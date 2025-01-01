往返時間 (RTT) 是指網路請求從起點到目的地再返回起點的時間，單位為毫秒 (ms)
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來回時間 (RTT) 是指網路請求從起點到目的地再返回起點的時間，單位為毫秒 (ms)。RTT 是確定本地網路或更大網際網路上的連線健康情況的重要指標，網路管理員通常使用它來診斷網路連線的速度和可靠性。
減少 RTT 是 CDN 的主要目標。延遲的改善可以透過減少來回時間和消除需要往返的情況來衡量，例如透過修改標準 TLS/SSL 交握。
ping 公用程式幾乎在所有電腦上都可用，是一種估計來回時間的方法。下面是幾個 ping Google 的範例，底部計算了來回時間。請注意，其中一個 ping 時間（17.604 毫秒m）高於其餘時間。
來回時間表示資料到另一個位置往返所需的時間。沿用 CDN 延遲優勢的例子，假設位於紐約的使用者想要聯絡位於新加坡的伺服器。
當紐約的使用者發出請求時，網路流量會在不同實際位置的許多不同路由器之間傳輸，然後在新加坡的伺服器上終止。然後，新加坡的伺服器透過網際網路將回應傳送回紐約的位置。當回應在在紐約終止時，就可以粗略估計在兩個地點之間往返所需的時間。
務必記住，來回時間是估計值，而不是確定值；兩個位置之間的路徑可能會隨著時間的推移而變化，網路擁塞等其他因素可能會發揮作用，從而影響整體傳輸時間。無論如何，RTT 是一個重要指標，可用於瞭解是否可以建立連線，以及如果可以建立連線，大約需要多長時間才能完成傳輸。
基礎結構元件、網路流量以及來源和目的地之間路徑上的實際距離都是可能影響 RTT 的潛在因素。
透過在網際網路交換點內維護伺服器，並與網際網路服務提供者和其他網路電訊廠商建立偏好關係，CDN 能夠最佳化位置之間的網路路徑，從而減少 RTT，並透過讓訪客存取 CDN 中快取的內容來減少延遲。
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