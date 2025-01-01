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什麼是快取命中率？

快取命中率是指將快取能夠成功完成的內容請求數與所接收的請求數相對比的度量。內容傳遞網路 (CDN) 提供一種快取類型，高效能 CDN 將具有高快取命中率。

快取命中率的計算公式如下：

例如，如果 CDN 在給定時間範圍內有 39 次快取命中和 2 次快取未命中，則快取命中率等於 39 除以 41，即 0.951。也可以將此結果乘以 100， 以百分比來表示快取命中率。用百分比表示，即為 95.1% 的快取命中率。

快取命中率是適用於任何快取的指標；它不僅用於衡量 CDN 效能。但是，它是 CDN 的一個特別重要的基準。大多數 CDN 服務將在其使用者介面或儀表板中為客戶提供此指標。

什麼是快取命中？

當從快取請求檔案且快取能夠滿足該請求時，會發生「快取命中」。例如，如果使用者造訪的網頁應該顯示貓彈鋼琴的圖片，瀏覽器可能會向網頁的 CDN 傳送針對圖片的請求。如果 CDN 的儲存中有圖片的複本，則請求會產生快取命中，並將圖片傳送到瀏覽器。

什麼是快取未命中？

快取未命中是指快取不包含請求的內容。如果 CDN 快取中當前不包含貓彈鋼琴圖片的複本，則此請求會導致快取未命中，並且請求將傳遞到原始圖片的原始伺服器。在原始伺服器回應後，CDN 伺服器將快取該相片，之後對它的請求將產生快取命中。

大多數網站的良好 CDN 快取命中率是多少？

一個主要由靜態內容組成的典型網站很容易具有 95-99% 範圍內的快取命中率。但是，使該指標盡可能高並不是 CDN 的唯一目標。此外，具有大量動態內容的網站可能具有低得多的快取命中率（儘管快取動態內容現在已成為可能）。

高快取命中率是否一定表示 CDN 有效？

快取命中率並不是 CDN 效能的硬道理；其他因素在評估 CDN 的有效性時也非常重要。例如，內容從何處提供也很重要。理想情況下，CDN 將從最接近終端使用者的 CDN 伺服器提供內容。如果不是這樣，CDN 的效能將不會達到最佳狀態。Cloudflare CDN 旨在從我們全球 335 個地點的任何位置提供任何內容。在一個資料中心內快取的任何內容都可以從其他每個資料中心提供。

快取是 CDN 工作的重要組成部分，但其主要目的是使 Web 資產更快、更可靠。各種效能指標有助於衡量 CDN 在多大程度上協助加快了 Web 應用程式或網站的速度。