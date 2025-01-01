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什麼是往返時間？

來回時間 (RTT) 是指網路請求從起點到目的地再返回起點的時間，單位為毫秒 (ms)。RTT 是確定本地網路或更大網際網路上的連線健康情況的重要指標，網路管理員通常使用它來診斷網路連線的速度和可靠性。

減少 RTT 是 CDN 的主要目標。延遲的改善可以透過減少來回時間和消除需要往返的情況來衡量，例如透過修改標準 TLS/SSL 交握。

ping 公用程式幾乎在所有電腦上都可用，是一種估計來回時間的方法。下面是幾個 ping Google 的範例，底部計算了來回時間。請注意，其中一個 ping 時間（17.604 毫秒m）高於其餘時間。

來回時間如何運作？

來回時間表示資料到另一個位置往返所需的時間。沿用 CDN 延遲優勢的例子，假設位於紐約的使用者想要聯絡位於新加坡的伺服器。

當紐約的使用者發出請求時，網路流量會在不同實際位置的許多不同路由器之間傳輸，然後在新加坡的伺服器上終止。然後，新加坡的伺服器透過網際網路將回應傳送回紐約的位置。當回應在在紐約終止時，就可以粗略估計在兩個地點之間往返所需的時間。

務必記住，來回時間是估計值，而不是確定值；兩個位置之間的路徑可能會隨著時間的推移而變化，網路擁塞等其他因素可能會發揮作用，從而影響整體傳輸時間。無論如何，RTT 是一個重要指標，可用於瞭解是否可以建立連線，以及如果可以建立連線，大約需要多長時間才能完成傳輸。

影響 RTT 的常見因素有哪些？

基礎結構元件、網路流量以及來源和目的地之間路徑上的實際距離都是可能影響 RTT 的潛在因素。

影響 RTT 的因素清單：

傳輸媒體的性質 ：建立連線的方式會影響連線的移動速度；透過光纖建立的連線與透過銅纜建立的連線，其行為方式不同。同樣，透過無線頻率建立的連線，其行為將與衛星通訊的行為不同。

：建立連線的方式會影響連線的移動速度；透過光纖建立的連線與透過銅纜建立的連線，其行為方式不同。同樣，透過無線頻率建立的連線，其行為將與衛星通訊的行為不同。 區域網路 (LAN) 流量 ：區域網路上的流量可能會在連線到達更大的網際網路之前造成瓶頸。例如，如果許多使用者同時使用視訊串流服務，則即使外部網路容量過剩且正常運作，來回時間也可能會受到影響。

：區域網路上的流量可能會在連線到達更大的網際網路之前造成瓶頸。例如，如果許多使用者同時使用視訊串流服務，則即使外部網路容量過剩且正常運作，來回時間也可能會受到影響。 伺服器回應時間 ：伺服器處理和回應請求所需的時間是導致網路延遲的潛在障礙物。當伺服器被請求淹沒時（例如在 DDoS 攻擊期間），其有效回應的能力可能會受到抑制，從而導致 RTT 增加。

：伺服器處理和回應請求所需的時間是導致網路延遲的潛在障礙物。當伺服器被請求淹沒時（例如在 DDoS 攻擊期間），其有效回應的能力可能會受到抑制，從而導致 RTT 增加。 節點計數和擁塞 ：根據連線在網際網路上的路徑，它可能會透過不同數量的中間節點進行路由或「跳躍」。一般來說，連線接觸的節點數越多，速度就越慢。節點還可能遇到其他網路流量造成的網路擁塞，這將減慢連線速度並增加 RTT。

：根據連線在網際網路上的路徑，它可能會透過不同數量的中間節點進行路由或「跳躍」。一般來說，連線接觸的節點數越多，速度就越慢。節點還可能遇到其他網路流量造成的網路擁塞，這將減慢連線速度並增加 RTT。 實際距離：儘管透過 CDN 最佳化的連線通常可以減少到達目的地所需的躍點數，但無法繞過光速帶來的限制；起點和終點之間的距離是網路連線能力的一個限制因素，只能透過將內容移動到更靠近請求使用者的位置來減少。為了克服這一障礙，CDN 會將內容快取在更靠近請求使用者的位置，從而減少 RTT。

CDN 如何改進 RTT？

透過在網際網路交換點內維護伺服器，並與網際網路服務提供者和其他網路電訊廠商建立偏好關係，CDN 能夠最佳化位置之間的網路路徑，從而減少 RTT，並透過讓訪客存取 CDN 中快取的內容來減少延遲。

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