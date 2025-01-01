混合雲端架構如何運作？

要使混合雲端正常工作，幾種不同類型的基礎結構之間的整合是關鍵。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 瞭解混合雲端架構的運作原理
  • 瞭解所有混合雲端部署的共同特徵
  • 探索混合雲端不同部分的連接方式

相關內容

什麼是混合雲端？

什麼是公用雲端？

什麼是私人雲端？

什麽是雲端防火牆（FWaaS）？

什麼是雲端？

想要繼續瞭解嗎？

訂閱 TheNET，這是 Cloudflare 每月對網際網路上最流行見解的總結！

請參閱 Cloudflare 的隱私權政策，了解我們如何收集和處理您的個人資料。

複製文章連結

什麼是混合雲端？

混合雲端是兩種或多種不同類型的基礎結構的組合：公有雲端私人雲端或內部部署基礎結構。混合雲端部署越來越普遍；許多公司希望將公有雲端運算的強大功能與更嚴格控制的私人基礎結構相結合。

混合雲端架構是什麼樣的？

混合雲端架構可能會有很大差異。混合雲端部署可以將內部部署基礎結構與公有雲端相結合：

混合雲端內部部署

還可以將公用雲端與私人雲端相結合：

具有公用雲端和私人雲端的混合雲端

或者，它可以組合多個公有雲端、私人雲端和內部部署基礎結構。無論使用何種具體設定，所有混合雲端架構都具有一些共同特徵：

  • 資料整合：組織的資料將在其公用雲端和非公用雲端基礎結構之間同步。跨這些不同的基礎結構同步資料可能是一個挑戰，企業可能需要實作額外的技術解決方案來自動保持資料一致性。
  • 網路連線：私人雲端、舊版基礎結構和公用雲端透過公用網際網路或私人網路相互連接。這種網路連線性對於混合雲端部署的正常運作至關重要。
  • 統一管理：理想情況下，混合雲端管理由一個總體工具進行處理，無需單獨管理每個雲端。單獨管理雲端可能很困難，因為每個雲端都有不同的 API、*不同的 SLA，**以及不同的功能和特性。

*API（應用程式程式設計介面）允許應用程式「呼叫」來自另一個應用程式（在本例中為雲端服務）特性或功能，並將該特性或功能合併到該應用程式自己的服務中。

**「SLA」是一種服務等級協定，它定義了雲端廠商將提供的服務。

混合雲端如何連接？

對於混合雲端，不同基礎結構之間的網路連線非常重要。如果它們沒有連接，組織就沒有真正執行混合雲端。相反，他們是並行執行多個雲端，且資料可能不會在所有雲端中保持一致。

公有雲端、私人雲端和內部部署基礎結構可以透過以下方法連接：

    使用 VPN 的混合雲端
  • VPN：VPN（虛擬私人網路）支援透過網際網路建立安全、加密的連線。由於 VPN 流量是加密的，因此連接到 VPN 的任何人或任何機器都可以像連接到私人內部網路一樣安全地進行通訊。藉助 VPN，雲端和內部部署基礎結構可以透過公用網際網路安全連接。
    • 使用 WAN 的混合雲端
  • WAN：廣域網路 (WAN) 是遠距離連接電腦的網路，而區域網路 (LAN) 則是在本地連接電腦（在同一建築物內或在同一場所內）。透過 WAN 的連線比透過公用網際網路的連線更可靠。對於混合雲端，WAN 仍應使用 VPN 加密連線。
    • 使用 API 的混合雲端
  • API：API 整合對於透過連接平台、資料庫、應用程式等使混合雲端正常運作至關重要。API 呼叫作為 HTTP 請求從一個雲端傳送到另一個雲端，它們可以透過開放的網際網路、VPN 或 WAN 傳送。

Cloudflare 如何支援混合雲端部署？

除了其他類型的雲端部署（如多雲端）之外，Cloudflare 還簡化了管理混合雲端部署的過程。Cloudflare 雲端網路分佈在 125 個國家/地區的 335 個城市，位於任何雲端基礎結構的前方，並處理 DNSDDoS 防護內容加速TLS 加密和其他基本功能。Cloudflare 還可在使用者存取控制方面提供幫助，這是任何雲端部署的關鍵方面。

瞭解全球連通雲如何與任何類型的雲端部署輕鬆整合。

入門

關於雲端

雲端設定

雲端安全性

雲端字彙

學習中心導覽

© 2025 Cloudflare, Inc.隱私權原則使用條款報告網路安全問題信任與安全商標