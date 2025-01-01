什麼是公有雲端？ | 公有與私人雲端

複製文章連結

什麼是公用雲端？

公用雲端是一家雲端提供者向多家客戶提供的雲端服務。「公用雲端」一詞用於將透過網際網路存取的原始雲端服務模型，與私人雲端模型兩者相互區隔。公用雲端包括 SaaS、PaaS 和 IaaS 服務。

如同所有雲端服務，公用雲端服務在提供者所管理的遠端伺服器上運作。該提供者的客戶經由網際網路存取該類服務。

公用雲端和私人雲端有什麼區別？

私人雲端是未與任何其他組織共用的雲端服務。私人雲端使用者有自己的雲端。

反之，公用雲端這種雲端服務由不同的客戶共用運算服務，不過每家客戶的資料與應用程式在雲端中執行時始終對其他雲端客戶隱藏。

公用雲端好比承租公寓，私人雲端則像租用大小相仿的房屋。房屋更加私密，但通常租金也較高，對於資源的使用也並非效率最高。公寓的維護是由大樓監管者處理，而房屋修繕事宜想外包給承包商則較不容易 (有時候必須由租戶自己來)。

有代管的私人雲端存在，由第三方雲端提供者出面承攬，也有內部私人雲端，由組織內部負責管理和維護。

什麼是多組織用戶管理？

因為由多家組織共用一個公用雲端，所以有時候會有多家組織同時使用同一部實體伺服器。這就稱為多組織用戶管理。

多組織用戶管理是指雲端提供者的多家客戶存取同一部伺服器。兩家不同公司的資料可能儲存在同一部伺服器上，或是兩個不同應用程式的處理程序可能在同一部伺服器上執行。

使用公用雲端的優缺點有哪些？

優點：

成本節省： 移至公用雲端是公司削減 IT 作業成本的方式，基本上等於將這類成本委外給處理起來效率更高的第三方。公用雲端一般也比私人雲端所費較低，因為雲端提供者能將服務同時賣給多家客戶，所以可得到最大的硬體使用率和利潤。

移至公用雲端是公司削減 IT 作業成本的方式，基本上等於將這類成本委外給處理起來效率更高的第三方。公用雲端一般也比私人雲端所費較低，因為雲端提供者能將服務同時賣給多家客戶，所以可得到最大的硬體使用率和利潤。 伺服器管理工作較少： 如果組織使用公用雲端，內部團隊不必花時間管理伺服器 – 省去為了舊版內部部署資料中心，或內部私人雲端所做的這些工作。

如果組織使用公用雲端，內部團隊不必花時間管理伺服器 – 省去為了舊版內部部署資料中心，或內部私人雲端所做的這些工作。 安全性：許多中小企業可能沒有實作強勢安全措施所需的資源。藉由利用公用雲端服務，可將部分網路安全性的面向委外給擁有更多資源的較大型提供者。

缺點：

多雲端和混合雲端的意義為何？

多雲端和混合雲端部署均包含公有雲端：

Cloudflare 如何協助使用公用雲端的組織？

對 Cloudflare 的客戶來說，Cloudflare 網路居於公有雲端之前，可享有更大的安全性和效能。出自終端使用者的網路流量會導向就近的 Cloudflare 資料中心，完整 Cloudflare 產品堆疊在每個資料中心內執行，既能減少延遲，又能篩除惡意流量。對於也想併入內部部署資料中心、私人雲端或多個公有雲端的組織而言，Cloudflare 也支援混合雲端、多雲端，或任何其他類型的基礎結構。Cloudflare 因為可作為多重基本功能的單一控制面，包括 DNS、SSL/TLS 加密、DDoS 防護和 CDN 快取，還能將廠商受到侷限的風險降至最低。

瞭解全球連通雲如何與任何類型的雲端部署輕鬆整合。