網路供應商頻寬費用或將資料傳輸的距離降到最低的 AWS 服務。

探索不同類型資料的替代雲端供應商和雲端儲存類型。

Cloudflare 是否會向儲存客戶收取輸出或頻寬的費用？

Cloudflare R2 是免收輸出費用的 S3 相容物件儲存體，因此比典型的雲端儲存服務更經濟實惠。R2 可讓開發人員儲存大量非結構化資料，而無需支付高昂的輸出頻寬費用。若要預估使用 Cloudflare R2 代替 Amazon S3 的可能節省成本，請使用 R2 定價計算器。