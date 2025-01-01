什麼是全球連通雲？| 全球連通雲定義

全球連通雲是一個統一的雲端平台，可在網路（企業和網際網路）、內部部署環境/資料中心、雲端、應用程式和使用者之間提供安全、快速的任意連線性。
複製文章連結
內部部署、雲端、軟體即服務 (SaaS) 和公用網際網路環境本質上是不同的，用於連接和保護它們的工具通常會增加更多的複雜性。全球連通雲是一個統一的雲端原生服務平台，可簡化跨 IT 環境的安全「任意」連線。反過來，這可以幫助組織重新獲得對其龐大數位領域的控制和可見性。
要瞭解全球連通雲的實際應用，我們假設存在一家 Acme Inc。Acme 的辦事處遍布多個國家/地區，僱用了數千名員工，其中一些人部分或完全遠端辦公，還有一些人是承包商。Acme 經營數百家實體店以及不同語言的電子商務網站。Acme 的跨國營運和混合員工隊伍使得跨不同位置、裝置、應用程式和基礎架構的安全連線成本高昂且複雜。然而，藉助全球連通雲，Acme 可以在單一平台上有效保護和連接所有數位環境。
儘管每個企業 IT 環境都包含高度特定的工具、流程和架構設定，但全球連通雲平台不僅可以滿足組織的獨特需求，還能提供一致的使用者體驗。這為技術領導者提供了一個可針對其整個環境進行自訂的控制平面，無論他們的員工、應用程式或資料位於何處。
近年來，許多 IT 和安全決策者的職責顯著增加且越發複雜。人們期望技術領導者承擔廣泛的職責，例如：
有些企業試圖透過多個雲端、一次性解決方案和內部部署硬體的組合來滿足這些需求，然而他們可能會發現自己面臨新的問題：對其 IT 環境的控制較少、攻擊面不斷擴大、難以維持生產力、廠商成本增加，以及滿足資料合規性要求的挑戰。
全球連通雲消除了 IT 和安全領域的這些差距，並為組織提供了對應用程式、使用者、網路和資料更好的控制和可見性。
擁抱數位現代化的組織不斷推出新的數位功能和網際網路應用程式體驗。但是工程師和 Web 管理人員可能會被應用程式的規模、安全性和效能整合以及其他耗時的部署任務所困擾。藉助全球均衡雲，這些任務要么已經整合，要么可以完全自動化。這樣，不斷提高應用程式安全性和效能的繁重工作就「外包」給了全球連通雲，而開發人員就可以專注於建立和測試應用程式。
擁有跨國業務和混合員工的全球企業特別容易失去 IT 控制和可見度。跨各個地點、裝置、應用程式和基礎架構建立安全連線很快就會成為一項耗時的任務。藉助全球連通雲，組織可在單一平台同時保護和連線所有這些網路元件，無需複雜的整合和變通方案，這也許與安全存取服務邊緣 (SASE) 方法相一致。
大型企業可能針對不同品牌和地區擁有多個內部或外部網站，此外還有多個將這些網站連接到關鍵第三方服務的應用程式設計介面 (API)。藉助全球連通雲，他們能夠從單一位置追蹤各種威脅，並在整個產品組合中套用新保護措施和原則變更。
許多基於雲端的平台提供來自雲端的安全性、網路或開發人員服務。但是，當這些平台無法解決關鍵用例，或無法提供與 IT 環境中每個網域的輕鬆連線時，它們可能會成為另一個 IT 孤島。
為了幫助連接組織數位環境中的所有物和人，全球連通雲提供以下架構品質：
98% 的受訪 IT 決策者認為，企業可以從提供安全、高效能、「任意」連線性（即更多人、應用程式、資料、裝置、網路和雲端之間的連線）的全球連通雲中獲得價值。此外，近一半的 IT 決策者認為此類解決方案將加速數位轉型。
全球連通雲的其他主要好處包括：
全球連通雲在以下幾個方面與其他基於雲端的解決方案有著根本的不同：
Cloudflare 是全球領先的全球連通雲，這是一個可程式設計的安全和連線服務統一平台，其全球網路覆蓋 335 座城市。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。
透過由智慧、可程式設計的全球雲端網路提供支援的全球連通雲，Cloudflare 可以幫助公司連接、管理、保護和加速其流量和應用程式。深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲。