什麼是全球連通雲？| 全球連通雲定義

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什麼是全球連通雲？

內部部署、雲端、軟體即服務 (SaaS) 和公用網際網路環境本質上是不同的，用於連接和保護它們的工具通常會增加更多的複雜性。全球連通雲是一個統一的雲端原生服務平台，可簡化跨 IT 環境的安全「任意」連線。反過來，這可以幫助組織重新獲得對其龐大數位領域的控制和可見性。

要瞭解全球連通雲的實際應用，我們假設存在一家 Acme Inc。Acme 的辦事處遍布多個國家/地區，僱用了數千名員工，其中一些人部分或完全遠端辦公，還有一些人是承包商。Acme 經營數百家實體店以及不同語言的電子商務網站。Acme 的跨國營運和混合員工隊伍使得跨不同位置、裝置、應用程式和基礎架構的安全連線成本高昂且複雜。然而，藉助全球連通雲，Acme 可以在單一平台上有效保護和連接所有數位環境。

儘管每個企業 IT 環境都包含高度特定的工具、流程和架構設定，但全球連通雲平台不僅可以滿足組織的獨特需求，還能提供一致的使用者體驗。這為技術領導者提供了一個可針對其整個環境進行自訂的控制平面，無論他們的員工、應用程式或資料位於何處。

全球連通雲解決了哪些挑戰？

近年來，許多 IT 和安全決策者的職責顯著增加且越發複雜。人們期望技術領導者承擔廣泛的職責，例如：

保護對應用程式和資料的遠端存取

管理多個雲端、網路和廠商

跨不同系統實作一致的 IT 和安全原則

推動分散式員工的技術一致性和效能

有些企業試圖透過多個雲端、一次性解決方案和內部部署硬體的組合來滿足這些需求，然而他們可能會發現自己面臨新的問題：對其 IT 環境的控制較少、攻擊面不斷擴大、難以維持生產力、廠商成本增加，以及滿足資料合規性要求的挑戰。

全球連通雲消除了 IT 和安全領域的這些差距，並為組織提供了對應用程式、使用者、網路和資料更好的控制和可見性。

全球連通雲有哪些用例？

敏捷開發和測試

擁抱數位現代化的組織不斷推出新的數位功能和網際網路應用程式體驗。但是工程師和 Web 管理人員可能會被應用程式的規模、安全性和效能整合以及其他耗時的部署任務所困擾。藉助全球均衡雲，這些任務要么已經整合，要么可以完全自動化。這樣，不斷提高應用程式安全性和效能的繁重工作就「外包」給了全球連通雲，而開發人員就可以專注於建立和測試應用程式。

SASE 實作

擁有跨國業務和混合員工的全球企業特別容易失去 IT 控制和可見度。跨各個地點、裝置、應用程式和基礎架構建立安全連線很快就會成為一項耗時的任務。藉助全球連通雲，組織可在單一平台同時保護和連線所有這些網路元件，無需複雜的整合和變通方案，這也許與安全存取服務邊緣 (SASE) 方法相一致。

安全、快速的應用程式和基礎架構

大型企業可能針對不同品牌和地區擁有多個內部或外部網站，此外還有多個將這些網站連接到關鍵第三方服務的應用程式設計介面 (API)。藉助全球連通雲，他們能夠從單一位置追蹤各種威脅，並在整個產品組合中套用新保護措施和原則變更。

全球連通雲的架構元件有哪些？

許多基於雲端的平台提供來自雲端的安全性、網路或開發人員服務。但是，當這些平台無法解決關鍵用例，或無法提供與 IT 環境中每個網域的輕鬆連線時，它們可能會成為另一個 IT 孤島。

為了幫助連接組織數位環境中的所有物和人，全球連通雲提供以下架構品質：

與所有網路深度整合。 公用網際網路和各種其他企業網路是企業 IT「蔓延」的重要組成部分。全球連通雲與所有網路（企業和網際網路）原生整合，提供安全、低延遲、可擴展的連線。它提供從網路請求來源到資源目的地的完全控制。

公用網際網路和各種其他企業網路是企業 IT「蔓延」的重要組成部分。全球連通雲與所有網路（企業和網際網路）原生整合，提供安全、低延遲、可擴展的連線。它提供從網路請求來源到資源目的地的完全控制。 可組合且可程式設計的架構。 每個企業都有現有的IT和安全架構，全球連通雲必須支援這些架構。為此，全球連通雲提供與現有雲端或內部部署系統的 API 可程式設計互通性，以及可自訂的聯網。

