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下一代防火牆 (NGFW) 與防火牆即服務 (FWaaS)

這些詞彙描述了防火牆的兩個不同方面——它可以做什麼 (NGFW) 與部署的位置和方式 (FWaaS)。下一代防火牆 (NGFW) 具有一組特定的安全功能。防火牆即服務 (FWaaS) 是指託管在雲端並作為服務提供的防火牆（此類防火牆也可以稱為「雲端防火牆」）。

FWaaS 可以具有下一代功能，NGFW 也可以託管在雲端。

組織所需的防火牆類型取決於其基礎結構。如果他們的所有網路基礎結構和應用程式都是內部部署的，那麼基於硬體的 NGFW 可能就足夠了。但大多數現代組織在雲端執行一些工作負載，這使得 FWaaS 成為必需品（理想情況下，最好是具有下一代功能的 FWaaS 解決方案）。

防火牆的作用是什麼？

防火牆是一種安全性產品，可以根據一組安全性規則監視並控制網路流量。防火牆可以是安裝在伺服器或電腦上的軟體應用程式，也可以是連線到內部網路的物理硬體設備。防火牆通常位於受信任網路與不受信任網路之間；受信任網路往往是企業內部網路，而不受信任網路往往是網際網路。

防火牆的標準功能包括：

封包篩選：分析單個資料封包並在必要時封鎖它們

具狀態檢查：在作用中網路連線的環境中評估封包

虛擬私人網路 (VPN) 感知：識別加密的 VPN 流量並允許其通過

什麼是下一代防火牆 (NGFW)？

NGFW 在具備傳統防火牆功能的同時，還擁有許多附加功能，可以滿足更廣大組織的需求，並封鎖更多潛在威脅。它們被冠之以「下一代」，正是為了區別於缺乏這些功能的舊防火牆。

NGFW 技術包括：

入侵預防系統 (IPS)：掃描網路流量、識別惡意軟體並封鎖它

深度封包檢查 (DPI)：透過分析每個封包的內文以及標頭來改進封包篩選

應用程式感知和控制：根據流量將流向哪些應用程式來識別和封鎖流量

威脅情報摘要：合併更新的威脅情報流以識別最新威脅

什麼是防火牆即服務 (FWaaS)？

FWaaS 是由第三方代管在雲端的防火牆。雲端防火牆是此類服務的另一種說法。

FWaaS 既不是實體設備，也並非代管在組織內部。和其他類別的「即服務」（如基礎結構即服務 (IaaS) 或軟體即服務 (SaaS)）一樣，FWaaS 在雲端執行，並可以透過網際網路存取。

在雲端運算出現之前，防火牆位於受信任網路和不受信任網路之間，並且在受信任和不受信任的網路之間有明確的邊界（稱為「網路周邊」）。但在雲端運算中，此邊界並不存在，因為受信任的雲端資產是透過不受信任的網路（網際網路）存取的。即使沒有網路周邊，雲端託管的防火牆也可以保護這些資產。此外，雲端託管的防火牆由防火牆廠商（而不是客戶）設定、維護和更新。

什麼是 Cloudflare Magic Firewall？

Cloudflare Magic Firewall 是託管在全球 Cloudflare 網路上的具有下一代功能的雲端防火牆。它可以保護資料中心、遠端使用者、分支機構和雲端基礎結構，並與 Cloudflare One 平台緊密整合。瞭解有關 Magic Firewall 的更多資訊。