混合雲端架構如何運作？

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什麼是混合雲端？

混合雲端是兩種或多種不同類型的基礎結構的組合：公有雲端、私人雲端或內部部署基礎結構。混合雲端部署越來越普遍；許多公司希望將公有雲端運算的強大功能與更嚴格控制的私人基礎結構相結合。

混合雲端架構是什麼樣的？

混合雲端架構可能會有很大差異。混合雲端部署可以將內部部署基礎結構與公有雲端相結合：

還可以將公用雲端與私人雲端相結合：

或者，它可以組合多個公有雲端、私人雲端和內部部署基礎結構。無論使用何種具體設定，所有混合雲端架構都具有一些共同特徵：

*API（應用程式程式設計介面）允許應用程式「呼叫」來自另一個應用程式（在本例中為雲端服務）特性或功能，並將該特性或功能合併到該應用程式自己的服務中。

**「SLA」是一種服務等級協定，它定義了雲端廠商將提供的服務。

混合雲端如何連接？

對於混合雲端，不同基礎結構之間的網路連線非常重要。如果它們沒有連接，組織就沒有真正執行混合雲端。相反，他們是並行執行多個雲端，且資料可能不會在所有雲端中保持一致。

公有雲端、私人雲端和內部部署基礎結構可以透過以下方法連接：

Cloudflare 如何支援混合雲端部署？

除了其他類型的雲端部署（如多雲端）之外，Cloudflare 還簡化了管理混合雲端部署的過程。Cloudflare 雲端網路分佈在 125 個國家/地區的 335 個城市，位於任何雲端基礎結構的前方，並處理 DNS、DDoS 防護、內容加速、TLS 加密和其他基本功能。Cloudflare 還可在使用者存取控制方面提供幫助，這是任何雲端部署的關鍵方面。

瞭解全球連通雲如何與任何類型的雲端部署輕鬆整合。