每個企業都有現有的IT和安全架構，全球連通雲必須支援這些架構。為此，全球連通雲提供與現有雲端或內部部署系統的 API 可程式設計互通性，以及可自訂的聯網。 內建平台智慧。 全球連通雲具有廣泛的內建安全性、效能、資料隱私和合規性功能，可減少 IT 權衡。它能夠分析大量的網路流量以自動更新模型，並提供跨職能網路情報和跨職能威脅情報。

全球連通雲具有廣泛的內建安全性、效能、資料隱私和合規性功能，可減少 IT 權衡。它能夠分析大量的網路流量以自動更新模型，並提供跨職能網路情報和跨職能威脅情報。 統一的簡化介面。全球連通雲為在所有伺服器上執行的所有服務提供一個控制平面。這可以減少低效率的工具蔓延、儀表板過載和警示倦怠。

全球連通雲有哪些好處？

98% 的受訪 IT 決策者認為，企業可以從提供安全、高效能、「任意」連線性（即更多人、應用程式、資料、裝置、網路和雲端之間的連線）的全球連通雲中獲得價值。此外，近一半的 IT 決策者認為此類解決方案將加速數位轉型。

全球連通雲的其他主要好處包括：

隨著組織在雲端（IaaS、PaaS、SaaS）、網路和網際網路連線使用者之間進行連接，可獲得更高的可見度、效能和規模

由於簡化了原則更新、建立使用者帳戶和其他日常安全任務，員工入職速度更快

透過更有效率的應用程式開發和交付加快上市時間

為使用者、雲端、應用程式和網路提供內建威脅防護，減少組織風險

更好地遵守資料合規性、隱私權和主權要求

透過支援廠商整合和降低資料輸出費用來降低 IT 成本和複雜性

全球連通雲方法與雲端連線或網路解決方案有何不同？

全球連通雲在以下幾個方面與其他基於雲端的解決方案有著根本的不同：

在將資料傳輸到其他平台或跨雲端「混合和匹配」解決方案（例如，將公有雲端的內容傳遞網路與私人雲端的物件儲存體整合）時， 公有或私人雲端 的靈活性較差

的靈活性較差 傳統網路 （包括 SD-WAN 或 MPLS 解決方案）不會以統一或可程式設計的方式新增服務。它們通常提供新的解決方案作為附加服務（而不是內建服務）

（包括 SD-WAN 或 MPLS 解決方案）不會以統一或可程式設計的方式新增服務。它們通常提供新的解決方案作為附加服務（而不是內建服務） 網路「平台」 通常一系列不同的服務，這些服務作為一個統一的系統呈現。這些服務可以透過單一儀表板（甚至不同使用者介面的組合）來存取；但在後端，某些平台功能可能僅在某些位置可用，或者可能在公有/私人雲端的混合基礎架構上執行——這可能會增加延遲和複雜性。不同的服務可能需要複雜的整合，並且與相關應用程式的相容性可能不一致

通常一系列不同的服務，這些服務作為一個統一的系統呈現。這些服務可以透過單一儀表板（甚至不同使用者介面的組合）來存取；但在後端，某些平台功能可能僅在某些位置可用，或者可能在公有/私人雲端的混合基礎架構上執行——這可能會增加延遲和複雜性。不同的服務可能需要複雜的整合，並且與相關應用程式的相容性可能不一致 專業化雲端 ，包括專注於單一解決方案（例如基於雲端的協作）的 SaaS 廠商，可能支援也可能不支援多雲端環境，並且無法以可組合、統一的方式執行運算和安全服務

，包括專注於單一解決方案（例如基於雲端的協作）的 SaaS 廠商，可能支援也可能不支援多雲端環境，並且無法以可組合、統一的方式執行運算和安全服務 非雲端原生架構（包括混合架構）無法確保所有服務始終一致、可用且與本地位置或雲端提供者無關

如何實作全球連通雲

Cloudflare 是全球領先的全球連通雲，這是一個可程式設計的安全和連線服務統一平台，其全球網路覆蓋 335 座城市。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。

透過由智慧、可程式設計的全球雲端網路提供支援的全球連通雲，Cloudflare 可以幫助公司連接、管理、保護和加速其流量和應用程式。深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲。